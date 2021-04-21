Meksika’da Formula E yarışı düzenlenme olasılığı, seyircili yarış izniyle arttı

Mexico City'de her zamanki Hermanos Rodriguez pistinde bu sezon 13 Şubat’ta bir yarışın düzenlenmesi planlanıyordu ancak bu yarış ekim ayında ertelendi.

15 yarışlık rekor bir takvimle, yarış organizatörleri şampiyonanın New York ve Santiago’yu içeren Amerika ayağının bir parçası olarak Meksika’ya geri dönmeyi değerlendiriyorlar.

Fakat, şampiyonanın CEO'su Jamie Reigle'ye göre, Hermanos Rodriguez pisti şu anda Formula E takviminde geçici olarak bulunuyor ve bu yüzden "alternatif pistlerin" düşünülmesi gerekiyor.

Puebla yakınlarındaki daha az bilinen Miguel E. Abed pisti, Meksika'da bir Formula E yarışına ev sahipliği yapmak için önde gelen adaylardan biri. Pistte 2005 ile 2009 arasında WTCC yarışları düzenlenmişti.

Geçen ay Roma E-Prix'sinde konuşan FIA başkanı Jean Todt, 1.25 millik oval pisti yarışa ev sahip yapmak için bir aday olarak değerlendirdiklerini doğruladı.

Select Media'ya konuşan Todt şunları söyledi: "Biraz yaratıcı olmalıyız ve muhtemelen klasik bir pistten daha farklı bir piste gitmeyi seçmeliyiz."

“Bu yüzden başkentinde yarış düzenlemeyeceğimiz, Meksika gibi ülkelere gitme kararı aldık."

“Bu durumda, Puebla'daki gibi, daha spesifik bir pisti tercih etmeliyiz. Bunun için yaratıcılığa ve adaptasyona ihtiyacınız var.”

Motorsport.com'un öğrendiklerine göre, geçtiğimiz haftalarda, Puebla pisti için Formula E ile 1.8 millik bir pist düzeni tartışılmış.

Pazartesi günü, Milenio Diario tarafından bildirildiği üzere, yerel yönetim, halkın 23 Mart 2020'den bu yana kitlesel olarak bir araya gelmesini yasaklayan sınırlamaların azaltılarak belli bir sayıda insanın yerel Puebla futbol takımının stadyumuna geri dönmesine izin verileceğini açıkladı.

Yerel yönetim, bu adımın, şu anda salgının üçüncü dalga belirtisi olmamasından dolayı atıldığını belirtti.

Organizatörler ayrıca, az sayıda taraftarın Puebla yarış pistine girmesine izin verecek bir protokol oluşturmak için yetkililerle görüşmeler başlattılar.

Formula E'nin kurucu ortağı ve şampiyonanın baş görevlisi Alberto Longo, daha önce Autosport'a verdiği demeçte, 2021 takvimine eklenen yarışların yerel kısıtlamaların izin vermesi durumunda halkın katılabileceği düşüncesiyle düzenlendiğini söyledi.

Autosport ayrıca, Formula E'nin 2021 takvimini desteklemek için başka bir yarış duyurusunu ertelediğini de öğrendi.

Bu, hem Roma hem de Valencia'da iki yarış düzenlenmesi ve Marakeş'in takvimden çıkması anlamına geliyor.