NIO 333, Formula E'nin Gen3 kurallarını kabul eden takımlar arasına katıldı

NIO 333, 2022-2023 sezonunda başlayacak Formula E’nin Gen3 kurallarını kabul etti ve bu kuralları kabul eden 6. takım oldu. Daha önce Mahindra, DS Automobile, Nissan, Porsche gibi markalar da bu kuralları kabul etmişti.

Bu açıklamayla birlikte ön sıralardaki takımlardan sadece Mercedes Gen3 kurallarını kabul etmemiş oldu. Alman marka, bu ayın başlarında Motorsport.com’a kurallar hakkında daha fazla detay yayınlamasını beklediklerini belirtmişti.

Dragon Penske Autosport’un da Gen3 kurallarını kabul etmek üzere olduğu düşünülüyor.

NIO 333, Formula E’nin ilk sezonundan beri bu seride yer alıyordu ve şampiyonanın ilk senesinde 2014-2015 sezonunda Nelson Piquet Jr. ile sürücüler şampiyonasını kazanmışlardı.

Li Sheng Racing, 2019-2020 sezonundan önce Çin merkezli takımı satın almıştı. Li Sheng, Çin’deki çoğu pistin sahibi ve ülkedeki touring yarışlarını da organize ediyor.

Takım aynı zamanda teknik departmanında da yeniden yapılanmaya gitmişti. Benetton, Renault, Marussia ve Williams gibi Formula 1 takımlarında görev almış Christian Silk takım patronu olarak göreve getirilirken, eski Audi FE takımı mühendisi Roberto Costa da takım menajeri olarak ekibe katılmıştı.

NIO 333, yeni teknik departmanda geliştirilen güç ünitesiyle birlikte son birkaç sezondur süre gelen düşük form grafiğini kırdı ve yeniden istikrarlı bir biçimde puan barajının içinde yer almaya başladı.

Çin merkezli takım, bu ayın başında otomotiv alanında araştırma ve geliştirme çalıştırmaları yürüten ‘Gusto Engineering’ ile uzun süreli bir anlaşma imzalayarak Formula E’de devam edeceğini ima etmişti.

NIO 333 takımı CEO’su Vincent Wang, konu hakkında şunları söyledi: ‘’Daha ilk sezonundan beri Formula E’nin bir parçası olduk ve gelişimlerini birlikte tecrübe ettik. FE, artık bir FIA Dünya şampiyonası ve bu seri, 3. çağına girerken biz de bu yeni çağa merhaba diyoruz. ‘’

‘’FIA ve Formula E ile Gen3 kurallarının yol haritası hakkında birçok toplantı gerçekleştirdik.’’

‘’Formula E’nin yeni kurallarını kabul ederek, bu seride devam edecek takımlardan biri olmaktan mutluluk duyuyoruz ve FE geliştikçe daha çok değişim görmek istiyoruz.’’

‘’Formula E, hâlâ sürdürebilir kalkınmayı hedefleyen ve Dünya’da bir değişim yaratmaya çalışan, Dünya’nın en iyi elektrikli araç serisi. Elektrikli hareketlilik teknolojileri alanında lider bu serinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.’’

Formula E, Gen3 kurallarının kabulü için 31 Mart’ı son gün olarak belirlemişti. Fakat anlaşılana göre, FE bu konuda takımlara biraz esneklik sağlıyor.

Formula E yönetimi, bu tarihten sonra atılan imzaları da kabul edecek ancak anlaşmayı daha geç kabul eden takımlara veriler, Gen3 parça sağlayıcısı Spark Racing Technology’den ve FIA’nın veri bankasından daha geç gönderilecek.

Formula E CEO’su Jamie Reigle, NIO 333’ün yeni kuralları kabul etmesiyle alakalı şu ifadeleri kullandı: ‘’NIO 333’ün seride devam edeceğini doğrulaması mükemmel bir haber. Bu, Formula E’nin global marketteki teknoloji ve ticaret rolünü de tekrardan kanıtlar nitelikte.’’

‘’Takım, kendi güç ünitelerini tasarlamaya karar vererek stratejik bir hamle yaptı. NIO 333 ile birlikte çalışarak Formula E’nin yeni çağını geliştirmek için sabırsızlanıyorum.’’

‘’Çin merkezli bu takım, Çin’deki elektrikli hareketlilik teknolojilerinin yayılmasına da katkıda bulunacaktır.’’

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