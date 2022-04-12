Nissan, Formula E takımının tam kontrolü için e.Dams'i satın aldı

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E.dams, Formula E'nin kuruluşundan beri takımın yönetiminden sorumluydu ve önce Renault ile birlikte çalıştılar. Daha sonra Fransız üreticinin yerini, Nissan aldı ve o günden bu yana e.dams ile çalışıyor.

Renault ile e.dams, Formula E'deki ilk üç yılda şampiyon olurken, Nissan'ın seriye girdiği 2018-19 yılından bu yana aldıkları en iyi sonuç ikincilikti.

Takımın kurucusu Jean Paul Driot'un vefatının ardından çocukları Olivier ve Gregory, DAMS takımının yönetimini devraldılar. Bu yıl itibariyle de F2 takımını eski Formula 1 pilotu Charles Pic'e sattılar.

Formula E takımının çoğunluk kontrolü ellerindeydi ancak Nissan, 2022-23 sezonundaki Gen3 düzenlemelerinin başlamasından önce, bu kısmı satın aldı.

Nissan'dan Ashwani Gupta Motorsport.com'a verdiği demeçte şöyle dedi: ”2018'de seride yer almaya başladığımız andan bu yana e.dams ile olan ortaklığımız son derece iyiydi. Birlikte güzel bir işbirliği yaptık ve son üç ila dört yılda büyük başarılar elde ettik."

"Gen3'e yatırım yapmaya karar verdiğimizde, bir proje olarak güç ünitesinin ve aynı zamanda yarış ekibinin tamamı gibi Formula E'deki her şeyde tam kontrole sahip olmak istedik."

“Bu proje Nissan Motor Company'nin ayrılmaz bir parçası. Yatırım açısından bakıldığında, bu yatırımı yapmak için tamamen hazırız ve bunu yapabiliriz."

"Genel merkez Fransa'da kalacak. Ancak bu projede çalışması için Japonya'dan halihazırda birçok mühendis gönderdik."

"Bu yüzden Japon ve Fransız ekiplerimiz, bu bilgileri birbirleriyle paylaşarak tamamen aynı amaç için birlikte çalışıyorlar."

Nissan Formula E takımının yöneticisi Tommaso Volpe görevinde kalmaya devam edecek ve aynı zamanda e.dams'ın CEO'su olacak.

Şu anda hem F2 hem de Formula E takımlarında çalışan DAMS CEO'su Francois Sicard, yakında F1 sportif direktörü olarak FIA'ya katılacak.

Maximilian Gunther, Nissan e.Dams, Nissan IM03, Sebastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IM03, in the garage Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images