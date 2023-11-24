Prime'a abone ol
FIA F2 Abu Dabi
Sıralama turları raporu

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

Jack Doohan, Abu Dabi'de gerçekleştirilen Formula 2 sıralama turlarında pole pozisyonu Jack Doohan'ın oldu.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Jack Doohan, Virtuosi Racing

Formula 2'de sezonun son sıralama turları bugün Yas Marina'da 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi.

Seansın ilk bölümünde lider 1:36.351'lik zaman turuyla Victor Martins'di fakat Jack Doohan ve Kush Maini ile arasında sadece 0.091 saniye vardı.

Son bölümde sürücüler birkaç deneme daha yapmak için tekrar piste çıktılar.

Doohan 1:35.703 yaparak liderliği aldı ve son turunda bunu 1:35.567'ye çekerek sezonun son pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Victor Martins'in 0.224 saniye geride ikinci olduğu seansta Maini 0.409 saniye geride üçüncü oldu.

Zane Maloney  dördüncü, Ayumu Iwasa beşinci ve Dennis Hauger altıncı oldu.

Trafikte kalan Frederik Vesti ve Theo Pourchaire, sırasıyla 9. ve 14. olarak hayal kırıklığı yaşadılar.

F2 Abu Dabi sıralama turları sonucu:

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 Australia J. Doohan Invicta Virtuosi Racing 14 12

1'35.567

   198.934
2 France V. Martins ART Grand Prix 6 12

+0.224

1'35.791

 0.224 198.469
3 India K. Maini Campos Racing 24 12

+0.409

1'35.976

 0.185 198.087
4 Barbados Z. Maloney Rodin Carlin 3 13

+0.498

1'36.065

 0.089 197.903
5 Japan A. Iwasa DAMS 11 12

+0.518

1'36.085

 0.020 197.862
6 Norway D. Hauger MP Motorsport 1 13

+0.601

1'36.168

 0.083 197.691
7 Netherlands R. Verschoor Van Amersfoort Racing 22 14

+0.660

1'36.227

 0.059 197.570
8 France I. Hadjar Hitech Pulse-Eight 10 12

+0.663

1'36.230

 0.003 197.564
9 Denmark F. Vesti Prema Powerteam 7 13

+0.707

1'36.274

 0.044 197.473
10 Brazil E. Fittipaldi Rodin Carlin 4 13

+0.715

1'36.282

 0.008 197.457
11 United States J. Correa Van Amersfoort Racing 23 14

+0.757

1'36.324

 0.042 197.371
12 Israel R. Nissany PHM Racing by Charouz 16 13

+0.806

1'36.373

 0.049 197.271
13 Monaco A. Leclerc DAMS 12 14

+0.810

1'36.377

 0.004 197.262
14 France T. Pourchaire ART Grand Prix 5 12

+0.870

1'36.437

 0.060 197.140
15 Czech Republic R. Staněk Trident 20 13

+0.882

1'36.449

 0.012 197.115
16 Switzerland R. Boschung Campos Racing 25 12

+0.936

1'36.503

 0.054 197.005
17 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 8 13

+1.053

1'36.620

 0.117 196.766
18 Belgium A. Cordeel Invicta Virtuosi Racing 15 12

+1.081

1'36.648

 0.028 196.709
19 United States J. Crawford Hitech Pulse-Eight 9 12

+1.151

1'36.718

 0.070 196.567
20 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 2 14

+1.664

1'37.231

 0.513 195.530
21
P. Aron Trident
 21 13

+1.824

1'37.391

 0.160 195.209
22 United Kingdom J. Mason PHM Racing by Charouz 17 14

+2.592

1'38.159

 0.768 193.681
Tüm sonuçları görüntüle  
paylaşım
yorumlar
Önceki haber Hauger: "Yollarımızı ayırsak da Red Bull ile aramızda kırgınlık yok"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Formula 1
Abu Dabi GP

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım" Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Wolff: "Horner'ı böyle davranmaya iten şeyi merak ediyorum"

Wolff: "Horner'ı böyle davranmaya iten şeyi merak ediyorum"

Formula 1
Abu Dabi GP

Wolff: "Horner'ı böyle davranmaya iten şeyi merak ediyorum" Wolff: "Horner'ı böyle davranmaya iten şeyi merak ediyorum"

Abu Dabi GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Abu Dabi GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Formula 1
Abu Dabi GP

Abu Dabi GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları Abu Dabi GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Son Haberler

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım" Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

F2 FIA F2
Abu Dabi

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu! F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

MGP MotoGP
Valensiya GP

Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok" Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol