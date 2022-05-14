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Formula E / Berlin ePrix I Antrenman raporu

Berlin E-Prix 2. antrenman: Lotterer 0.026 saniye farkla en hızlısı

Berlin'de gerçekleştirilen 2. Formula E antrenman seansını Porsche sürücüsü Andre Lotterer ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Berlin E-Prix 2. antrenman: Lotterer 0.026 saniye farkla en hızlısı
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Berlin'deki ikinci antrenman seansı da yine 30 dakika üzerinden gerçekleşti ve şartlar sabahla oldukça benzerdi.

Sorunsuz geçen antrenman seansının ilk 18 dakikalık bölümünde lider 1:06.073 yapan Mahindra sürücüsü Pascal Wehrlein'dı.

Bu derece uzun süre zirvede kaldı ve daha sonra Edoardo Mortara, 1:05.993 yaptı ve bu hafta sonu 1:06'nın altına inen ilk isim oldu.

İsviçreli sürücü, seansı lider tamamlayacak gibiydi ancak son sözü Porsche sürücüsü Andre Lotterer söyledi ve 1:05.967 ile seansı zirvede tamamladı.

Onu sadece 0.026 saniye geriden Mortara takip ederken, Sebastien Buemi de 0.080 saniye geride ilk üçü tamamladı.

Pascal Wehrlein'ın dördüncü olduğu seansta Robin Frijns beşinci, Mitch Evans altıncı ve Jake Dennis yedinci oldu.

İlk onu Antonio Felix da Costa, Oliver Rowland ve Stoffel Vandoorne tamamladı.

Jean Eric Vergne temiz bir tur atamamasının ardından ancak 17. olurken, Nyck de Vries 18. ve Antonio Giovinazzi 21. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 20 1'05.967  
2 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 16 1'05.993 0.026
3 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 19 1'06.047 0.080
4 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 20 1'06.073 0.106
5 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 14 1'06.104 0.137
6 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 22 1'06.149 0.182
7 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 18 1'06.193 0.226
8 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 19 1'06.201 0.234
9 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 22 1'06.208 0.241
10 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 17 1'06.252 0.285
11 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 17 1'06.295 0.328
12 Germany Maximilian Gunther France DAMS 18 1'06.347 0.380
13 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 20 1'06.388 0.421
14 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 15 1'06.428 0.461
15 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 17 1'06.446 0.479
16 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 19 1'06.505 0.538
17 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 19 1'06.673 0.706
18 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 17 1'06.685 0.718
19 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 20 1'06.694 0.727
20 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 22 1'06.713 0.746
21 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 20 1'06.714 0.747
22 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 17 1'07.339 1.372
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