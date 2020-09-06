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FIA F3 / Yarış raporu

F3 Monza: Olaylarla dolu yarışı Hughes kazandı

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F3 Monza: Olaylarla dolu yarışı Hughes kazandı
Ekleyen:
, Editör

Jake Hughes, Monza'da gerçekleştirilen ikinci yarışta zafere ulaşmayı başarırken, yarış boyunca pek çok temas ve oaly yaşandı.

Monza'da gerçekleştirilen yarışta, Lirim Zendeli güzel bir start alarak liderliği eline geçirmeyi başardı. Sonrasında ön bölümde Enzo Fittipaldi, Liam Lawson ve Jake Hughes'tan oluşan bir grup oluştu.

David Beckmann, bu grubun hemen ardındaydı ancak lastik patlattı ve yarışa veda etti.

Fittipaldi ve Zendeli, birkaç kez yer değiştirdiler. Sonrasında ikili ilk virajda yan yana geldi ve temas yaşadı. Temasın ardından Fittipaldi'nin lastiği patladı ve geriye düştü.

Lawson liderliğe çıktı, Zendeli ikinciliğe gerilerken,Hughes üçüncü sıradaydı. Bu ikiliyi de Oscar Piastri ve Ben Viscaal takip ediyordu.

Zendeli sonrasında gerilemeye başlarken, Hughes lider Lawson'ı geçerek liderliğe oturmayı başardı. 

10. tura gelindiğinde üçüncülük için yoğun bir yavaş vardı ve Novalak, ilk virajda Piastri'ye çarptı Temasın etkisiyle kendisi ile beraber David Schumacher de yarış dışı kaldı. Schumacher o noktada sekizinci sıraya kadar çıkmıştı ve ilk puanlarını almaya doğru gidiyordu.

Bu olayın ardından tablo tekrar değişti. Vesti üçüncü, Zendeli dördüncü, gerilerden başlayan Logan Sargeant beşinci ve Ben Viscaal altıncı sırada yer aldı.

Sargeant, Zendeli'yi geçerek takım arkadaşı Vesti'yi sıkıştırmaya başladı. İkili birkaç kez yan yana geldiler ancak Vesti yerini korudu. Ancak bitime birkaç tur kala Vesti ile Sargeant temas yaşadı.

Temasın ardından Sargeant'ın lastiği patladı ve yarışı bırakmak zorunda kaldı. Vesti de ön kanadı kırılınca gerilemekten kurtulamadı.

Hughes, tüm bunların yaşandığı yarışta hatasız bir sürüş çıkararak zafere ulaştı. Lawson da lider gittiği yarışta ikinci olarak hafta sonunu podyumla kapattı.

İlk bölümde pist dışına taşarak gerilere düşen Theo Pourchaire, üçüncü olarak hasarı minimuma indirmeye çalıştı.

Alexander Smolyar dördüncü, Zendeli beşinci ve Alex Peroni altıncı oldu.

İlk onu Pierre Louis Chovet, Roman Stanek, Olli Caldwell ve Richard Verschoor tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 22 -  
2 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 22 1.800 1.800
3 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 22 4.200 4.200
4 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 22 4.600 4.600
5 Germany Lirim Zendeli Italy Trident 22 5.400 5.400
6 Australia Alex Peroni Spain Campos Racing 22 8.400 8.400
7 Pierre-Louis Chovet United Kingdom Hitech Racing 22 8.600 8.600
8 Czech Republic Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 22 12.100 12.100
9 United Kingdom Olli Caldwell Italy Trident 22 13.700 13.700
10 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 22 15.100 15.100
11 Netherlands Bent Viscaal Netherlands MP Motorsport 22 15.800 15.800
12 Venezuela Sebastian Wahbeh France ART Grand Prix 22 16.300 16.300
13 Germany Sophia Floersch Spain Campos Racing 22 23.200 23.200
14 Michael Belov Czech Republic Charouz Racing System 22 23.600 23.600
15 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 22 24.100 24.100
16 Norway Dennis Hauger United Kingdom Hitech Racing 22 25.100 25.100
17 United States Cameron Das United Kingdom Carlin 22 32.400 32.400
18 Brazil Igor Fraga Czech Republic Charouz Racing System 22 1'18.500 1'18.500
19 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 22 1'22.600 1'22.600
20 Brazil Enzo Fittipaldi Germany HWA AG 22 1'25.800 1'25.800
21 Italy Matteo Nannini Switzerland Jenzer Motorsport 21 1 lap  
22 Australia Jack Doohan Germany HWA AG 21 1 lap  
23 Italy Alessio Deledda Spain Campos Racing 21 1 lap  
24 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 20 2 laps  
25 United States Logan Sargeant Italy Prema Powerteam 19 3 laps  
  United Kingdom Clement Novalak United Kingdom Carlin 10 12 laps  
  Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 9 13 laps  
  Germany David Schumacher United Kingdom Carlin 9 13 laps  
  Germany David Beckmann Italy Trident 7 15 laps  
  Austria Lukas Dunner Netherlands MP Motorsport 0 22 laps  
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Monza F3: Vesti, ilk yarışta Pourchaire'nin önünde kazandı

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Seri FIA F3
Editör Kemal Şengül

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