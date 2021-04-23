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Formula E / Haberler

Formula E, iki yarış daha eklediği 2020/21 takvimini tamamladı

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Formula E ve FIA, 2021 takviminin geri kalanı için de anlaşmalarını yaptı ve Meksika’daki Puebla pistine ek olarak uzun süredir beklenen Londra da seriye geri dönecek.

Formula E, iki yarış daha eklediği 2020/21 takvimini tamamladı

Takvime eklenen bu pistlerle birlikte, toplam yarış sayısı 15 oldu ve "rekor" hedefine ulaşıldı.

Normalde yarış için kullanılan Autodromo Hermanos Rodriguez pisti şu anda COVID hastanesi olarak kullanıldığından dolayı, daha önce WTCC’ye ev sahipliği yapmış ve daha az bilinen Puebla pisti, 19-20 Haziran’da ilk kez seriyi ağırlayacak.

10-11 Temmuz tarihlerinde New York’un, Red Hook bölgesini iki yarış düzenlenecek ve ardından Formula E takvimine geri dönen Londra yarışı yapılacak. Bu etkinlik, 24-25 Temmuz tarihleri arasında Londra’nın Docklands bölgesinde yer alan ExCeL Centre’da gerçekleştirilecek.

ExCeL Centre’la uzun yıllık bir sözleşme haberi, Mart 2019’da duyurulmuştu ve ExCeL’in geçtiğimiz sezon takvimde yer alması bekleniyordu ancak pandemi dolayısıyla bu planlar gerçekleştirilemedi.

Sonrasında da Londra’daki etkinlik FIA’nın geçtiğimiz Haziran’da hazırladığı tahmini takvime girdi ancak sonrasında etkinlik, FIA’nın tarihleri daha kısa vadeli olarak duyurmaya başlamasıyla geri çekildi.

The grid lines up for the start of the Berlin ePrix

The grid lines up for the start of the Berlin ePrix

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

COVID-19’un artması nedeniyle Nightingale Hastanesi’ne ek olarak kullanılan ExCeL Centre, 20 viraj ve iç mekan seçeneği de bulunduruyor.

Londra, 2015 ve 2016 yıllarında serinin finali yapılan Battersea Park’tan sonra, Formula E’ye yeniden ev sahipliği yapmış olacak.

2021 sezonu, 2019-2020 sezonunda altı yarışa ev sahipliği yapmış Berlin’deki Tempelhof Havaalanı’ndaki iki yarışla sonlanacak.

Longo konu hakkında şunları söyledi: ‘’Bu sezon için takvimimizi tam şekilde yayınlamak büyük bir başarı.’’

‘’Takvim bir sezonda gerçekleştirdiğimiz en fazla yarış sayısını bulunduruyor ve taraftarlarımızın ve dünya çapındaki seyircilerimizin takip edeceği, momentumu artıran takvimler yaratmaya olan bağlılığımızın devam ettiğinin göstergesidir.’’

‘’Puebla’da, New York’da, Londra’da ve Berlin’de olmak üzere, dört tane çift yarış etkinliğimiz olacak ve bu etkinlikler, Formula E’nin ilk resmi FIA Dünya Şampiyonası’nı taçlandırmak için zemin hazırlayacak.’’

Takvimdeki bu son değişikliklerden sonra, Autosport’un geçtiğimiz ay öğrendiği gibi, Roma ve Valencia’daki iki yarışlık etkinliklerden sonra, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan Marakeş E-Pris'si takvimden çıkarılmış oldu.

5-6 Haziran’da, Santiago’da yapılması beklenen yarışlar da, Şili’nin, Birleşik Krallık Hükümeti tarafından seyahat yasaklarının uygulandığı ‘kırmızı listede’ olması dolayısıyla takvimden çıkarıldı.

Formula E aynı zamanda, Gen 2’nin son yılı olan 2021-22 sezonunda Güney Kore’de gerçekleştirilecek, Seoul E-Prix’sini tekrar organize etmeye karar verdi.

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Editör Matt Kew

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