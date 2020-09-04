Monza F3: Pole pozisyonu Pourchaire'nin
Theo Pourchaire, Monza'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
30 dakika üzerinden gerçekleştirilen Formula 3 sıralama turlarında sürücüler seans başlar başlamaz piste çıktılar.
David Beckmann ilk denemelerin ardından ilk sırada yer alan isimdi. Ancak bitime dokuz dakika kala pist üstündeki parçalardan ötürü seans kırmızı bayrakla durduruldu. Pistin temizlenmesinin ardından seans yeniden başladığında sürücüler derecelerini geliştirmeye devam ettiler.
Pourchaire, 1:37.301'lik bir zaman turu yakaladı ve en yakın rakibi Lirim Zendeli'nin tam 0.451 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Zendeli ikinci olurken, Alexander Smolyar 0.487 saniye geride üçüncü oldu.
Aynı dereceyi yapan Liam Lawson ise dördüncü oldu.
Beckmann, son bölümde derecesini geliştirse de 1:37.809'luk turuyla beşinci oldu.
Frederik Vesti altıncı, Matteo Nannini yedinci ve Jake Hughes sekizinci oldu.
İlk onu Calan Williams ile Logan Sargeant tamamladı.
David Schumacher ise son sırada yer alabildi.
Monza F3 sıralama turları sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|7
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|12
|1'37.301
|2
|10
|Lirim Zendeli
|Trident
|13
|1'37.752
|0.451
|0.451
|3
|8
|Alexander Smolyar
|ART Grand Prix
|13
|1'37.788
|0.487
|0.036
|4
|5
|Liam Lawson
|Hitech Racing
|13
|1'37.788
|0.487
|0.000
|5
|11
|David Beckmann
|Trident
|10
|1'37.809
|0.508
|0.021
|6
|2
|Frederik Vesti
|Prema Powerteam
|13
|1'38.015
|0.714
|0.206
|7
|22
|Matteo Nannini
|Jenzer Motorsport
|13
|1'38.036
|0.735
|0.021
|8
|15
|Jake Hughes
|HWA AG
|13
|1'38.051
|0.750
|0.015
|9
|20
|Calan Williams
|Jenzer Motorsport
|13
|1'38.064
|0.763
|0.013
|10
|3
|Logan Sargeant
|Prema Powerteam
|13
|1'38.095
|0.794
|0.031
|11
|9
|Sebastian Wahbeh
|ART Grand Prix
|12
|1'38.142
|0.841
|0.047
|12
|1
|Oscar Piastri
|Prema Powerteam
|13
|1'38.198
|0.897
|0.056
|13
|24
|Igor Fraga
|Charouz Racing System
|13
|1'38.215
|0.914
|0.017
|14
|29
|Alex Peroni
|Campos Racing
|13
|1'38.237
|0.936
|0.022
|15
|12
|Olli Caldwell
|Trident
|13
|1'38.343
|1.042
|0.106
|16
|23
|Roman Staněk
|Charouz Racing System
|13
|1'38.531
|1.230
|0.188
|17
|17
|Richard Verschoor
|MP Motorsport
|13
|1'38.583
|1.282
|0.052
|18
|14
|Enzo Fittipaldi
|HWA AG
|13
|1'38.684
|1.383
|0.101
|19
|16
|Jack Doohan
|HWA AG
|13
|1'38.690
|1.389
|0.006
|20
|25
|Michael Belov
|Charouz Racing System
|13
|1'38.723
|1.422
|0.033
|21
|18
|Bent Viscaal
|MP Motorsport
|13
|1'38.800
|1.499
|0.077
|22
|6
|Dennis Hauger
|Hitech Racing
|13
|1'38.842
|1.541
|0.042
|23
|21
|Federico Malvestiti
|Jenzer Motorsport
|13
|1'38.865
|1.564
|0.023
|24
|26
|Clement Novalak
|Carlin
|11
|1'38.897
|1.596
|0.032
|25
|31
|Sophia Floersch
|Campos Racing
|13
|1'39.022
|1.721
|0.125
|26
|28
|Cameron Das
|Carlin
|11
|1'39.077
|1.776
|0.055
|27
|4
|Pierre-Louis Chovet
|Hitech Racing
|14
|1'39.173
|1.872
|0.096
|28
|30
|Alessio Deledda
|Campos Racing
|13
|1'39.448
|2.147
|0.275
|29
|19
|Lukas Dunner
|MP Motorsport
|13
|1'39.479
|2.178
|0.031
|30
|27
|David Schumacher
|Carlin
|11
|1'39.494
|2.193
|0.015
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|FIA F3
|Etkinlik
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|Alt-etkinlik
|Sıralama turları
|Pilotlar
|Théo Pourchaire
|Takımlar
|ART Grand Prix
|Editör
|Josh Suttill