Resmi: Sette Camara, 2023'te NIO 333 için yarışacak

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2019-20 sezonunun son altı yarışında Brendon Hartley'nin yerine Dragon koltuğuna geçen Brezilyalı pilot, takımda geçirdiği içi yıl boyunca ciddi hayal kırıklığı yaşadı ve dokuzunculuktan öteye gidemedi.

Kötü bir araçta yarışmasına rağmen birçok kez potansiyelini gösteren Sette Camara, en bariz örnek olarak 2021-22 Londra E-Prix'inde ciddi bir podyum adayıydı -ancak bir sistem arızası nedeniyle yarışa veda etti.

Umut vadeden performanslarının ardından yeni bir sayfa açmaya hazırlanan eski F2 pilotu, gelecek sezondan itibaren NIO 333 koltuğunda daha büyük başarılar kovalamayı hedefliyor.

Sette Camara, "NIO 333 ailesine katılacağım için çok mutluyum, bana inanan ve bu fırsatı sunan herkese çok teşekkür ediyorum."

"Formula E'de kalmayı çok istiyordum ve seçeneklere açıktım, yeni Gen3 araçlarını denemek için sabırsızlanıyorum." dedi.

NIO takım patronu Alex Hui ise, "Sergio'yu takıma katmaktan ötürü hoşnutluk duyuyoruz."

"Kendisi inanılmaz bir yetenek ve şimdiden yaklaşımıyla bizleri fazlasıyla etkilemiş durumda. Onunla anlaşarak, NIO 333 takımının geleceğiyle ilgili yapbozun bir parçasını daha tamamladık."

"Serinin 9. sezonuna oldukça motive ve pozitif bir şekilde giriyoruz." dedi.

Oliver Turvey, NIO 333 Racing, NIO 333 001 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Geçtiğimiz sezon sadece bir yarıştan puan çıkarabilen takım şampiyonayı yedi puanla tamamladı. Çifte puanla tamamlanan Roma E-Prix'inde Oliver Turvey yedinci olurken, Dan Ticktum ise 10. olarak serideki ilk puanlarına ulaştı.

Sette Camara'nın takım arkadaşının kim olacağı belli değil, ancak geçtiğimiz haftalarda Motorsport.com'a konuşan Dan Ticktum "takımda kalmayı umduğunu" söylemişti.

2022-23 Formula E takım kadroları

Abt - Mahindra: Robin Frijns / Nico Muller

Andretti - Porsche: Jake Dennis / Andre Lotterer

Dragon - HBD: HBD / HBD

Envision - Jaguar: Nick Cassidy / HBD

Jaguar: Mitch Evans / Sam Bird

Mahindra: Oliver Rowland / Lucas di Grassi

Maserati MSG: HBD / HBD

McLaren - Nissan: Rene Rast / HBD

NIO 333: Sergio Sette Camara / HBD

Nissan: Norman Nato / Sacha Fenestraz

Porsche: Pascal Wehrlein / Antonio Felix da Costa