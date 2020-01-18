Formula E
Formula E
R
Formula E
Ad Diriyah E-prix
22 Kas
-
22 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Diriyah E-prix II
23 Kas
-
23 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Mexico City E-prix
14 Şub
-
15 Şub
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Marakeş ePrix
27 Şub
-
29 Şub
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Sanya ePrix
20 Mar
-
21 Mar
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Sıradaki Etkinlik
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Paris E-prix
17 Nis
-
18 Nis
Sıradaki Etkinlik
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Seul E-prix
02 May
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Sıradaki Etkinlik
138 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin E-prix
20 Haz
-
21 Haz
Sıradaki Etkinlik
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
New York City E-prix
10 Tem
-
11 Tem
Sıradaki Etkinlik
173 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-prix
25 Tem
-
25 Tem
Sıradaki Etkinlik
188 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
London E-prix II
26 Tem
-
26 Tem
Sıradaki Etkinlik
189 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula E / Santiago E-prix / Yarış raporu

Santiago ePrix: Günther harika son tur atağıyla kazandı!

paylaşım
yorumlar
Santiago ePrix: Günther harika son tur atağıyla kazandı!
Ekleyen:
, Editör
18 Oca 2020 20:04

2019-20 Formula E sezonunun üçüncü yarışı olan Santiago ePrix'sini BMW sürücüsü Maximilian Gunther kazandı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Mitch Evans, startla birlikte yerini korumayı başarırken, Pascal Wehrlein ikinciliğe çıktı. Kısa bir süre sonra Maximilian Gunther ikinciliğini geri alırken, ilk beş Evans, Wehrlein, Günther, Oliver Turvey ve Edoardo Mortara şeklinde oldu.

İlk sekiz dakika geride kalırken BMW sürücüsü Alexander Sims yarış dışı kaldı. İlk turlardaki olaylardan ötürü Porsche sürücüleri Andre Lotterer ile Neel Jani de yarışı bıraktı.

Son 25 dakikaya girilirken, Günther önce Wehrlein'ı geçti, sonra da arkasına geldiği Evans'ı zorlamaya başladı. İki dakikalık kovalamacanın ardından Günther rakibini geçerek liderliğe oturdu.

Techeetah'lar harika bir yükseliş gerçekleştirerek ön tarafı yakalamayı başardılar ancak Jean Eric Vergne, ön kanadının sol kısmını kırınca geriledi ve ardından yarışı bıraktı.

Fakat takım arkadaşı Antonio Felix da Costa, Evans'ı geçmeyi başardı ve lider Günther'i zorladı.

Bitime iki buçuk dakika kala geç frenajla güzel bir atak yapan Da Costa, liderliğe almayı başardı. alman pilot, Da Costa'nın farkı açmasına izin vermedi ve son dakikalar ikilinin heyecan verici galibiyet mücadelesiyle geçti.

Son turda Günther geriden gelerek geç frenajla çok güzel bir atak yaptı ve Portekizli sürücüyü geçerek liderliği geri aldı.

Kalan kısımda yerini koruyan BMW sürücüsü, damalı bayrağı ilk sırada görerek ilk Formula E zaferini elde etmiş oldu.

Da Costa, batarya sorunları yaşamasının ardından son turda istediği kadar zorlayamadı ve galibiyeti kaçırmasına rağmen ikinci olarak podyuma çıktı.

Evans, pole pozisyonundan başladığı yarışta üçüncü olup podyumu tamamlayan isim oldu.

Wehrlein, Mahindra ile dördüncü sırada finiş görürken, Mercedes pilotları Nyck de Vries ile Stoffel Vandoorne sırası ile beşinci ile altıncı oldular.

Audi sürücüsü Lucas di Grassi harika bir yükseliş gerçekleştirip yedinci olurken, James Calado sekizinci ve Felipe Massa dokuzuncu oldu. Venturi sürücüleri yarışta gerilemekten kurtulamadılar ve Massa dördüncülükten dokuzunculuğa kadar geriledi.

Sam Bird, Virgin ile yarışın başında spin atmasına rağmen 10. olup puan aldı.

 Nico Müller 11. olurken, geriye düşen Turvey 12., Sebastien Buemi 13. ve Daniel Abt 14. oldu.

Rowland'a ek olarak Jerome d'Ambrosio, Brendon Hartley, Vergne, Edoardo Mortara, Lotterer, Sims ve Jani finiş göremediler.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 40 46'11.511    
2 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 40 46'13.578 2.067 2.067
3 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 40 46'16.630 5.119 3.052
4 Germany Pascal Wehrlein India Mahindra Racing 40 46'18.561 7.050 1.931
5 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 40 46'21.394 9.883 2.833
6 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 40 46'22.748 11.237 1.354
7 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 40 46'25.948 14.437 3.200
8 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 40 46'29.766 18.255 3.818
9 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 40 46'31.941 20.430 2.175
10 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 40 46'33.291 21.780 1.350
11 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 40 46'35.297 23.786 2.006
12 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 40 46'39.289 27.778 3.992
13 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 40 46'54.768 43.257 15.479
14 Germany Daniel Abt Germany Audi Sport Team Abt 40 46'58.709 47.198 3.941
15 China Ma Qing Hua United Kingdom NIO Formula E Team 39 46'24.523 1 Lap 1 Lap
16 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 39 46'47.294 1 Lap 22.771
  United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 36 46'43.287 4 Laps 3 Laps
  Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 40 48'09.135 1'57.624 1'25.848
  New Zealand Brendon Hartley United States Dragon Racing 35 41'17.394 5 Laps 5 Laps
  France Jean-Eric Vergne China Techeetah 32 37'19.383 8 Laps 3 Laps
  Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 29 34'05.084 11 Laps 3 Laps
  Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 28 46'59.744 12 Laps 1 Lap
  United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 4 4'49.246 36 Laps 24 Laps
  Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 2 4'05.648 38 Laps 2 Laps
Tüm sonuçları görüntüle
Sonraki haber
Santiago ePrix: Heyecanlı sıralama turlarında pole Evans'ın

Önceki haber

Santiago ePrix: Heyecanlı sıralama turlarında pole Evans'ın
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Santiago E-prix
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Santiago E-prix

Santiago E-prix

17 Oca - 18 Oca
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
1. antrenman
Cmt 18 Oca
Cmt 18 Oca
05:00
08:00
İkinci antrenman
Cmt 18 Oca
Cmt 18 Oca
07:15
10:15
Sıralama turları
Cmt 18 Oca
Cmt 18 Oca
09:00
12:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Pirelli: “18 inçlik lastikler beğenilmese de kullanılacak”

2
Formula E

Santiago ePrix: Günther harika son tur atağıyla kazandı!

31dk
3
Formula 1

F1, 26 milyon dolarlık sponsorunu kaybetti

4
Formula 1

Horner, Hamilton’ın genç yeteneklerle nasıl başa çıkacağını görmek istiyor

5
Formula 1

Domenicali: "Hamilton'ın Ferrari'ye gitmesi pek de mümkün değil"

Son Videolar

Diriyah E-Prix: 2. yarış özeti 01:00
Formula E

Diriyah E-Prix: 2. yarış özeti

Diriyah E-Prix: 1. Yarış Özeti 01:00
Formula E

Diriyah E-Prix: 1. Yarış Özeti

2019-2020 Formula E sezonu takımları ve pilotları 01:20
Formula E

2019-2020 Formula E sezonu takımları ve pilotları

Lotterer'in Techeetah'taki en iyi anları 03:11
Formula E

Lotterer'in Techeetah'taki en iyi anları

Jean-Eric Vergne'in şampiyonluk hafta sonu 07:49
Formula E

Jean-Eric Vergne'in şampiyonluk hafta sonu

Son Haberler

Santiago ePrix: Günther harika son tur atağıyla kazandı!
FE

Santiago ePrix: Günther harika son tur atağıyla kazandı!

Santiago ePrix: Heyecanlı sıralama turlarında pole Evans'ın
FE

Santiago ePrix: Heyecanlı sıralama turlarında pole Evans'ın

Santiago ePrix 2. antrenman: Rowland, Massa'nın önünde lider
FE

Santiago ePrix 2. antrenman: Rowland, Massa'nın önünde lider

Santiago ePrix 1. antrenman: Bird hızlı başladı
FE

Santiago ePrix 1. antrenman: Bird hızlı başladı

Pilotlar, Şili pistindeki değişikliklerden memnun
FE

Pilotlar, Şili pistindeki değişikliklerden memnun

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.