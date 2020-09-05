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FIA F3 / Monza / Yarış raporu

Monza F3: Vesti, ilk yarışta Pourchaire'nin önünde kazandı

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Monza F3: Vesti, ilk yarışta Pourchaire'nin önünde kazandı
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Prema sürücüsü Frederik Vesti, güçlü bir performans ortaya koyduğu Monza F3 yarışında galibiyete uzanan isim oldu.

Yarışın başlangıcında liderlik Liam Lawson'daydı ancak Theo Pourchaire, iyi bir ilk bölüm geçirdi ve dördüncü turda güzel bir atak yaparak Lawson'dan liderliği almayı başardı.

Daha sonra Jake Hughes da Lawson'ı geçti. Yarışın orta kısmına gelindiğinde Frederik Vesti iyi bir tempo yakalayarak ikinci sıraya çıkmayı başardı.

Sonrasında Pourchaire'nin peşine takıldı ve son bölümde atak yapabilecek mesafeye geldi.

Yaptığı sorunsuz atağın ardından da liderliği almayı başardı. Kalan turlarda Pourchaire'nin temposu, Vesti'yi geçmek için yeterli değildi.

Vesti, damalı bayrağı ilk sırada görerek Monza'daki ilk yarışı kazanmış oldu.

Frederik Vesti, Prema Racing

Frederik Vesti, Prema Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Theo Pourchaire, ART Grand Prix

Theo Pourchaire, ART Grand Prix

Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Pourchaire iyi götürdüğü yarışı ikinci sırada tamamlarken, son derece heyecan verici geçen üçüncülük savaşını Oscar Piastri kazandı ve podyumu tamamlayan isim oldu.

David Beckmann son bölümdeki yükselişinin ardından dördüncü olurken, Hughes beşinci, Lawson altıncı ve Lirim Zendeli yedinci oldu.

İlk onu Bent Viscaal, Enzo Fittipaldi ve Michael Belov tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Fark
1 2 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam  
2 7 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 0.899
3 1 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 5.470
4 11 Germany David Beckmann Italy Trident 6.124
5 15 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 7.419
6 5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 7.984
7 10 Germany Lirim Zendeli Italy Trident 8.692
8 18 Netherlands Bent Viscaal Netherlands MP Motorsport 9.232
9 14 Brazil Enzo Fittipaldi Germany HWA AG 12.192
10 25 Michael Belov Czech Republic Charouz Racing System 15.441
11 23 Czech Republic Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 15.755
12 16 Australia Jack Doohan Germany HWA AG 16.862
13 6 Norway Dennis Hauger United Kingdom Hitech Racing 17.290
14 26 United Kingdom Clement Novalak United Kingdom Carlin 18.455
15 19 Austria Lukas Dunner Netherlands MP Motorsport 19.185
16 28 United States Cameron Das United Kingdom Carlin 20.283
17 29 Australia Alex Peroni Spain Campos Racing 21.026
18 4 Pierre-Louis Chovet United Kingdom Hitech Racing 21.922
19 27 Germany David Schumacher United Kingdom Carlin 27.277
20 8 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 28.375
21 31 Germany Sophia Floersch Spain Campos Racing 28.393
22 21 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 29.057
23 30 Italy Alessio Deledda Spain Campos Racing 29.434
24 24 Brazil Igor Fraga Czech Republic Charouz Racing System 34.067
25 20 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 34.500
26 3 United States Logan Sargeant Italy Prema Powerteam 38.847
27 17 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 46.678
  9 Venezuela Sebastian Wahbeh France ART Grand Prix  
  12 United Kingdom Olli Caldwell Italy Trident  
  22 Italy Matteo Nannini Switzerland Jenzer Motorsport  
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Monza F3: Pole pozisyonu Pourchaire'nin

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Etkinlik Monza
Pilotlar Frederik Vesti
Editör Josh Suttill

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