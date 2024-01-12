Mercedes genç sürücüsü Vesti ELMS'e geçiş yapıyor

Vesti, 2019 Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştığı ve Formula 3'te geçirdiği iki yıl boyunca istikrarlı bir şekilde ön sıralarda yer aldığı olağanüstü genç formula kariyerini sonlandırıyor. Geçen yılki F2 sezonunda ikinciliğe giden yolda altı galibiyet aldı ve sadece bir kez kazanan ve sürekli podyuma çıkan Theo Pourchaire tarafından geçildi.

Ocak 2021'den bu yana Mercedes'in genç pilotu olan Vesti, FIA süper lisansı almak için yeterli sonuçlar elde etmesine ve gümüş oklarla test deneyimi yaşamasına rağmen Formula 1 gridinde yer bulamadı.

Cumartesi günü 22. yaş gününü kutlayacak olan Danimarkalı, İsviçreli ekip Cool Racing ile ELMS'de LMP2 sürücülüğünü garantiledikten sonra şimdi dayanıklılık yarışlarında şansını deneyecek. 47 numaralı ORECA 07'yi Alejandro Garcia ve Ferdinand Habsburg ile paylaşacak.

Takımın kurucu ortağı Nicolas Lapierre, "2024 sezonu için böyle bir kadroyu bir araya getirdiğimiz için mutlu ve gururluyuz. Omurga aynı, gençler ve ortada bariz bir sportif proje var."

"Bizimle birlikte gelişimini sürdüren ve Frederik'in tecrübesine güvenebilecek olan Alex'le yola devam etmek önemli. Frederik felsefemize uygun ve yüksek hedeflerimiz olabilir."

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Race winner Frederik Vesti, Prema Racing, on the podium in Jeddah

"Şimdi tek yapmamız gereken, rekabetin giderek arttığı bir seride tüm bunları piste yansıtmak. Son birkaç sezon boyunca teknik organizasyonumuzu güçlendirdik ve edindiğimiz deneyimden yararlanmayı umuyoruz. İki 'Pro' LMP2 ve bir LMP3 ile 2024, takımın hayatında önemli bir yıl olacak." dedi.

Lapierre ve Alexandre Coigny tarafından 2020 yılında ortaklaşa kurulan Cool Racing, bugüne kadarki en büyük başarılarını ELMS'nin LMP3 sınıfında elde ederek 2022 ve 2023 şampiyonluklarını kazanırken, geçen yıl Coigny, Lapierre ve Malthe Jakobsen ile LMP2 Pro/Am alt sınıfında ikinci sırada yer aldı.

Circuit de Barcelona-Catalunya, 14 Nisan'da 2024 ELMS sezonunun açılış yarışına ev sahipliği yapacak.