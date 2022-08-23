Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Resmi: Fenestraz, 2022-23 sezonunda Nissan ile yarışacak Sonraki / Ticktum, Gen3 kuralları için Formula E'de kalmak istiyor
Formula E Haberler

Rene Rast, 2022-2023 sezonunda McLaren FE takımıyla yarışacak

Rene Rast, 2022-2023 Formula E sezonunda McLaren Formula E takımıyla yarışacak ve seriye geri dönecek.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Rene Rast, 2022-2023 sezonunda McLaren FE takımıyla yarışacak
Haberi dinle

Geçtiğimiz günlerde BMW'nin fabrika takımından ayrılarak Audi'ye geçen Rast, McLaren Formula E takımının serideki ilk yılında İngiliz markayla yarışacak. 

İlgili içerik :

Rast, 2019-2020 sezonunun yarısında ve 2020- 2021 sezonunun tamamında Audi ile FE'de mücadele etmişti. 2021 sezonunun sonunda Audi seriden ayrılmıştı ve Rast da DTM'e odaklanmıştı.

McLaren, Eylül ayının başından itibaren seriden iki şampiyonluğu da kazanarak ayrılan Mercedes Formula E takımını devralacak. 

McLaren FE takımıyla yarışacak Rast, konu hakkında şunları söyledi: "NEOM McLaren Formula E Takımı'na katılacağım için çok mutluyum. Bir yarış taraftarı olarak, McLaren her zaman çok ilgi çekiciydi. “

"Motor sporlarında zengin bir tarihe sahip olan ikonik bir isimle yarışacağım. Gelecek sezon Formula E'de McLaren'ı temsil edebileceğim için gururluyum ve mutluyum."

"Daha önce Formula E'de bir sezon tamamladım. İyi bir tecrübeydi, o yıldan sonra işimin bitmediğini hissettim. Şu an ise bu yolculuğu devam ettirebilme fırsatı yakaladığım için heyecanlıyım."

"Fazlasıyla motiveyim ve birlikte iyi işler yapacağımızdan şüphem yok. Başlamak için sabırsızlanıyorum!" 

Rast, FE'de yarıştığı dönemde iki kez podyuma çıktı. Bu podyumlardan biri, KOVID-19'dan etkilenen 2019-2020 sezonunun son yarışı olan Berlin'de gelmişti. 

Alman pilot, bir sonraki sezonda ise Puebla E-Prix'sinde ikinci oldu. Rast, o sezonu 13. sırada tamamlayacaktı. 

Takım patronu Ian James ise Rast'la ilgili şunları söyledi: "Takımımız için yeni bir bölüm başlamak üzereyken, gelecek yıl Rene'nin bizim için süreceğini söyleyebildiğim için çok mutluyum. Rene, yarış becerisini yıllar boyunca katıldığı her seride gösterdi."

"O, sadece hızlı değil. Ayrıca istikrarlı ve FE'de tecrübesi bulunuyor. Bu, hem ona hem de takıma yardımcı olacaktır. 

"Sezon 9, takımımız için heyecan verici bir meydan okuma olacak gibi duruyor ve bir aracımızın Rene'nin güvenilir ellerinde olacağını bilmek mutlu edici. "

McLaren'ın ikinci FE koltuğu için IndyCar pilotu Felix Rosenqvist ile görüştüğü düşünülüyordu ama İsveçli pilot, Amerika'da kalmak istediğinden iki taraf anlaşmayacak gibi duruyor. 



paylaşım
yorumlar
Resmi: Fenestraz, 2022-23 sezonunda Nissan ile yarışacak
Önceki haber

Resmi: Fenestraz, 2022-23 sezonunda Nissan ile yarışacak
Sonraki haber

Ticktum, Gen3 kuralları için Formula E'de kalmak istiyor

Ticktum, Gen3 kuralları için Formula E'de kalmak istiyor
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
TransAnatolia'daki 2 kadın ekipten biri olan Jale-Ayşegül ikilisi, ralliyi değerlendirdi
TRANSANATOLIA

TransAnatolia'daki 2 kadın ekipten biri olan Jale-Ayşegül ikilisi, ralliyi değerlendirdi

Türk sürücüler sınıfını birinci sırada götüren Ejder Ereşti, performansından memnun
TRANSANATOLIA

Türk sürücüler sınıfını birinci sırada götüren Ejder Ereşti, performansından memnun

Röportaj: TransAnatolia Rallisi'nde baba-oğul yarışmak
TRANSANATOLIA

Röportaj: TransAnatolia Rallisi'nde baba-oğul yarışmak

Son Haberler

Ticktum, Gen3 kuralları için Formula E'de kalmak istiyor
Formula E Formula E

Ticktum, Gen3 kuralları için Formula E'de kalmak istiyor

Formula E'deki çaylak sezonunda beklediğinden daha çok zevk aldığını kabul eden Dan Ticktum, Gen3 kurallarının kullanılmaya başlanacağı 2022-2023 sezonunda da Formula E'de kalmayı umuyor.

Rene Rast, 2022-2023 sezonunda McLaren FE takımıyla yarışacak
Formula E Formula E

Rene Rast, 2022-2023 sezonunda McLaren FE takımıyla yarışacak

Rene Rast, 2022-2023 Formula E sezonunda McLaren Formula E takımıyla yarışacak ve seriye geri dönecek.

Resmi: Fenestraz, 2022-23 sezonunda Nissan ile yarışacak
Formula E Formula E

Resmi: Fenestraz, 2022-23 sezonunda Nissan ile yarışacak

Nissan, 2022-23 sezonunda yarışacakları ilk ismi duyurdu: Seul'de ilk yarışına çıkan Sacha Fenestraz.

Vandoorne, Formula E şampiyonluğuna rağmen F1'e döneceğini düşünmüyor
Formula 1 Formula 1

Vandoorne, Formula E şampiyonluğuna rağmen F1'e döneceğini düşünmüyor

Son Formula E şampiyonu Stoffel Vandoorne, bu yılki başarısına rağmen Formula 1'e geçebileceğine pek ihtimal vermiyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.