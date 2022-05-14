Berlin E-Prix 1. antrenman: Yakın seansta Rowland en hızlısı

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Monako'dan yalnızca birkaç hafta sonra Formula E'ye kapılarını açan Berlin, bu hafta sonu çifte yarışa ev sahipliği yapacak.

İlk antrenman seansı bugün sabah başladı ve 30 dakika sürdü. Seansın ilk dakikalarının ardından zirvede Sergio Sette Camara vardı fakat dereceler alışık olunduğu üzere sürekli olarak gelişti.

İlk 13 dakikanın ardından Oliver Askew en iyi dereceyi 1:06.985'e çekerken, bir süre sonra Oliver Rowland 1:06.270 yaptı.

Mahindra sürücüsünün bu turu, seans sonuna kadar zirvede kaldı ve sonuç olarak ilk antrenman seansını lider tamamlamış oldu.

Lucas di Grassi, en iyi derecesini 1:06.323'e çekmesine rağmen 0.053 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Şampiyona lideri Stoffel Vandoorne 1:06.358'lik turuyla 0.088 saniye geride üçüncü olurken, onu da 0.001 saniye geriden Edoardo Mortara takip etti.

Andretti sürücüsü Jake Dennis'in beşinci olduğu seansta, Pascal Wehrlein altıncı oldu. Bu altı isim sadece 0.098 saniye içerisinde dizildi.

Çifte dünya şampiyonu Jean Eric Vergne yedinci, Sebastien Buemi sekizinci, Antonio Felix da Costa dokuzuncu ve Robin Frijns 10. oldu.

Son şampiyon Nyck de Vries 11. olabilirken, Antonio Giovinazzi de 21. sırada kaldı.

Seans sonucu: