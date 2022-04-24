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FIA F3 / Imola Yarış raporu

F3 Imola: Olaylı yarışta zafer Stanek'in!

Roman Stanek birden fazla güvenlik aracının girdiği olaylı Imola yarışında galibiyete uzanan isim oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F3 Imola: Olaylı yarışta zafer Stanek'in!
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Formula 3'te pazar sabahı gerçekleştirilen ana yarışta pist belli oranda ıslak, belli oranda kuruydu. Bundan ötürü griddeki isimlerin bazıları kuru, diğerleri ise yağmur lastiğiyle yarışa başladılar.

Başlangıçta yağmur lastiği faydalı olsa da, sonrasında kuru zemin lastiğinin avantajlı olduğu açıktı. İlk virajların ardından sekiz sıra birden kazanan Caio Collet, yağmur lastiğinin avantajıyla liderliği eline geçirdi ve farkı yavaş yavaş açmaya başladı. Franco Colapinto, yağmur lastikleriyle 10 sıra birden kazanıp ikinci sıraya, Alexander Smolyar ise 12 sıra birden kazanıp üçüncü sıraya çıktı.

Fakat ikinci turda Brad Benavides ve Reece Ushijima temas yaşadı ve spin attı. İkisinin aracı da pist üstünde kaldı. Ayrıca arka tarafta Francesco Pizzi aracının kontrolünü kaybederek spin attı. Yaşanan bu olayların ardından piste güvenlik aracı girdi.

Bunun üzerine Collet, Colapinto ve Smolyar fırsattan faydalanıp kuru zemin lastiklerine geçtiler. Bu da geriye düştükleri anlamına geliyordu.

Bu noktada liderlik kuru zemin lastiklerine sahi olan Zane Maloney'e geçti. Yarış dördüncü turun ardından tekrar başladı. Maloney startın ardından yerini korurken Pepe Marti yağmur lastiklerinin avantajıyla ikinciliğe yükseldi.

Kısa bir süre sonra Marti, Maloney'i de geçti ve liderliği eline geçirdi .Fakat turlar ilerledikçe yağmur lastiğinin avantajı kayboldu ve Maloney liderliği Marti'den geri aldı.

Yarışın sekizinci turunda iki Campos sürücüsü de pite girdi ve kuru zemin lastiğine geçmek zorunda kaldı. Böylelikle yeni sıralama Maloney, Roman Stanek ve Oliver Bearman şeklinde oldu.

Yarışın Sekizinci turunda Benavides kaza yaptı ve sanal güvenlik aracına neden oldu. Pistin temizlenmesinin ardından yarış 10. turda tekrar başladı fakat Maloney lastiklerini ısıtmaya çalışırken spin attı ve yolda kaldı.

Yarış Stanek önderliğinde başlarken, Bearman güzel bir atakla ilk virajda liderliği aldı. Yeni sıralama Bearman, Stanek ve Jak Crawford şeklinde oldu.

Maloney'in aracı pist üstünde kaldığı için yarış güvenlik aracıyla durduruldu. Heyecan 14. turda tekrar başladı ve Bearman startın ardından yerini korudu.

Turlar ilerledikçe Stanek, Bearman ile galibiyet mücadelesinde yalnız kaldı. Arayı iyice kapatan Stanek, rakibinin tam ardına geldi ve genç sürücüyü sıkıştırmaya başladı.

Yarışın 22. turunda Stanek, Bearman'a iki ayrı deneme yaptı fakat Prema sürücüsü her iki denemede de yerini korudu. Lastiklerinde zorluk yaşayan Bearman, 23. turda Stanek'e daha fazla direnemedi ve liderliği rakibine kaptırdı.

Stanek arayı hemen açarken, Bearman'ı bu kez takım arkadaşı Crawford sıkıştırmaya başladı. Genç sürücü, rakibini ilk virajda geride bıraktı ve ikinciliği aldı.

Son turda heyecan devam etti. Gregeoire Saucy, üçüncülük için Bearman ile çekişirken, ikili arasında temas yaşandı ve Hadjar bu mücadeleden faydalanıp üçüncülüğe çıktı. Ön tarafta Stanek zafere ulaşırken, Crawford ikinci ve Hadjar üçüncü oldu.

Bearman temasın ardından yarışa devam edip dördüncü olurken, Arthur Leclerc beşinci sırada finiş gördü.

Kush Maini altıncı, Zak O'Sullivan yedinci, Kaylen Frederick sekizinci ve David Vidales dokuzuncu oldu.

Ido Cohen 10. sırada finiş görürken, Collet ancak 13. olabildi.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 24 45'37.829    
2 Jak Crawford Italy Prema Powerteam 24 45'38.483 0.654 0.654
3 Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing 24 45'42.076 4.247 3.593
4 Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 24 45'42.557 4.728 0.481
5 Monaco Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 24 45'44.344 6.515 1.787
6 India Kush Maini Netherlands MP Motorsport 24 45'50.395 12.566 6.051
7 United Kingdom Zak O'Sullivan Carlin 24 45'51.114 13.285 0.719
8 United States Kaylen Frederick United Kingdom Hitech Racing 24 45'52.118 14.289 1.004
9 Spain David Vidales Spain Campos Racing 24 45'52.774 14.945 0.656
10 Israel Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 24 45'53.275 15.446 0.501
11 France Victor Martins France ART Grand Prix 24 45'53.722 15.893 0.447
12 Finland William Alatalo Switzerland Jenzer Motorsport 24 45'54.442 16.613 0.720
13 Brazil Caio Collet Netherlands MP Motorsport 24 45'56.416 18.587 1.974
14 Germany David Schumacher Czech Republic Charouz Racing System 24 45'56.677 18.848 0.261
15 Russian Federation Alexander Smolyar Netherlands MP Motorsport 24 45'58.879 21.050 2.202
16 Pepe Martí Spain Campos Racing 24 45'59.798 21.969 0.919
17 Hunter Yeany Spain Campos Racing 24 46'00.792 22.963 0.994
18 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 24 46'05.533 27.704 4.741
19 Malaysia Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 24 46'06.590 28.761 1.057
20 Mexico Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 24 46'08.235 30.406 1.645
21 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 24 46'10.203 32.374 1.968
22 Argentina Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 24 46'50.395 1'12.566 40.192
23 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 23 44'05.246 1 Lap 1 Lap
24 Italy Enzo Trulli Carlin 23 46'09.677 1 Lap 2'04.431
25 Hungary László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 21 46'28.933 3 Laps 2 Laps
  Barbados Zane Maloney Italy Trident 9 15 laps    
  United States Brad Benavides Carlin 6 18 laps    
  Denmark Oliver Rasmussen Italy Trident 5 19 laps    
  Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 1 23 laps    
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