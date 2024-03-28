Nissan, 2030 sonuna kadar Formula E'de kalacak

Japon üretici resmi açıklamayı, bu hafta sonu gerçekleşecek olan Tokyo E-Prix'sinden hemen önce paylaştı.

Renault'nun varlıklarını devralan Nissan, 2018'den bu yana tamamen elektrikli şampiyonada yer alıyor.

Tam fabrika takımı haline geldiğinden bu yana Nissan, iki galibiyet ve 16 podyum elde ederken, genel olarak inişli çıkışlı bir grafik seyretti.

Dams ile işbirliğini iki yıl önce sona erdiren ve kısa süre önce Paris'te yeni bir fabrikaya taşınan Nissan'ın Perşembe günkü duyurusu, genel sürdürülebilirlik stratejisinin son adımı olacak.

Nissan'ın genel müdürü ve takım patronu Tommaso Volpe, "Formula E'deki uzun vadeli geleceğimizi bir üretici olarak teyit etmekten mutluluk duyuyorum."

Nissan garage Photo by: Alexander Trienitz

"Ayrıca 2030 yılına kadar anlaşmaya imza atan ilk şirket olmaktan da gurur duyuyoruz; Ambition 2030 kampanyamızda belirtilen hedefleri tutturmayı hatta aşmayı amaçladığımız için Nissan için büyük bir yıl olacak."

"Formula E yeni elektrik teknolojisi için inanılmaz bir test alanı ve en az 16. sezonun sonuna kadar hem gelişmeye hem de yarışmaya devam etmek için sabırsızlanıyoruz."

"Formula E ve FIA'ya destekleri için çok teşekkür ederiz - birlikte çalışmaya devam edeceğimiz için çok heyecanlıyız." dedi.

Gen4 araçları, 700kW'yı bulan rejenerasyon kapasitesi ve 600kW'a kadar artırılmış güç çıkışı ile mevcut Gen3 araçlarına kıyasla önemli bir adım atacak.

FIA, Aralık ayında ihale sürecini resmen onayladı. Bu kapsamda Bridgestone (lastikler), Podium Advanced Technologies (batarya), Marelli (ön güç aktarma oganı) ve Spark Racing Technologies (şasi) ile sözleşme imzalandı.

Formula E CEO'su Jeff Dodds, "Nissan'ın seriye olan katılımını 2030 yılına kadar uzatmasından dolayı çok mutluyuz." dedi.