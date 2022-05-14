Berlin E-Prix 2. antrenman: Lotterer 0.026 saniye farkla en hızlısı

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Berlin'deki ikinci antrenman seansı da yine 30 dakika üzerinden gerçekleşti ve şartlar sabahla oldukça benzerdi.

Sorunsuz geçen antrenman seansının ilk 18 dakikalık bölümünde lider 1:06.073 yapan Mahindra sürücüsü Pascal Wehrlein'dı.

Bu derece uzun süre zirvede kaldı ve daha sonra Edoardo Mortara, 1:05.993 yaptı ve bu hafta sonu 1:06'nın altına inen ilk isim oldu.

İsviçreli sürücü, seansı lider tamamlayacak gibiydi ancak son sözü Porsche sürücüsü Andre Lotterer söyledi ve 1:05.967 ile seansı zirvede tamamladı.

Onu sadece 0.026 saniye geriden Mortara takip ederken, Sebastien Buemi de 0.080 saniye geride ilk üçü tamamladı.

Pascal Wehrlein'ın dördüncü olduğu seansta Robin Frijns beşinci, Mitch Evans altıncı ve Jake Dennis yedinci oldu.

İlk onu Antonio Felix da Costa, Oliver Rowland ve Stoffel Vandoorne tamamladı.

Jean Eric Vergne temiz bir tur atamamasının ardından ancak 17. olurken, Nyck de Vries 18. ve Antonio Giovinazzi 21. oldu.

Seans sonucu: