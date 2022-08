Vandoorne, Formula E şampiyonluğuna rağmen F1'e döneceğini düşünmüyor

Belçikalı sürücü, alt kategorilerde yakaladığı başarıların ardından 2017 yılında McLaren'la tam zamanlı olarak Formula 1'de yarışmaya başladı fakat 2018'in sonunda koltuğunu kaybetti.

Vandoorne, o günden bu yana Mercedes ailesinin bir parçası oldu ve markanın Formula E projesinde yer aldı.

Bu yıl şampiyonluk için çekişen Vandoorne, sonunda mutlu sona ulaşıp, başarılarına Formula E şampiyonluğunu da eklemiş oldu.

Şu anda hem Mercedes hem de McLaren F1'in yedek pilotu olmayı sürdürüyor ve bazılarına göre Formula E şampiyonluğu Formula 1 kapılarını açabilir.

Ancak Vandoorne buna pek ihtimal vermiyor.

Vandoorne, GPFans'e verdiği demeçte, "2017 ve 2018'de, iki yıl Formula 1'de yarıştım."

"Şahsen bir daha Formula 1'de yer alacağımı sanmıyorum fakat asla asla dememelisiniz. Motor sporları çok çılgın bir dünya ve her şey olabilir."

"Fakat bana sorarsanız, Formula 1'e dönmem gerektiğini düşünmüyorum."

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, 2nd position, celebrates on arrival in Parc Ferme after securing the world championship title

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images