Monza F3: Pole pozisyonu Pourchaire'nin

30 dakika üzerinden gerçekleştirilen Formula 3 sıralama turlarında sürücüler seans başlar başlamaz piste çıktılar.

David Beckmann ilk denemelerin ardından ilk sırada yer alan isimdi. Ancak bitime dokuz dakika kala pist üstündeki parçalardan ötürü seans kırmızı bayrakla durduruldu. Pistin temizlenmesinin ardından seans yeniden başladığında sürücüler derecelerini geliştirmeye devam ettiler.

Pourchaire, 1:37.301'lik bir zaman turu yakaladı ve en yakın rakibi Lirim Zendeli'nin tam 0.451 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Zendeli ikinci olurken, Alexander Smolyar 0.487 saniye geride üçüncü oldu.

Aynı dereceyi yapan Liam Lawson ise dördüncü oldu.

Beckmann, son bölümde derecesini geliştirse de 1:37.809'luk turuyla beşinci oldu.

Frederik Vesti altıncı, Matteo Nannini yedinci ve Jake Hughes sekizinci oldu.

İlk onu Calan Williams ile Logan Sargeant tamamladı.

David Schumacher ise son sırada yer alabildi.

Monza F3 sıralama turları sonucu: