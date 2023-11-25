F2 Abu Dabi: Sprint yarışını Vesti kazandı, şampiyonluk mücadelesi ana yarışı kaldı!
Frederik Vesti, Abu Dabi'deki sprint yarışını kazandı ve şampiyonluk şansını son yarışa taşıdı.
Bugün gerçekleştirilen yarışın ilk turunda yoğun bir liderlik savaşı vardı ve ilk virajlarda liderlik Enzo Fittipaldi, Frederik Vesti, Richard Verschoor ve Isack Hadjar arasında el değişti.
Fittipaldi liderliği aldığı noktada Juan Manuel Correa spin attı attı ve piste güvenlik aracı girdi.
Güvenlik aracı girdiğinde sıralama Fittipaldi, Hadjar, Vershoor ve Vesti şeklindeydi.
Yarış yeniden başladıktan sonra Vesti, üçüncülüğü Vershoor'dan aldı. Ön tarafta Vesti, ikincilik Hadjar'ı sıkıştırırken, Theo Pourchaire de yedinci sıraya kadar yükseldi.
Vesti yoğun baskı sonrası sonunda Hadjar'ı geçti ve ikinciliği aldı. iyi bir tempo yakalayan Prema sürücüsü, Fittipaldi ile farkı kapatmaya başladı.
Vesti birkaç tur sonra Fittipaldi'nin ardına geldi ve temiz bir atakla yarışın yeni lideri oldu.
Sonrasında aradaki farkı açan Danimarkalı pilot, damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaşan isim oldu.
Fittipaldi ikinci olurken, podyumun son basamağı Vershoor'un oldu.
Dennis Hauger, Hadjar'ı geçerek dördüncü olurken, Hadjar beşinci, Jack Doohan altıncı ve Pourchaire yedinci oldu.
Böylelikle şampiyonluk savaşı son yarışa kalmış oldu.
Günün son puanı sekizinci olan Ayumu Iwasa'ya giderken, ilk onu Zane Maloney ve Oliver Bearman tamamladı.
Bitime bir yarış kala lider Pourchaire ile ikinci sıradaki Vesti arasında artık 16 puan var.
Yarış sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|F. Vesti Prema Powerteam
|7
|23
|
-
|10
|1
|2
|E. Fittipaldi Rodin Carlin
|4
|23
|
+3.800
3.8
|3.800
|8
|3
|R. Verschoor Van Amersfoort Racing
|22
|23
|
+6.300
6.3
|2.500
|6
|4
|D. Hauger MP Motorsport
|1
|23
|
+13.600
13.6
|7.300
|5
|5
|I. Hadjar Hitech Pulse-Eight
|10
|23
|
+14.400
14.4
|0.800
|4
|6
|J. Doohan Invicta Virtuosi Racing
|14
|23
|
+14.700
14.7
|0.300
|3
|2
|7
|T. Pourchaire ART Grand Prix
|5
|23
|
+15.200
15.2
|0.500
|2
|8
|A. Iwasa DAMS
|11
|23
|
+16.500
16.5
|1.300
|1
|9
|Z. Maloney Rodin Carlin
|3
|23
|
+17.500
17.5
|1.000
|10
|O. Bearman Prema Powerteam
|8
|23
|
+19.800
19.8
|2.300
|11
|K. Maini Campos Racing
|24
|23
|
+21.700
21.7
|1.900
|12
|R. Staněk Trident
|20
|23
|
+22.600
22.6
|0.900
|13
|J. Crawford Hitech Pulse-Eight
|9
|23
|
+26.600
26.6
|4.000
|14
|R. Nissany PHM Racing by Charouz
|16
|23
|
+27.300
27.3
|0.700
|15
|J. Mason PHM Racing by Charouz
|17
|23
|
+33.600
33.6
|6.300
|16
|
P. Aron Trident
|21
|23
|
+37.000
37.0
|3.400
|17
|A. Cordeel Invicta Virtuosi Racing
|15
|23
|
+37.800
37.8
|0.800
|18
|R. Boschung Campos Racing
|25
|23
|
+41.800
41.8
|4.000
|19
|F. Colapinto MP Motorsport
|2
|23
|
+43.800
43.8
|2.000
|20
|V. Martins ART Grand Prix
|6
|23
|
+47.100
47.1
|3.300
|21
|A. Leclerc DAMS
|12
|23
|
+48.600
48.6
|1.500
|dnf
|J. Correa Van Amersfoort Racing
|23
|0
|
|Yarış dışı
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