Rowland, 2024'te Nissan ile Formula E'ye dönüyor

Rowland, Formula E'nin Gen3 döneminin ikinci sezonunda Sacha Fenestraz'a eşlik edecek ve Nissan'ın sürücü kadrosunda Norman Nato'nun yerini alacak.

Bu duyuru, Formula E'deki ilk üç sezonunu 2018-21 yılları arasında Nissan ile geçiren ve bu süreçte beş pole pozisyonu, beş podyum ve 2020 Berlin e-Prix'de ilk galibiyetini elde eden İngiliz sürücü için eski takımına dönüş manasına geliyor.

Rowland, 2022'de diğer İngiliz Alexander Sims ile birlikte Mahindra'ya geçti ancak rekabetçi olmayan bir paketle mücadele ederek yılı Seul'de tek bir podyumla bitirdi.

FE'nin yeni düzenlemelere geçmesiyle bu yıl sonuçlar daha da düştü ve Monako E-Prix'sinde alt sıralardan agresif bir sürüşün ardından kaza yapması sonucunda Mahindra, Rowland ile derhal geçerli olmak üzere yollarını ayırdığını duyurdu.

31 yaşındaki sürücü o zamandan beri gridde başka bir yerde yer arıyordu ve Çarşamba günü yapılan açıklamayla İngiliz sürücünün FE'de altıncı sezonuna devam edeceği doğrulandı.

Rowland, "Gerçekten heyecanlıyım, Formula E yolculuğuma başladığım ve çok başarılı olduğum yere geri dönmek benim için biraz eve dönüş gibi."

"Takım geçen yıl boyunca harika bir gidişat sergiledi ve performanslar gelişti. İlk sezonunda inanılmaz hız gösteren Sacha ile güçlü bir ikili olacağımıza eminim."

"İşe geri dönmek için sabırsızlanıyorum, hazırım ve bir takım olarak neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Sacha Fenestraz, Nissan Formula E Takımı, Nissan e-4ORCE 04 Fotoğrafı çeken: Alastair Staley / Motorsport Images

Nissan 2023 yılında FE takımlar şampiyonasını, müşteri takımı olan McLaren'in bir sıra önünde yedinci olarak tamamlamıştı.

2024 yılı takım için özel bir yıl olacak çünkü Tokyo 30 Mart'ta ilk yarışa ev sahipliği yapacak.

Nissan Formula E Takım Patronu Tommaso Volpe, "Oliver Rowland ve Sacha Fenestraz'ı 10. sezon için Nissan Formula E Takımı sürücüleri olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Oliver'ı tekrar aramızda görmekten çok mutluyuz, yeteneğini ve deneyimini biliyoruz ve takımın gelecekteki başarısına önemli katkılarda bulunacağından eminiz. Takıma katıldığından bu yana yeteneğini kanıtlayan Sacha ile güçlü bir eşleşmeyi tamamlayacak."

"Sıralama turlarında mükemmel olduğunu gösterdi ve büyüyüp şampiyonada önemli bir güç haline gelmek için büyük bir potansiyele sahip." dedi.