Vandoorne, Formula E şampiyonluğuna rağmen F1'e döneceğini düşünmüyor
Son Formula E şampiyonu Stoffel Vandoorne, bu yılki başarısına rağmen Formula 1'e geçebileceğine pek ihtimal vermiyor.
Belçikalı sürücü, alt kategorilerde yakaladığı başarıların ardından 2017 yılında McLaren'la tam zamanlı olarak Formula 1'de yarışmaya başladı fakat 2018'in sonunda koltuğunu kaybetti.
Vandoorne, o günden bu yana Mercedes ailesinin bir parçası oldu ve markanın Formula E projesinde yer aldı.
Bu yıl şampiyonluk için çekişen Vandoorne, sonunda mutlu sona ulaşıp, başarılarına Formula E şampiyonluğunu da eklemiş oldu.
Şu anda hem Mercedes hem de McLaren F1'in yedek pilotu olmayı sürdürüyor ve bazılarına göre Formula E şampiyonluğu Formula 1 kapılarını açabilir.
Ancak Vandoorne buna pek ihtimal vermiyor.
Vandoorne, GPFans'e verdiği demeçte, "2017 ve 2018'de, iki yıl Formula 1'de yarıştım."
"Şahsen bir daha Formula 1'de yer alacağımı sanmıyorum fakat asla asla dememelisiniz. Motor sporları çok çılgın bir dünya ve her şey olabilir."
"Fakat bana sorarsanız, Formula 1'e dönmem gerektiğini düşünmüyorum."
Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, 2nd position, celebrates on arrival in Parc Ferme after securing the world championship title
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
"Mercedes ile Formula E'de yarışmak gibi harika bir fırsatım var. Elbette bu işbirliği artık bitiyor ancak kendimi kazanan bir sürücü ve şimdide bir şampiyon olarak göstermeyi başardım."
"Geleceğimi burada görüyorum ve buraya odaklanmak istiyorum." dedi.
Vandoorne, Mercedes'in spordan çekilmesiyle ilgili, "Elbette bunun üzücü olduğunu düşünüyorum. Bu şampiyonada Mercedes ile devam etmeyi isterdim. Takıma katıldığım zaman , bunun uzun vadeli bir işbirliği olacağını düşünüyordum ama her şey bir noktada bitiyor. Bu yüzden önümüze bakmamız gerekiyor."
"Neyse ki bu kararı herkes geçen yıl öğrenmişti. Bu yüzden kimse için sürpriz olmadı. Bunu yaparak herkese gelecekle ilgili plan yapma fırsatı verdiler." dedi.
Mercedes'in Formula E takımını gelecek yıl McLaren devralacak ve sürücü seçeneklerinden birisi Vandoorne olabilir.
Bu konuda Vandoorne, "Gelecek yıl onlarla yarışmayacağım." diyerek iddialara son verdi.
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