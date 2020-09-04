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FIA F3 / Monza / Sıralama turları raporu

Monza F3: Pole pozisyonu Pourchaire'nin

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Monza F3: Pole pozisyonu Pourchaire'nin
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Theo Pourchaire, Monza'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

30 dakika üzerinden gerçekleştirilen Formula 3 sıralama turlarında sürücüler seans başlar başlamaz piste çıktılar.

David Beckmann ilk denemelerin ardından ilk sırada yer alan isimdi. Ancak bitime dokuz dakika kala pist üstündeki parçalardan ötürü seans kırmızı bayrakla durduruldu. Pistin temizlenmesinin ardından seans yeniden başladığında sürücüler derecelerini geliştirmeye devam ettiler.

Pourchaire, 1:37.301'lik bir zaman turu yakaladı ve en yakın rakibi Lirim Zendeli'nin tam 0.451 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Zendeli ikinci olurken, Alexander Smolyar 0.487 saniye geride üçüncü oldu.

Aynı dereceyi yapan Liam Lawson ise dördüncü oldu.

Beckmann, son bölümde derecesini geliştirse de 1:37.809'luk turuyla beşinci oldu.

Frederik Vesti altıncı, Matteo Nannini yedinci ve Jake Hughes sekizinci oldu.

İlk onu Calan Williams ile Logan Sargeant tamamladı.

David Schumacher ise son sırada yer alabildi.

Monza F3 sıralama turları sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 7 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 12 1'37.301    
2 10 Germany Lirim Zendeli Italy Trident 13 1'37.752 0.451 0.451
3 8 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 13 1'37.788 0.487 0.036
4 5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 13 1'37.788 0.487 0.000
5 11 Germany David Beckmann Italy Trident 10 1'37.809 0.508 0.021
6 2 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 13 1'38.015 0.714 0.206
7 22 Italy Matteo Nannini Switzerland Jenzer Motorsport 13 1'38.036 0.735 0.021
8 15 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 13 1'38.051 0.750 0.015
9 20 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 13 1'38.064 0.763 0.013
10 3 United States Logan Sargeant Italy Prema Powerteam 13 1'38.095 0.794 0.031
11 9 Venezuela Sebastian Wahbeh France ART Grand Prix 12 1'38.142 0.841 0.047
12 1 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 13 1'38.198 0.897 0.056
13 24 Brazil Igor Fraga Czech Republic Charouz Racing System 13 1'38.215 0.914 0.017
14 29 Australia Alex Peroni Spain Campos Racing 13 1'38.237 0.936 0.022
15 12 United Kingdom Olli Caldwell Italy Trident 13 1'38.343 1.042 0.106
16 23 Czech Republic Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 13 1'38.531 1.230 0.188
17 17 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 13 1'38.583 1.282 0.052
18 14 Brazil Enzo Fittipaldi Germany HWA AG 13 1'38.684 1.383 0.101
19 16 Australia Jack Doohan Germany HWA AG 13 1'38.690 1.389 0.006
20 25 Michael Belov Czech Republic Charouz Racing System 13 1'38.723 1.422 0.033
21 18 Netherlands Bent Viscaal Netherlands MP Motorsport 13 1'38.800 1.499 0.077
22 6 Norway Dennis Hauger United Kingdom Hitech Racing 13 1'38.842 1.541 0.042
23 21 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 13 1'38.865 1.564 0.023
24 26 United Kingdom Clement Novalak United Kingdom Carlin 11 1'38.897 1.596 0.032
25 31 Germany Sophia Floersch Spain Campos Racing 13 1'39.022 1.721 0.125
26 28 United States Cameron Das United Kingdom Carlin 11 1'39.077 1.776 0.055
27 4 Pierre-Louis Chovet United Kingdom Hitech Racing 14 1'39.173 1.872 0.096
28 30 Italy Alessio Deledda Spain Campos Racing 13 1'39.448 2.147 0.275
29 19 Austria Lukas Dunner Netherlands MP Motorsport 13 1'39.479 2.178 0.031
30 27 Germany David Schumacher United Kingdom Carlin 11 1'39.494 2.193 0.015
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Spa F3: Sargeant kazandı, Prema 1-2

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Spa F3: Sargeant kazandı, Prema 1-2
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Etkinlik Monza
Alt-etkinlik Sıralama turları
Pilotlar Théo Pourchaire
Takımlar ART Grand Prix
Editör Josh Suttill

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