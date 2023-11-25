F2 Abu Dabi: Sprint yarışını Vesti kazandı, şampiyonluk mücadelesi ana yarışı kaldı!

Bugün gerçekleştirilen yarışın ilk turunda yoğun bir liderlik savaşı vardı ve ilk virajlarda liderlik Enzo Fittipaldi, Frederik Vesti, Richard Verschoor ve Isack Hadjar arasında el değişti.

Fittipaldi liderliği aldığı noktada Juan Manuel Correa spin attı attı ve piste güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracı girdiğinde sıralama Fittipaldi, Hadjar, Vershoor ve Vesti şeklindeydi.

Yarış yeniden başladıktan sonra Vesti, üçüncülüğü Vershoor'dan aldı. Ön tarafta Vesti, ikincilik Hadjar'ı sıkıştırırken, Theo Pourchaire de yedinci sıraya kadar yükseldi.

Vesti yoğun baskı sonrası sonunda Hadjar'ı geçti ve ikinciliği aldı. iyi bir tempo yakalayan Prema sürücüsü, Fittipaldi ile farkı kapatmaya başladı.

Vesti birkaç tur sonra Fittipaldi'nin ardına geldi ve temiz bir atakla yarışın yeni lideri oldu.

Sonrasında aradaki farkı açan Danimarkalı pilot, damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaşan isim oldu.

Fittipaldi ikinci olurken, podyumun son basamağı Vershoor'un oldu.

Dennis Hauger, Hadjar'ı geçerek dördüncü olurken, Hadjar beşinci, Jack Doohan altıncı ve Pourchaire yedinci oldu.

Böylelikle şampiyonluk savaşı son yarışa kalmış oldu.

Günün son puanı sekizinci olan Ayumu Iwasa'ya giderken, ilk onu Zane Maloney ve Oliver Bearman tamamladı.

Bitime bir yarış kala lider Pourchaire ile ikinci sıradaki Vesti arasında artık 16 puan var.

Yarış sonucu: