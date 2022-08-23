Resmi: Fenestraz, 2022-23 sezonunda Nissan ile yarışacak

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23 yaşındaki Fenestraz, Nissan'ın yeni sezon kadrosu için resmi olarak duyurduğu ilk sürücü oldu.

Geçtiğimiz hafta Seul'deki ilk yarışta sakatlanan Antonio Giovinazzi'nin yerine Dragon Racing koltuğuna geçen Fenestraz, kariyerinin ilk Formula E yarışına çıkmıştı.

Son iki sezondur Super Formula ve Super GT serilerine odaklanan Fenestraz'ın Formula E padoğunda da belli bir ağırlığa sahip olduğu bilinmekteydi; Fransız sürücü son iki sezondur Jaguar'ın test ve yedek pilotluğunu da yapmaktaydı.

Eski Renault akademi sürücüsü 2020 FE çaylak testlerinde Jaguar direksiyonuna geçmiş, o sezon başka bir testte ise takımın Gen3 aracını deneyen ilk isim olmuştu.

Autosport'a konuşan Fenestraz, Nissan ile bir süredir görüştüklerini ve Haziran ayında Sugo'da ilk Super Formula yarışını kazanmasının ardından tarafların uzlaştığını söyledi.

Fenestraz, "Simülasyon çalışması yapmak için Le Mans'taki [e.dams genel merkezine] gittim ve çok iyi geçti. Ertesi gün Tomasso [Volpe, Nissan küresel motor sporları direktörü] ve Cyrille [Jourdan, e.dams sportif direktörü] ile tanışmak için Paris'e gittik."

"Sugo yarışı sırasında bana evet veya hayır şeklinde bir cevap vereceklerini biliyordum ve galip geldikten hemen sonra cevap olumlu oldu. Basın toplantısına giderken babam anlaşmayı haber etmek için beni aradı, bu yüzden iki kat mutlu oldum!” dedi.

Sacha Fenestraz, Rookie Test Driver for Panasonic Jaguar Racing, Jaguar I-Type 4 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Japonya'daki en iyi sezonunu geçiren Fenestraz, Sugo'daki galibiyetin yanı sıra Super GT'de de takım arkadaşı Ritomo Miyata ile ilk galibiyetini elde etti.

Super Formula'da Tomoki Nojiri'nin hemen arkasında ikinci sırada bulunan Fenestraz, Super GT'de ise şampiyona lideri.

Nissan'ın kötü bir sezon geçirdiğinin farkında olan ve bu nedenle ilk tam sezonunda pek fazla beklentiye girmeyen Fenestraz, "Seul'de yarışa çıkma fırsatı inanılmaz bir anda geldi, artık en azından -bir yarış da olsa- deneyime sahibim, gerçekten çok şey öğrendim."

"Bu çok üst düzey bir şampiyona, sadece bir yarışa çıkmak bile ne kadar zor olduğunu anlamama yetti."

"Sezondan ne bekleyeceğimi bilmiyorum, nitekim son birkaç sezon Nissan için zor geçti, ancak Gen2 döneminin başlangıcından bu yana performanslarına mal olan şeyi buldular ve Gen3 dönemi öncesi bunu değiştirdiler." dedi.

Nissan'ın 2021-22 kadrosu Sebastien Buemi ve Maximilian Günther'den oluşuyordu, ancak Formula E'nin ilk sezonundan beri e.dams'ta yarışan Buemi muhtemelen ayrılacak ve Envision Racing'e katılacak. Günther'in geleceği ise halen belirsiz.