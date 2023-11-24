F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

Formula 2'de sezonun son sıralama turları bugün Yas Marina'da 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi.

Seansın ilk bölümünde lider 1:36.351'lik zaman turuyla Victor Martins'di fakat Jack Doohan ve Kush Maini ile arasında sadece 0.091 saniye vardı.

Son bölümde sürücüler birkaç deneme daha yapmak için tekrar piste çıktılar.

Doohan 1:35.703 yaparak liderliği aldı ve son turunda bunu 1:35.567'ye çekerek sezonun son pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Victor Martins'in 0.224 saniye geride ikinci olduğu seansta Maini 0.409 saniye geride üçüncü oldu.

Zane Maloney dördüncü, Ayumu Iwasa beşinci ve Dennis Hauger altıncı oldu.

Trafikte kalan Frederik Vesti ve Theo Pourchaire, sırasıyla 9. ve 14. olarak hayal kırıklığı yaşadılar.

F2 Abu Dabi sıralama turları sonucu: