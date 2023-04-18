Daniil Kvyat, Formula E çaylak testine katılacak!

Şu anda İtalyan lisansıyla yarışan Rusya doğumlu sürücü, 2014-2020 yılları arasında altı yıl boyunca Red Bull sürücü akademisinin bir parçası olarak F1'de mücadele etti ve üç kez podyuma çıktı.

Kısa süre önce Lamborghini fabrika sürücüsü unvanıyla LMDh kadrosuna katılan Kvyat'ın gelecek sezon WEC ve IMSA'da en üst sınıfta mücadelesi etmesi bekleniyor.

Son dönemdeki çeşitli deneyimlerine şimdi de Formula E'yi eklemeye hazırlanan Kvyat, bu kapsamda gelecek hafta Berlin'de gerçekleştirilecek çaylak testinde ilk kez bir FE aracının direksiyonuna geçecek.

Kvyat, "NIO 333 Racing ile ilk kez bir FE tecrübesi yaşayacağım için gerçekten heyecanlıyım."

"FE uzun yıllardır çok rekabetçi, üst düzey bir şampiyona olduğunu kanıtladı ve çok ilginç çevresel hedeflere de sahip."

"Yarışlar çok hızlı ve çok rekabetçi geçiyor. Takım da özellikle bu yıl çok ilerleme kaydetti ve gelecekte daha da güçlü pozisyonlar için mücadele edecek için alana sahip."

"Bu testte birlikte neler yapabileceğimizi görmek ilginç olacak." dedi.

Sergio Sette Camara, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

NIO direksiyonuna geçecek diğer isim son FIA WTCR şampiyonu Mikel Azcona.

TCR Europe'da da şampiyonluğa ulaşan Azcona, WTCR'nin kendini feshetmesinin ardından yeni başlayacak TCR World Tour serisinde de Hyundai ile devam edecek.

DS Penske Ferrari F1 yedek pilotu Robert Shwartzman ve son WEC LMP2 şampiyonu Will Stevens'ın teste katılacağını açıklarken, Jaguar ise son DTM şampiyonu Sheldon van der Linde ve kısa ömürlü I-PACE ETrophy serisinin son şampiyonu Simon Evans ile 21 sürücülük kadroyu tamamlayacak.

Abt

Adrien Tambay

Tim Tramnitz

Andretti Autosport

Linus Lundqvist

Zane Maloney

DS Penske

Robert Shwartzman

Will Stevens

Envision Racing

Jack Aitken

Jonny Edgar

Jaguar

Simon Evans

Sheldon van der Linde

Mahindra

Jehan Daruvala

Jordan King

Roberto Merhi

Maserati MSG Racing

Felipe Drugovich

Hugh Barter

McLaren

Luke Browning

Charlie Eastwood

NIO 333

Daniil Kvyat

Mikel Azcona

Nissan

Victor Martins

Luca Ghiotto

Porsche

David Beckmann

Yifei Ye