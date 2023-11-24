F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!
Jack Doohan, Abu Dabi'de gerçekleştirilen Formula 2 sıralama turlarında pole pozisyonu Jack Doohan'ın oldu.
Formula 2'de sezonun son sıralama turları bugün Yas Marina'da 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi.
Seansın ilk bölümünde lider 1:36.351'lik zaman turuyla Victor Martins'di fakat Jack Doohan ve Kush Maini ile arasında sadece 0.091 saniye vardı.
Son bölümde sürücüler birkaç deneme daha yapmak için tekrar piste çıktılar.
Doohan 1:35.703 yaparak liderliği aldı ve son turunda bunu 1:35.567'ye çekerek sezonun son pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
Victor Martins'in 0.224 saniye geride ikinci olduğu seansta Maini 0.409 saniye geride üçüncü oldu.
Zane Maloney dördüncü, Ayumu Iwasa beşinci ve Dennis Hauger altıncı oldu.
Trafikte kalan Frederik Vesti ve Theo Pourchaire, sırasıyla 9. ve 14. olarak hayal kırıklığı yaşadılar.
F2 Abu Dabi sıralama turları sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|J. Doohan Invicta Virtuosi Racing
|14
|12
|
1'35.567
|198.934
|2
|V. Martins ART Grand Prix
|6
|12
|
+0.224
1'35.791
|0.224
|198.469
|3
|K. Maini Campos Racing
|24
|12
|
+0.409
1'35.976
|0.185
|198.087
|4
|Z. Maloney Rodin Carlin
|3
|13
|
+0.498
1'36.065
|0.089
|197.903
|5
|A. Iwasa DAMS
|11
|12
|
+0.518
1'36.085
|0.020
|197.862
|6
|D. Hauger MP Motorsport
|1
|13
|
+0.601
1'36.168
|0.083
|197.691
|7
|R. Verschoor Van Amersfoort Racing
|22
|14
|
+0.660
1'36.227
|0.059
|197.570
|8
|I. Hadjar Hitech Pulse-Eight
|10
|12
|
+0.663
1'36.230
|0.003
|197.564
|9
|F. Vesti Prema Powerteam
|7
|13
|
+0.707
1'36.274
|0.044
|197.473
|10
|E. Fittipaldi Rodin Carlin
|4
|13
|
+0.715
1'36.282
|0.008
|197.457
|11
|J. Correa Van Amersfoort Racing
|23
|14
|
+0.757
1'36.324
|0.042
|197.371
|12
|R. Nissany PHM Racing by Charouz
|16
|13
|
+0.806
1'36.373
|0.049
|197.271
|13
|A. Leclerc DAMS
|12
|14
|
+0.810
1'36.377
|0.004
|197.262
|14
|T. Pourchaire ART Grand Prix
|5
|12
|
+0.870
1'36.437
|0.060
|197.140
|15
|R. Staněk Trident
|20
|13
|
+0.882
1'36.449
|0.012
|197.115
|16
|R. Boschung Campos Racing
|25
|12
|
+0.936
1'36.503
|0.054
|197.005
|17
|O. Bearman Prema Powerteam
|8
|13
|
+1.053
1'36.620
|0.117
|196.766
|18
|A. Cordeel Invicta Virtuosi Racing
|15
|12
|
+1.081
1'36.648
|0.028
|196.709
|19
|J. Crawford Hitech Pulse-Eight
|9
|12
|
+1.151
1'36.718
|0.070
|196.567
|20
|F. Colapinto MP Motorsport
|2
|14
|
+1.664
1'37.231
|0.513
|195.530
|21
|
P. Aron Trident
|21
|13
|
+1.824
1'37.391
|0.160
|195.209
|22
|J. Mason PHM Racing by Charouz
|17
|14
|
+2.592
1'38.159
|0.768
|193.681
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