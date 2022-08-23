Rene Rast, 2022-2023 sezonunda McLaren FE takımıyla yarışacak

Haberi dinle

Geçtiğimiz günlerde BMW'nin fabrika takımından ayrılarak Audi'ye geçen Rast, McLaren Formula E takımının serideki ilk yılında İngiliz markayla yarışacak.

Rast, 2019-2020 sezonunun yarısında ve 2020- 2021 sezonunun tamamında Audi ile FE'de mücadele etmişti. 2021 sezonunun sonunda Audi seriden ayrılmıştı ve Rast da DTM'e odaklanmıştı.

McLaren, Eylül ayının başından itibaren seriden iki şampiyonluğu da kazanarak ayrılan Mercedes Formula E takımını devralacak.

McLaren FE takımıyla yarışacak Rast, konu hakkında şunları söyledi: "NEOM McLaren Formula E Takımı'na katılacağım için çok mutluyum. Bir yarış taraftarı olarak, McLaren her zaman çok ilgi çekiciydi. “

"Motor sporlarında zengin bir tarihe sahip olan ikonik bir isimle yarışacağım. Gelecek sezon Formula E'de McLaren'ı temsil edebileceğim için gururluyum ve mutluyum."

"Daha önce Formula E'de bir sezon tamamladım. İyi bir tecrübeydi, o yıldan sonra işimin bitmediğini hissettim. Şu an ise bu yolculuğu devam ettirebilme fırsatı yakaladığım için heyecanlıyım."

"Fazlasıyla motiveyim ve birlikte iyi işler yapacağımızdan şüphem yok. Başlamak için sabırsızlanıyorum!"

Rast, FE'de yarıştığı dönemde iki kez podyuma çıktı. Bu podyumlardan biri, KOVID-19'dan etkilenen 2019-2020 sezonunun son yarışı olan Berlin'de gelmişti.

Alman pilot, bir sonraki sezonda ise Puebla E-Prix'sinde ikinci oldu. Rast, o sezonu 13. sırada tamamlayacaktı.

Takım patronu Ian James ise Rast'la ilgili şunları söyledi: "Takımımız için yeni bir bölüm başlamak üzereyken, gelecek yıl Rene'nin bizim için süreceğini söyleyebildiğim için çok mutluyum. Rene, yarış becerisini yıllar boyunca katıldığı her seride gösterdi."

"O, sadece hızlı değil. Ayrıca istikrarlı ve FE'de tecrübesi bulunuyor. Bu, hem ona hem de takıma yardımcı olacaktır.

"Sezon 9, takımımız için heyecan verici bir meydan okuma olacak gibi duruyor ve bir aracımızın Rene'nin güvenilir ellerinde olacağını bilmek mutlu edici. "

McLaren'ın ikinci FE koltuğu için IndyCar pilotu Felix Rosenqvist ile görüştüğü düşünülüyordu ama İsveçli pilot, Amerika'da kalmak istediğinden iki taraf anlaşmayacak gibi duruyor.





