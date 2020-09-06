F3 Monza: Olaylarla dolu yarışı Hughes kazandı

Monza'da gerçekleştirilen yarışta, Lirim Zendeli güzel bir start alarak liderliği eline geçirmeyi başardı. Sonrasında ön bölümde Enzo Fittipaldi, Liam Lawson ve Jake Hughes'tan oluşan bir grup oluştu.

David Beckmann, bu grubun hemen ardındaydı ancak lastik patlattı ve yarışa veda etti.

Fittipaldi ve Zendeli, birkaç kez yer değiştirdiler. Sonrasında ikili ilk virajda yan yana geldi ve temas yaşadı. Temasın ardından Fittipaldi'nin lastiği patladı ve geriye düştü.

Lawson liderliğe çıktı, Zendeli ikinciliğe gerilerken,Hughes üçüncü sıradaydı. Bu ikiliyi de Oscar Piastri ve Ben Viscaal takip ediyordu.

Zendeli sonrasında gerilemeye başlarken, Hughes lider Lawson'ı geçerek liderliğe oturmayı başardı.

10. tura gelindiğinde üçüncülük için yoğun bir yavaş vardı ve Novalak, ilk virajda Piastri'ye çarptı Temasın etkisiyle kendisi ile beraber David Schumacher de yarış dışı kaldı. Schumacher o noktada sekizinci sıraya kadar çıkmıştı ve ilk puanlarını almaya doğru gidiyordu.

Bu olayın ardından tablo tekrar değişti. Vesti üçüncü, Zendeli dördüncü, gerilerden başlayan Logan Sargeant beşinci ve Ben Viscaal altıncı sırada yer aldı.

Sargeant, Zendeli'yi geçerek takım arkadaşı Vesti'yi sıkıştırmaya başladı. İkili birkaç kez yan yana geldiler ancak Vesti yerini korudu. Ancak bitime birkaç tur kala Vesti ile Sargeant temas yaşadı.

Temasın ardından Sargeant'ın lastiği patladı ve yarışı bırakmak zorunda kaldı. Vesti de ön kanadı kırılınca gerilemekten kurtulamadı.

Hughes, tüm bunların yaşandığı yarışta hatasız bir sürüş çıkararak zafere ulaştı. Lawson da lider gittiği yarışta ikinci olarak hafta sonunu podyumla kapattı.

İlk bölümde pist dışına taşarak gerilere düşen Theo Pourchaire, üçüncü olarak hasarı minimuma indirmeye çalıştı.

Alexander Smolyar dördüncü, Zendeli beşinci ve Alex Peroni altıncı oldu.

İlk onu Pierre Louis Chovet, Roman Stanek, Olli Caldwell ve Richard Verschoor tamamladı.

Yarış sonucu: