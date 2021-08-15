Berlin E-Prix 2. antrenman: Sezonun son antrenman seansında lider Rowland

Formula E'de sezonun son yarışı bugün yapılacak ve heyecan dolu final yarışı öncesinde, son antrenman seansı sabah saatlerinde yapıldı.

30 dakika üzerinden gerçekleştirilen antrenman seansında büyük bir olay yaşanmadı. Sabaha kıyasla tempolar daha yüksekti ve daha ilk turların ardından dereceler 1:07'lere indi.

Maximilian Gunther ilk dakikaların ardından 1:07.184'le liderdi. Daha sonra bu dereceyi Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa geçti ve 1:07.139'la liderliği aldı.

Edoardo Mortara 1:06.977 ile 1:07'nin altına inen ilk isim oldu ve liderliği Da Costa'dan aldı.

Fakat son dakikalarda dereceler epey gelişti ve Oliver Rowland en iyi dereceyi 1:06.372'ye kadar çekti. Kalan bölümde Nissan sürücüsünü geçebilen bir isim çıkmadı ve Rowland seansın en hızlı ismi oldu.

Maximilian Gunther, 0.043 saniye geride seansı ikinci sırada noktalarken, Venturi'den Norman Nato sürpriz şekilde 0.130 saniye geride üçüncü oldu.

Mercedes'te Stoffel Vandoorne ve şampiyona lideri Nyck de Vries sırasıyla dördüncü ve altıncı oldular.

Bu ikiliyi Techeetah'tan eski Formula E şampiyonu Jean Eric Vergne ayırdı.

BMW'de Jake Dennis, De Vries'ın sadece 0.003 saniye gerisinde yedinci olurken, Berlin'deki ilk yarışın galibi Lucas di Grassi sekizinci, Nick Cassidy dokuzuncu ve Pascal Wehrlein 10. oldu.

Mitch Evans, Rene Rast ve Andre Lotterer sırasıyla ilk 13'ü tamamladılar.

Şampiyona ikincisi Mortara, seansı ancak 14. bitirirken, Antonio Felix da Costa ve Sebastien Buemi, Jaguar'dan Sam Bird'in gerisinde 16. ve 17. olabildiler.

Robin Firjns bir kez daha geride kalarak seansı 20. bitirdi.

İkinci antrenman sonucu