Monza F3: Vesti, ilk yarışta Pourchaire'nin önünde kazandı

Yarışın başlangıcında liderlik Liam Lawson'daydı ancak Theo Pourchaire, iyi bir ilk bölüm geçirdi ve dördüncü turda güzel bir atak yaparak Lawson'dan liderliği almayı başardı.

Daha sonra Jake Hughes da Lawson'ı geçti. Yarışın orta kısmına gelindiğinde Frederik Vesti iyi bir tempo yakalayarak ikinci sıraya çıkmayı başardı.

Sonrasında Pourchaire'nin peşine takıldı ve son bölümde atak yapabilecek mesafeye geldi.

Yaptığı sorunsuz atağın ardından da liderliği almayı başardı. Kalan turlarda Pourchaire'nin temposu, Vesti'yi geçmek için yeterli değildi.

Vesti, damalı bayrağı ilk sırada görerek Monza'daki ilk yarışı kazanmış oldu.

Frederik Vesti, Prema Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Theo Pourchaire, ART Grand Prix Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Pourchaire iyi götürdüğü yarışı ikinci sırada tamamlarken, son derece heyecan verici geçen üçüncülük savaşını Oscar Piastri kazandı ve podyumu tamamlayan isim oldu.

David Beckmann son bölümdeki yükselişinin ardından dördüncü olurken, Hughes beşinci, Lawson altıncı ve Lirim Zendeli yedinci oldu.

İlk onu Bent Viscaal, Enzo Fittipaldi ve Michael Belov tamamladı.

Yarış sonucu: