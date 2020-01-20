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Formula E / Santiago E-prix / Son dakika

Mercedes pilotu de Vries ilk FE podyumunu neden kaçırdığını açıkladı

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Ekleyen:
20 Oca 2020 06:10

Mercedes sürücüsü Nyck de Vries Formula E’deki Santiago yarışında kaçırdığı ilk podyumunu, yarış öncesinde aracın aküsüne eklenen antifreeze’in çok soğuk olmasından dolayı kaçırdığını söyledi.

De Vries, Şili’nin başkentinde yapılan ve BMW Andretti sürücüsü Maximilian Günther’in galip geldiği yarışta çok hızlı üst sıralara çıkmayı başardı ve yarışı Jaguar sürücüsü Mitch Evans’ın hemen önünde üçüncü sırada tamamladı.

Ancak 2019 Formula 2 şampiyonu sürücü, teknik kuralları çiğnediğinden dolayı yarış zamanına dahil 5 saniyelik zaman cezasına çarptırıldı ve beşinciliğe geriledi.

Hakemlerin dokümanlarına göre Formula E spor kanununun 27.9 sayılı kanununun çiğnenmesi söz konusu, ki bu maddede FIA akü tedarikçisi olan McLaren Applied Technologies’in gereken minimum akü sıcaklığı dahil pek çok direktifi bulunmakta.

Motorsport.com’a yaptığı açıklamada de Vries şunları söyledi: “Yarış öncesi bir akü ihlali yaşadık. Tüm takımlar akülerini yarış başlamadan önce olabildiğince soğutmaya çalışıyor ve ne yazık ki biz eşiğin altına düştük. Bizim açımızdan büyük bir hata, pist üstünde kazandığımız ilk podyum olacaktı ancak herkes hata yapar, ben de yapıyorum, bu işin bir parçası.”

“Beşinci sıraya geriledik ancak buna rağmen yarıştaki sonucumdan memnunum. İyi bir iş yaptık, başlangıçta tempoyu bulmakta ve pozisyonu korumakta zorlanıyorduk (de Vries 8.sırada başladığı 40 turluk yarıştaki geri dönüşü öncesi 5.turda 11.sıraya kadar geriledi).”

“Ancak yarışın orta noktasından itibaren tempomuzu bulduk ve gayet iyi geçişler yaptık. İyi bir iletişimdeydik bu yüzden eninde sonunda yaptığımız işten memnunum.”

Daha çok cezalar uygulandı

Teknik kuralların çiğnenmesi konusunda üçüncü – ve yüksek ihtimalle son – defa yapılan Santiago yarışında 4 sürücü daha cezaya çarptırıldı.

NIO 333 sürücüsü Ma Qing Hua, FIA’nın kural kitapçığında bulunan 8.1 maddeli kanuna göre güç uygunluğuna saygı göstermediği için 5 saniyelik zaman cezasına çarptırıldı. Ma daha sonrasında atak modunu kullanmadığı için 10 saniyelik dur kalk cezasına çarptırılsa da bu ceza yarış zamanına eklenen 45 saniyelik cezaya dönüştürüldü. Ma yarışı 16.sırada 1 tur geride tamamladı.

Mahindra Racing ve Nissan e.dams sürücüleri Jerome d’Ambrosio ve Sebastien Buemi çok fazla regen kullandıkları için pitten geçme cezası alsalar da bu ceza yarış zamanına eklenen 30 saniyelik cezaya dönüştü. Buemi yarış sonu klasmanında 7.likten 13.lüğe düştü, d’Ambrosio ise muhtemel bir vites kutusu arızası sebebiyle pitlere girdi ve klasmanda yer almadı.

Porsche sürücüsü Andre Lotterer, Dragon sürücüsü Nico Müller’in temasıyla kırılan süspansiyonu tamir edilse de yarışı 12 tur geride ve klasmanda yer alamayarak tamamladı, daha sonrasında ise atak modu kullanmadığı zamanda maksimum 200kW güç seviyesini aştığı için diskalifiye edildi.

Çeviri: Efe Kahya

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Santiago E-prix
Pilotlar Nyck deVries
Editör Alex Kalinauckas

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10:15
Sıralama turları
Cmt 18 Oca
Cmt 18 Oca
10:00
12:00
Yarış
Cmt 18 Oca
Cmt 18 Oca
14:03
16:03
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