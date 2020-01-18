Santiago ePrix: Günther harika son tur atağıyla kazandı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Mitch Evans, startla birlikte yerini korumayı başarırken, Pascal Wehrlein ikinciliğe çıktı. Kısa bir süre sonra Maximilian Gunther ikinciliğini geri alırken, ilk beş Evans, Wehrlein, Günther, Oliver Turvey ve Edoardo Mortara şeklinde oldu.

İlk sekiz dakika geride kalırken BMW sürücüsü Alexander Sims yarış dışı kaldı. İlk turlardaki olaylardan ötürü Porsche sürücüleri Andre Lotterer ile Neel Jani de yarışı bıraktı.

Son 25 dakikaya girilirken, Günther önce Wehrlein'ı geçti, sonra da arkasına geldiği Evans'ı zorlamaya başladı. İki dakikalık kovalamacanın ardından Günther rakibini geçerek liderliğe oturdu.

Techeetah'lar harika bir yükseliş gerçekleştirerek ön tarafı yakalamayı başardılar ancak Jean Eric Vergne, ön kanadının sol kısmını kırınca geriledi ve ardından yarışı bıraktı.

Fakat takım arkadaşı Antonio Felix da Costa, Evans'ı geçmeyi başardı ve lider Günther'i zorladı.

Bitime iki buçuk dakika kala geç frenajla güzel bir atak yapan Da Costa, liderliğe almayı başardı. alman pilot, Da Costa'nın farkı açmasına izin vermedi ve son dakikalar ikilinin heyecan verici galibiyet mücadelesiyle geçti.

Son turda Günther geriden gelerek geç frenajla çok güzel bir atak yaptı ve Portekizli sürücüyü geçerek liderliği geri aldı.

Kalan kısımda yerini koruyan BMW sürücüsü, damalı bayrağı ilk sırada görerek ilk Formula E zaferini elde etmiş oldu.

Da Costa, batarya sorunları yaşamasının ardından son turda istediği kadar zorlayamadı ve galibiyeti kaçırmasına rağmen ikinci olarak podyuma çıktı.

Evans, pole pozisyonundan başladığı yarışta üçüncü olup podyumu tamamlayan isim oldu.

Wehrlein, Mahindra ile dördüncü sırada finiş görürken, Mercedes pilotları Nyck de Vries ile Stoffel Vandoorne sırası ile beşinci ile altıncı oldular.

Audi sürücüsü Lucas di Grassi harika bir yükseliş gerçekleştirip yedinci olurken, James Calado sekizinci ve Felipe Massa dokuzuncu oldu. Venturi sürücüleri yarışta gerilemekten kurtulamadılar ve Massa dördüncülükten dokuzunculuğa kadar geriledi.

Sam Bird, Virgin ile yarışın başında spin atmasına rağmen 10. olup puan aldı.

Nico Müller 11. olurken, geriye düşen Turvey 12., Sebastien Buemi 13. ve Daniel Abt 14. oldu.

Rowland'a ek olarak Jerome d'Ambrosio, Brendon Hartley, Vergne, Edoardo Mortara, Lotterer, Sims ve Jani finiş göremediler.

Yarış sonucu: