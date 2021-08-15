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Formula E / Berlin E-Prix II Antrenman raporu

Berlin E-Prix 2. antrenman: Sezonun son antrenman seansında lider Rowland

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula E'de Berlin'de gerçekleştirilecek final yarışı öncesinde son antrenman seansını Nissan sürücüsü Oliver Rowland ilk sırada tamamladı.

Berlin E-Prix 2. antrenman: Sezonun son antrenman seansında lider Rowland

Formula E'de sezonun son yarışı bugün yapılacak ve heyecan dolu final yarışı öncesinde, son antrenman seansı sabah saatlerinde yapıldı.

30 dakika üzerinden gerçekleştirilen antrenman seansında büyük bir olay yaşanmadı. Sabaha kıyasla tempolar daha yüksekti ve daha ilk turların ardından dereceler 1:07'lere indi.

Maximilian Gunther ilk dakikaların ardından 1:07.184'le liderdi. Daha sonra bu dereceyi Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa geçti ve 1:07.139'la liderliği aldı.

Edoardo Mortara 1:06.977 ile 1:07'nin altına inen ilk isim oldu ve liderliği Da Costa'dan aldı.

Fakat son dakikalarda dereceler epey gelişti ve Oliver Rowland en iyi dereceyi 1:06.372'ye kadar çekti. Kalan bölümde Nissan sürücüsünü geçebilen bir isim çıkmadı ve Rowland seansın en hızlı ismi oldu.

Maximilian Gunther, 0.043 saniye geride seansı ikinci sırada noktalarken, Venturi'den Norman Nato sürpriz şekilde 0.130 saniye geride üçüncü oldu.

Mercedes'te Stoffel Vandoorne ve şampiyona lideri Nyck de Vries sırasıyla dördüncü ve altıncı oldular.

Bu ikiliyi Techeetah'tan eski Formula E şampiyonu Jean Eric Vergne ayırdı.

BMW'de Jake Dennis, De Vries'ın sadece 0.003 saniye gerisinde yedinci olurken, Berlin'deki ilk yarışın galibi Lucas di Grassi sekizinci, Nick Cassidy dokuzuncu ve Pascal Wehrlein 10. oldu.

Mitch Evans, Rene Rast ve Andre Lotterer sırasıyla ilk 13'ü tamamladılar.

Şampiyona ikincisi Mortara, seansı ancak 14. bitirirken, Antonio Felix da Costa ve Sebastien Buemi, Jaguar'dan Sam Bird'in gerisinde 16. ve 17. olabildiler.

Robin Firjns bir kez daha geride kalarak seansı 20. bitirdi.

İkinci antrenman sonucu

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 22 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'06.372  
2 28 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'06.415 0.043
3 71 France Norman Nato Monaco Venturi 1'06.502 0.130
4 5 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'06.579 0.207
5 25 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'06.609 0.237
6 17 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'06.781 0.409
7 27 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1'06.784 0.412
8 11 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'06.833 0.461
9 37 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'06.852 0.480
10 99 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'06.889 0.517
11 20 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'06.897 0.525
12 33 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 1'06.929 0.557
13 36 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'06.960 0.588
14 48 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'06.977 0.605
15 10 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 1'06.990 0.618
16 13 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'06.995 0.623
17 23 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'07.097 0.725
18 6 Sweden Joel Eriksson United States Dragon Racing 1'07.123 0.751
19 94 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 1'07.143 0.771
20 4 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'07.171 0.799
21 7 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'07.266 0.894
22 8 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'07.284 0.912
23 88 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 1'07.431 1.059
24 29 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 1'07.467 1.095
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