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Formula E / Santiago E-prix / Son dakika

Şampiyona liderliğine yükselen Vandoorne çok mutlu

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Şampiyona liderliğine yükselen Vandoorne çok mutlu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 Oca 2020 10:30

Stoffel Vandoorne, şampiyona liderliğine yükselmesinden memnun olduğunu dile getirdi.

Vandoorne bu yıl Formula E'deki ikinci yılını geçiriyor ve ilk iki yarışta iki üçüncülük almayı başardığı gibi, kaotik bir yarışa ev sahipliği yapan Santiago'da da altıncı oldu.

Bu sonuçların ardından genel klasmanda ilk sıraya yükselmeyi başardı ve sezona oldukça iyi başlamış oldu.

Sıralama turlarında kendi grubunu ilk sırada tamamlayan Vandoorne, gösterdiği performanstan son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

Motorsport.com'a konuşan Vandoorne, "Altıncı olduk ve şampiyonada liderliğe yükseldik. Bence bu harika bir başlangıç. Yine de, sanırım daha fazla puan alabilirdik. Belki biraz daha fazla puan alabilseydik harika olabilirdi."

"Ama ilk grupta piste çıkmanız gerekiyorsa, o zaman en iyisini yapmalısınız. Bunu grubumda lider olarak ve ilk 10'da başlayarak elimden geleni yaptım. Bu bana puan kazanmak için iyi bir şans verdi ve bunu değerlendirdik."

"İyi savaşlar vardı ancak bunların çoğunda yanlış yerdeydim. Birkaç kez bana vurdular ve aracım o anlardan sonra yüzde yüz değildi. Bu yüzden biraz hız kaybettim, ama bitiş çizgisine ulaştığım için mutluyum. Çok fazla temas vardı ve buna rağmen hayatta kaldık."

"Bu henüz takım için öğrenme süreci. İlk yılımızdayız ve sanırım bu hafta sonu performans açısından bir adım daha ileri attık. Bence takım doğru yönde ilerliyor. Yaptığımız işe giderek daha fazla güven duyuyoruz. Artık her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Santiago E-prix
Pilotlar Stoffel Vandoorne
Editör Filip Cleeren

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10:15
Sıralama turları
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10:00
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Cmt 18 Oca
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