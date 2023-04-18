Daniil Kvyat, Formula E çaylak testine katılacak!
Eski Formula 1 sürücüsü Daniil Kvyat, NIO 333 ile Berlin'deki Formula E çaylak testine katılacak.
Şu anda İtalyan lisansıyla yarışan Rusya doğumlu sürücü, 2014-2020 yılları arasında altı yıl boyunca Red Bull sürücü akademisinin bir parçası olarak F1'de mücadele etti ve üç kez podyuma çıktı.
Kısa süre önce Lamborghini fabrika sürücüsü unvanıyla LMDh kadrosuna katılan Kvyat'ın gelecek sezon WEC ve IMSA'da en üst sınıfta mücadelesi etmesi bekleniyor.
Son dönemdeki çeşitli deneyimlerine şimdi de Formula E'yi eklemeye hazırlanan Kvyat, bu kapsamda gelecek hafta Berlin'de gerçekleştirilecek çaylak testinde ilk kez bir FE aracının direksiyonuna geçecek.
Kvyat, "NIO 333 Racing ile ilk kez bir FE tecrübesi yaşayacağım için gerçekten heyecanlıyım."
"FE uzun yıllardır çok rekabetçi, üst düzey bir şampiyona olduğunu kanıtladı ve çok ilginç çevresel hedeflere de sahip."
"Yarışlar çok hızlı ve çok rekabetçi geçiyor. Takım da özellikle bu yıl çok ilerleme kaydetti ve gelecekte daha da güçlü pozisyonlar için mücadele edecek için alana sahip."
"Bu testte birlikte neler yapabileceğimizi görmek ilginç olacak." dedi.
Sergio Sette Camara, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9
Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images
NIO direksiyonuna geçecek diğer isim son FIA WTCR şampiyonu Mikel Azcona.
TCR Europe'da da şampiyonluğa ulaşan Azcona, WTCR'nin kendini feshetmesinin ardından yeni başlayacak TCR World Tour serisinde de Hyundai ile devam edecek.
DS Penske Ferrari F1 yedek pilotu Robert Shwartzman ve son WEC LMP2 şampiyonu Will Stevens'ın teste katılacağını açıklarken, Jaguar ise son DTM şampiyonu Sheldon van der Linde ve kısa ömürlü I-PACE ETrophy serisinin son şampiyonu Simon Evans ile 21 sürücülük kadroyu tamamlayacak.
Abt
Adrien Tambay
Tim Tramnitz
Andretti Autosport
Linus Lundqvist
Zane Maloney
DS Penske
Robert Shwartzman
Will Stevens
Envision Racing
Jack Aitken
Jonny Edgar
Jaguar
Simon Evans
Sheldon van der Linde
Mahindra
Jehan Daruvala
Jordan King
Roberto Merhi
Maserati MSG Racing
Felipe Drugovich
Hugh Barter
McLaren
Luke Browning
Charlie Eastwood
NIO 333
Daniil Kvyat
Mikel Azcona
Nissan
Victor Martins
Luca Ghiotto
Porsche
David Beckmann
Yifei Ye
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