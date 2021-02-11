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Formula E / Son dakika

"Mercedes FE takımının yönetimi, F1 takımının yönetim kültürüne sahip"

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"Mercedes FE takımının yönetimi, F1 takımının yönetim kültürüne sahip"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Mercedes Formula E takımı, şirketin ortaya koyduğu - aynı zamanda Formula 1 takımı tarafından başarılı bir şekilde kullanılan - "suçlamasız" yönetim şeklini, 2020'de yapılan operasyonel hataların önüne geçmek için, kullanacak.

Sürücüler Stoffel Vandoorne ve Nyck de Vries'in, 2019-20 sezonunda yapılan son Berlin yarışında aldığı 1-2 sonucu, Alman üreticinin markalar şampiyonasında üçüncü sıraya yükselmesinde büyük bir rol oynamıştı. 

Vandoorne, rakiplerinin final yarışında aldığı değişken sonuçların ardından şampiyonada ikinci sıraya sürpriz bir şekilde çıkarken, şampiyonayı 11. sırada tamamlayan de Vries ise takımın dayanıklılık sorunlarıyla mücadele eden ismi oldu.

2019 FIA Formula 2 şampiyonu, Santiago'da markanın ilk FE podyumunu alma fırsatını, gridde aşırı soğutulan batarya nedeniyle kaybetti ve Meksika'da ise frenle alakalı bir sorun yaşayarak yarış dışı kaldı.

Aynı zamanda Marakeş'te fazla güç verildiği bir sistem hatası yaşayan ve ikinci Berlin yarışında aracı bir anda duran de Vries, buna ek olarak aracından ayrılıp pist dışına iterek 5000 Euro'luk bir para cezasına ve beş sıra grid cezasına çarptırıldı.

Mercedes takım patronu Ian James, de Vries'in, takım arkadaşı Vandoorne ile olan puan farkını kapattığından emin olunması için, hataların giderilmesinin bir "odaklanma" alanı olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan James şunları söyledi: "İkinci sezonumuza doğru ilerlerken operasyonel olarak mükemmel olmaya odaklanmamız gerekiyor."

"Şu anda emin olmamız gereken şey, de Vries'e, onun neler yapabileceğini göstermesi için ortaya koyması gereken istikrarı ona sağlamak.

 

James aynı zamanda Mercedes'in "suçlamasız" yönetim kültürü sayesinde ekibin, cezalandırılmayacaklarını bilmenin korkusuyla, açık bir şekilde hatalarını söylemesine neden olduğunu söyledi.

"Yapılan hatalar  - teknik veya operasyonel olması farketmez - ve bunların önüne nasıl geçileceği konusunda güçlü bir sisteme sahibiz."

"Mercedes-Benz Motor Sporları bölümü olarak içimizde bulunan bu "suçlamasız" yönetim kültürü hakkında oldukça fazla konuşuyoruz."

"Bu da oldukça önemli bir neden çünkü bu sayede insanlar, eleştirilme veya cezalandırılma korkusu taşımadan, dürüst bir şekilde yaptıkları hatalar hakkında konuşma fırsatı yakalıyor."

"Bu sayede problemin önüne geçebiliyoruz ve bir daha yaşanmadığından emin olabiliyoruz." 

"Günün sonunda hâlâ bu yolculuğun başındayız."

"Peki ben yeni olmamız gerçeğini bir mazeret olarak kullanmaya devam eder miyim? Hayır, çünkü ilk sezonumuz geride kaldı. Bir hatayı iki kez yapamayız, burası çok net."

"Hâlâ pek çok şeyi öğrenmeye devam edeceğiz, ancak Formula E'de operasyonel olarak mükemmel ve dengeli olmak çok yüce bir önem taşıyor."

"2021 için elimizde olan paketin güçlü olduğu konusunda kendimize güveniyoruz. Eğer bu hataları elimine edebilirsek, işte o zaman kendimizi iyi bir durum içerisinde sokacağız."

"FE'nin yedinci sezonuna doğru ilerlerken asıl amacımız bu."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Takımlar Mercedes
Editör Matt Kew

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