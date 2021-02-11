Mercedes, yeni FE güç ünitesinin "büyük bir risk" olduğunu kabul ediyor

Mercedes, seride fabrika takımı olarak geçirdiği ikinci sezonda, oldukça gelişmiş bir güç ünitesini tanıtacak. Bütçe kısıtlaması kuralları kapsamında ise bu güç ünitesi, iki sene boyunca kullanılacak.

Ancak ortaya çıkan bilgilere göre Mercedes, takımlar şampiyonasında üçüncü sırayı almasına yardımcı olan, 2019-20 sezonundaki dizaynı önümüzdeki sezon için de kullanmak istemiş.

Ancak FE takımının geçici olarak kapatılmasının ardından yaşanan bu gecikme sırasında, Mercedes'in Brixworth'te bulunan Yüksek Performans Motorlar tesislerinde, COVID hastalarına solunum cihazı üretmek amacıyla UCL-Ventura makineleri üretilmişti.

Ancak FE takviminin ilk taslağında, daha öncesinde olduğu gibi sezona Kasım sonu/Aralık başında başlamak yerine 16 Ocak'ta Santiago'da başlanılması sayesinde Mercedes, yeni güç ünitesini yeni sezonda tanıtma fırsatı yakalayabildi."

Motorsport.com'a konuşan takım patronu Ian James, "COVID pandemisinin ilk döneminde buna nasıl yaklaşılacağı konusunda tartışmalar vardı."

"Aslında Brixworth fabrikası hiçbir zaman kapatılmadı. Ancak orada bulunan her şeyi başka bir amaca uygun hale getirdik. Formula E programı tamamen durduruldu ve solunum cihazlarına odaklandık."

"Yeniden işe koyulduğumuzda ise çok fazla zaman geçmemişti. Takvim eğer bu kadar çok değişmemiş olsaydı, muhtemelen altıncı sezonda kullandığımız güç ünitesi ile sezona başlayacaktık. Ancak sezonun başında bir erteleme ile karşı karşıya kaldık." dedi.

James, yeni tasarımın hazırlanışını hızlandırmanın "büyük bir risk" yarattığını sözlerine ekledi:

"Birbirimizin gözlerinin içine baktık ve 'Gerçekten hangisi ile başlamak istiyoruz?' dedik. Yedinci sezonda kullanacağımız güç ünitesini bir üst seviyeye çıkarmak üzerine bir fırsat olduğunu hissettik."

"Tabii ki de olabildiğince hızlı şekilde bunun farkına varmak istiyorsunuz. Ancak bu oldukça büyük bir riskti ve karşılığını alıp alamayacağımızı göreceğiz."

James aynı zamanda yeni aracın, geçen seneki Silver Arrow 01'in bir "evrimi" olduğunu söyledi, ancak 2021 paketi için pek çok geliştirme yapıldığını da belirtti.

"Konsept olarak yeni güç ünitesinde bir gelişme söz konusu oldu. Ancak bir parça olarak değiştirmediğimiz, yeniden dizayn etmediğimiz veya yeniden bakmadığımız bir parça yok."

"Bu da bu konsept üzerine uğraştığınız sırada ortaya çıkan bir şey, yedinci sezonda kullanacağımız güç ünitesi üzerinde, altıncı sezona başlamadan önce çalışmaya başladık."

"Bunun temel işlerini erkenden tamamlıyorsunuz. Bu nedenle yedinci sezona tamamen yeni bir güç ünitesiyle geliyoruz."