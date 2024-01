Mercedes genç sürücüsü Vesti ELMS'e geçiş yapıyor

Vesti, 2019 Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştığı ve Formula 3'te geçirdiği iki yıl boyunca istikrarlı bir şekilde ön sıralarda yer aldığı olağanüstü genç formula kariyerini sonlandırıyor. Geçen yılki F2 sezonunda ikinciliğe giden yolda altı galibiyet aldı ve sadece bir kez kazanan ve sürekli podyuma çıkan Theo Pourchaire tarafından geçildi.

Ocak 2021'den bu yana Mercedes'in genç pilotu olan Vesti, FIA süper lisansı almak için yeterli sonuçlar elde etmesine ve gümüş oklarla test deneyimi yaşamasına rağmen Formula 1 gridinde yer bulamadı.

Cumartesi günü 22. yaş gününü kutlayacak olan Danimarkalı, İsviçreli ekip Cool Racing ile ELMS'de LMP2 sürücülüğünü garantiledikten sonra şimdi dayanıklılık yarışlarında şansını deneyecek. 47 numaralı ORECA 07'yi Alejandro Garcia ve Ferdinand Habsburg ile paylaşacak.

Takımın kurucu ortağı Nicolas Lapierre, "2024 sezonu için böyle bir kadroyu bir araya getirdiğimiz için mutlu ve gururluyuz. Omurga aynı, gençler ve ortada bariz bir sportif proje var."

"Bizimle birlikte gelişimini sürdüren ve Frederik'in tecrübesine güvenebilecek olan Alex'le yola devam etmek önemli. Frederik felsefemize uygun ve yüksek hedeflerimiz olabilir."

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Race winner Frederik Vesti, Prema Racing, on the podium in Jeddah