Formula E, iki yarış daha eklediği 2020/21 takvimini tamamladı

Takvime eklenen bu pistlerle birlikte, toplam yarış sayısı 15 oldu ve "rekor" hedefine ulaşıldı.

Normalde yarış için kullanılan Autodromo Hermanos Rodriguez pisti şu anda COVID hastanesi olarak kullanıldığından dolayı, daha önce WTCC’ye ev sahipliği yapmış ve daha az bilinen Puebla pisti, 19-20 Haziran’da ilk kez seriyi ağırlayacak.

10-11 Temmuz tarihlerinde New York’un, Red Hook bölgesini iki yarış düzenlenecek ve ardından Formula E takvimine geri dönen Londra yarışı yapılacak. Bu etkinlik, 24-25 Temmuz tarihleri arasında Londra’nın Docklands bölgesinde yer alan ExCeL Centre’da gerçekleştirilecek.

ExCeL Centre’la uzun yıllık bir sözleşme haberi, Mart 2019’da duyurulmuştu ve ExCeL’in geçtiğimiz sezon takvimde yer alması bekleniyordu ancak pandemi dolayısıyla bu planlar gerçekleştirilemedi.

Sonrasında da Londra’daki etkinlik FIA’nın geçtiğimiz Haziran’da hazırladığı tahmini takvime girdi ancak sonrasında etkinlik, FIA’nın tarihleri daha kısa vadeli olarak duyurmaya başlamasıyla geri çekildi.

The grid lines up for the start of the Berlin ePrix

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images