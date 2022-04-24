F3 Imola: Olaylı yarışta zafer Stanek'in!

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Formula 3'te pazar sabahı gerçekleştirilen ana yarışta pist belli oranda ıslak, belli oranda kuruydu. Bundan ötürü griddeki isimlerin bazıları kuru, diğerleri ise yağmur lastiğiyle yarışa başladılar.

Başlangıçta yağmur lastiği faydalı olsa da, sonrasında kuru zemin lastiğinin avantajlı olduğu açıktı. İlk virajların ardından sekiz sıra birden kazanan Caio Collet, yağmur lastiğinin avantajıyla liderliği eline geçirdi ve farkı yavaş yavaş açmaya başladı. Franco Colapinto, yağmur lastikleriyle 10 sıra birden kazanıp ikinci sıraya, Alexander Smolyar ise 12 sıra birden kazanıp üçüncü sıraya çıktı.

Fakat ikinci turda Brad Benavides ve Reece Ushijima temas yaşadı ve spin attı. İkisinin aracı da pist üstünde kaldı. Ayrıca arka tarafta Francesco Pizzi aracının kontrolünü kaybederek spin attı. Yaşanan bu olayların ardından piste güvenlik aracı girdi.

Bunun üzerine Collet, Colapinto ve Smolyar fırsattan faydalanıp kuru zemin lastiklerine geçtiler. Bu da geriye düştükleri anlamına geliyordu.

Bu noktada liderlik kuru zemin lastiklerine sahi olan Zane Maloney'e geçti. Yarış dördüncü turun ardından tekrar başladı. Maloney startın ardından yerini korurken Pepe Marti yağmur lastiklerinin avantajıyla ikinciliğe yükseldi.

Kısa bir süre sonra Marti, Maloney'i de geçti ve liderliği eline geçirdi .Fakat turlar ilerledikçe yağmur lastiğinin avantajı kayboldu ve Maloney liderliği Marti'den geri aldı.

Yarışın sekizinci turunda iki Campos sürücüsü de pite girdi ve kuru zemin lastiğine geçmek zorunda kaldı. Böylelikle yeni sıralama Maloney, Roman Stanek ve Oliver Bearman şeklinde oldu.

Yarışın Sekizinci turunda Benavides kaza yaptı ve sanal güvenlik aracına neden oldu. Pistin temizlenmesinin ardından yarış 10. turda tekrar başladı fakat Maloney lastiklerini ısıtmaya çalışırken spin attı ve yolda kaldı.

Yarış Stanek önderliğinde başlarken, Bearman güzel bir atakla ilk virajda liderliği aldı. Yeni sıralama Bearman, Stanek ve Jak Crawford şeklinde oldu.

Maloney'in aracı pist üstünde kaldığı için yarış güvenlik aracıyla durduruldu. Heyecan 14. turda tekrar başladı ve Bearman startın ardından yerini korudu.

Turlar ilerledikçe Stanek, Bearman ile galibiyet mücadelesinde yalnız kaldı. Arayı iyice kapatan Stanek, rakibinin tam ardına geldi ve genç sürücüyü sıkıştırmaya başladı.

Yarışın 22. turunda Stanek, Bearman'a iki ayrı deneme yaptı fakat Prema sürücüsü her iki denemede de yerini korudu. Lastiklerinde zorluk yaşayan Bearman, 23. turda Stanek'e daha fazla direnemedi ve liderliği rakibine kaptırdı.

Stanek arayı hemen açarken, Bearman'ı bu kez takım arkadaşı Crawford sıkıştırmaya başladı. Genç sürücü, rakibini ilk virajda geride bıraktı ve ikinciliği aldı.

Son turda heyecan devam etti. Gregeoire Saucy, üçüncülük için Bearman ile çekişirken, ikili arasında temas yaşandı ve Hadjar bu mücadeleden faydalanıp üçüncülüğe çıktı. Ön tarafta Stanek zafere ulaşırken, Crawford ikinci ve Hadjar üçüncü oldu.

Bearman temasın ardından yarışa devam edip dördüncü olurken, Arthur Leclerc beşinci sırada finiş gördü.

Kush Maini altıncı, Zak O'Sullivan yedinci, Kaylen Frederick sekizinci ve David Vidales dokuzuncu oldu.

Ido Cohen 10. sırada finiş görürken, Collet ancak 13. olabildi.

Yarış sonucu: