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Formula E / Berlin ePrix I Yarış raporu

Berlin E-Prix 1. antrenman: Yakın seansta Rowland en hızlısı

2022 Berlin E-Prix'sinin 1. antrenman seansını Mahindra Racing sürücüsü Oliver Rowland ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Berlin E-Prix 1. antrenman: Yakın seansta Rowland en hızlısı
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Monako'dan yalnızca birkaç hafta sonra Formula E'ye kapılarını açan Berlin, bu hafta sonu çifte yarışa ev sahipliği yapacak.

İlk antrenman seansı bugün sabah başladı ve 30 dakika sürdü. Seansın ilk dakikalarının ardından zirvede Sergio Sette Camara vardı fakat dereceler alışık olunduğu üzere sürekli olarak gelişti.

İlk 13 dakikanın ardından Oliver Askew en iyi dereceyi 1:06.985'e çekerken, bir süre sonra Oliver Rowland 1:06.270 yaptı.

Mahindra sürücüsünün bu turu, seans sonuna kadar zirvede kaldı ve sonuç olarak ilk antrenman seansını lider tamamlamış oldu.

Lucas di Grassi, en iyi derecesini 1:06.323'e çekmesine rağmen 0.053 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Şampiyona lideri Stoffel Vandoorne 1:06.358'lik turuyla 0.088 saniye geride üçüncü olurken, onu da 0.001 saniye geriden Edoardo Mortara takip etti.

Andretti sürücüsü Jake Dennis'in beşinci olduğu seansta, Pascal Wehrlein altıncı oldu. Bu altı isim sadece 0.098 saniye içerisinde dizildi.

Çifte dünya şampiyonu Jean Eric Vergne yedinci, Sebastien Buemi sekizinci, Antonio Felix da Costa dokuzuncu ve Robin Frijns 10. oldu.

Son şampiyon Nyck de Vries 11. olabilirken, Antonio Giovinazzi de 21. sırada kaldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 22 1'06.270  
2 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 20 1'06.323 0.053
3 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 20 1'06.358 0.088
4 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 22 1'06.359 0.089
5 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 18 1'06.362 0.092
6 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 21 1'06.368 0.098
7 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 20 1'06.373 0.103
8 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 20 1'06.376 0.106
9 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 18 1'06.403 0.133
10 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 17 1'06.489 0.219
11 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 20 1'06.506 0.236
12 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 21 1'06.618 0.348
13 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 23 1'06.644 0.374
14 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 18 1'06.669 0.399
15 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 23 1'06.730 0.460
16 Germany Maximilian Gunther France DAMS 20 1'06.740 0.470
17 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 21 1'06.769 0.499
18 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 19 1'06.946 0.676
19 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 20 1'07.022 0.752
20 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 19 1'07.121 0.851
21 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 22 1'07.543 1.273
22 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 22 1'07.630 1.360
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