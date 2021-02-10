Formula E, Gen3 döneminde seriden ayrılanlardan ücret alacak

Bu kurallar 2022-23 ve 2025-26 sezonları arasında uygulanacak, araçların güçleri 470 beygir gücüne eşit olan bir güce sahip olacak ve araç başına 120 kilogramlık bir ağırlık azaltması yapılacak.

FIA, Gen3 döneminde Araç Üreticileri İçin Başvuru Prosedürü kural kitapçığının ikinci versiyonunu yayınladı ve bu versiyonda takımların seriden ayrılmalarını engellemek için yeni maddeler getirildi.

Bu kurallara göre bir üreticinin seriden ayrılması durumunda, kurallar tamamlanana kadar, sezon başına alınan €300,000'luk katılım ve onay ücretini ödemeye devam etmek zorunda kalacak.

FIA tarafından belirtilen bu "tek başvuru yolu", Aralık ayında yayınlanan ilk tasarıda yer almamıştı. Bu kurala göre belirtilen ücret, üreticinin ayrılış tarihi sonrasındaki 60 gün içerisinde tek taksitte ödenmeli.

Yeni getirilen 7.4 sayılı kanuna göre: "Bir üreticinin, kural setinin sonu öncesinde Şampiyona'dan ayrılması durumunda Üretici'nin tam sorumluluğu ve FIA'nın bu tür bir çekilme sonrasındaki tek başvuru yolu, Üretici'nin kural seti sonuna kadar katılabileceği sezonlarda Dünya Şampiyonluğu katılım ve onay ücretini, çekildikten sonra 60 gün içerisinde tek taksitte ödemeleri olacaktır."

"Üretici, parça sağladığı Katılımcı'larda çıkan herhangi bir sonuca karşı sorumlu olan tek taraftır."

Bu durum, geçtiğimiz sene yapılan sezon öncesi testlerde, iki gün aralıkla Audi ve BMW'nin, 2020-21 sezonunun ardından FE'den ayrılacağı açıklamalarının ardından ortaya çıktı.

An itibariyle Audi, Envision Virgin Racing ekibine müşteri güç ünitesi sağlamakta ve 2021-22 sezonunun sonuna kadar bunu yapmaya devam edecek. Ancak BMW, seride kalmak istemeyen Andretti takımını, herhangi bir güç ünitesi anlaşması olmadan bırakabilir.

FE ve FIA aynı zamanda Gen3 kuralları altında başka bir üreticinin güç ünitesini kullanmak isteyen bir müşteri takımının vereceği tedarik ücretini de güncelledi.

Bu güncellemeye göre "yarışmaya hazır" bir araç, €835,000'dan bir masrafa sahip olmamalı.

Ancak ekstra €195,000'luk masraf, batarya yenilemesini içerisinde barındırması için dahil edildi. Bu sırada - süspansiyon, güç ünitesi ve şanzıman gibi - parçalar için alınan maksimum ücret ise €200,000'dan €427,300'ya çıktı.

Toplam €1.23 milyon değerindeki bu paketin içerisinde ise, araç başına alınan €300,000'luk servis ücretini kapsamamakta.

Bu ücret ise, takım çalışan sayılarını düşürme üzerine alınan yeni kısıtlamaların ve seyahat ücretini düşürme üzerine çalışacak olan Logistics Working Group'un kurulması ardından, €600,000'dan €300,000'ya düşürüldü.

5.9 sayılı kanunda yapılan değişikliklerle beraber ekstra para tasarrufu da yapılabilir.

Yayınlanan ikinci versiyon ile beraber bir üretici, FIA'ya yedek parçaların ücret listesini vermek zorunda. Bu ücret listesinin toplamı, yeni bir aracın satış fiyatından %135 daha fazla olamaz. Bu sınır ise daha öncesinde %150'ydi.