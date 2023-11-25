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FIA F2 Abu Dabi
Yarış raporu

F2 Abu Dabi: Sprint yarışını Vesti kazandı, şampiyonluk mücadelesi ana yarışı kaldı!

Frederik Vesti, Abu Dabi'deki sprint yarışını kazandı ve şampiyonluk şansını son yarışa taşıdı.

Editör Ezel Tan
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Frederik Vesti, PREMA Racing

Bugün gerçekleştirilen yarışın ilk turunda yoğun bir liderlik savaşı vardı ve ilk virajlarda liderlik Enzo Fittipaldi, Frederik Vesti, Richard Verschoor ve Isack Hadjar arasında el değişti.

Fittipaldi liderliği aldığı noktada Juan Manuel Correa spin attı attı ve piste güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracı girdiğinde sıralama Fittipaldi, Hadjar, Vershoor ve Vesti şeklindeydi.

Yarış yeniden başladıktan sonra Vesti, üçüncülüğü Vershoor'dan aldı. Ön tarafta Vesti, ikincilik Hadjar'ı sıkıştırırken, Theo Pourchaire de yedinci sıraya kadar yükseldi.

Vesti yoğun baskı sonrası sonunda Hadjar'ı geçti ve ikinciliği aldı. iyi bir tempo yakalayan Prema sürücüsü, Fittipaldi ile farkı kapatmaya başladı.

Vesti birkaç tur sonra Fittipaldi'nin ardına geldi ve temiz bir atakla yarışın yeni lideri oldu.

Sonrasında aradaki farkı açan Danimarkalı pilot, damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaşan isim oldu.

Fittipaldi ikinci olurken, podyumun son basamağı Vershoor'un oldu.

Dennis Hauger, Hadjar'ı geçerek dördüncü olurken,  Hadjar beşinci, Jack Doohan altıncı ve Pourchaire yedinci oldu.

Böylelikle şampiyonluk savaşı son yarışa kalmış oldu.

Günün son puanı sekizinci olan Ayumu Iwasa'ya giderken, ilk onu Zane Maloney ve Oliver Bearman tamamladı.

Bitime bir yarış kala lider Pourchaire ile ikinci sıradaki Vesti arasında artık 16 puan var.

Yarış sonucu:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1 Denmark F. Vesti Prema Powerteam 7 23

-

       10   1
2 Brazil E. Fittipaldi Rodin Carlin 4 23

+3.800

3.8

 3.800     8    
3 Netherlands R. Verschoor Van Amersfoort Racing 22 23

+6.300

6.3

 2.500     6    
4 Norway D. Hauger MP Motorsport 1 23

+13.600

13.6

 7.300     5    
5 France I. Hadjar Hitech Pulse-Eight 10 23

+14.400

14.4

 0.800     4    
6 Australia J. Doohan Invicta Virtuosi Racing 14 23

+14.700

14.7

 0.300     3   2
7 France T. Pourchaire ART Grand Prix 5 23

+15.200

15.2

 0.500     2    
8 Japan A. Iwasa DAMS 11 23

+16.500

16.5

 1.300     1    
9 Barbados Z. Maloney Rodin Carlin 3 23

+17.500

17.5

 1.000          
10 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 8 23

+19.800

19.8

 2.300          
11 India K. Maini Campos Racing 24 23

+21.700

21.7

 1.900          
12 Czech Republic R. Staněk Trident 20 23

+22.600

22.6

 0.900          
13 United States J. Crawford Hitech Pulse-Eight 9 23

+26.600

26.6

 4.000          
14 Israel R. Nissany PHM Racing by Charouz 16 23

+27.300

27.3

 0.700          
15 United Kingdom J. Mason PHM Racing by Charouz 17 23

+33.600

33.6

 6.300          
16
P. Aron Trident
 21 23

+37.000

37.0

 3.400          
17 Belgium A. Cordeel Invicta Virtuosi Racing 15 23

+37.800

37.8

 0.800          
18 Switzerland R. Boschung Campos Racing 25 23

+41.800

41.8

 4.000          
19 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 2 23

+43.800

43.8

 2.000          
20 France V. Martins ART Grand Prix 6 23

+47.100

47.1

 3.300          
21 Monaco A. Leclerc DAMS 12 23

+48.600

48.6

 1.500          
dnf United States J. Correa Van Amersfoort Racing 23 0

 

         Yarış dışı  
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