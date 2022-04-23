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FIA F3 / Imola Yarış raporu

F3 Imola: Sprint yarışını Colapinto kazandı, Collet ve Hadjar son turda çarpıştı

Imola'da gerçekleştirilen Formula 3 yarışında zafer Franco Colapinto'nun oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F3 Imola: Sprint yarışını Colapinto kazandı, Collet ve Hadjar son turda çarpıştı
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Formula 3'te, bugün sabah gerçekleştirilen sprint yarışı kuru zeminde geçti ve Colapinto güçlü bir startla ilk sıradaki yerini korudu.

Kush Maini de iyi bir start aldı fakat ilk virajda Caio Collet kendisini geride bıraktı ve ikinciliği aldı. Böylelikle sıralama Franco Colapinto, Collet, Maini ve Victor Martins şeklinde oldu.

İlk birkaç turun ardından Collet, Colapinto üzerindeki baskısını artırdı ve rakibini geçerek liderliği aldı. Kısa bir süre sonra Isack Hadjar da dördüncülük için Martins'i geride bıraktı.

Hadjar, tempo olarak Maini'den daha iyiydi ve rakibiyle arayı kapatıp, üçüncülük için MP Motorsport sürücüsünü sıkıştırmaya başladı. Maini yerini korumaya çalışsa da, Hadjar'ın üçüncülüğü alması pek uzun sürmedi. Böylelikle yeni sıralama Collet, Colapinto, Hadjar, Maini ve Martins şeklinde oldu.

Yarışın sekizinci turunda önce Zak O'Sullivan, sonra da Josep Maria Marti aynı noktada kaza yaptılar. Bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi. Yarış, 12. tur itibariyle tekrar başladı Fakat bu kez de Reece Usjihijma ile Federico Malvestiti çarpıştı.

Bu da bir başka güvenlik aracı daha anlamına geliyordu.

Yarış güvenlik aracının çıkmasıyla 17. turda tekrar başladı ve Hadjar ikincilik için Colapinto'yu sıkıştırdı. Ancak rakibi yerini korumayı sürdürdü. Arka tarafta Arthur Leclerc'in bir tabelaya çarpmasının ardından piste saçılan parçalar nedeniyle sanal güvenlik aracı devreye girdi.

Yarış, pistin temizlenmesiyle 18. turda tekrar başladı ve ön tarafta galibiyet için keyifli bir mücadele vardı.

Son turun ilk virajında ise büyük bir drama yaşandı. Colapinto, Collet'i geçerek liderliği aldı. Hadjar bundan faydalanıp rakibini geçmeye çalışsa da, ikili arasında temas yaşandı. Collet spin atıp yarış dışı kalırken, Hadjar da önemli saniyeler kaybetti.

Colapinto böylelikle damalı bayrağı ilk sırada gördü ve galibiyete ulaşan isim oldu.

Son tur Collet ve Hadjar'ın geriye düşmesiyle ikinciliğe Martins yükseldi. Jak Crawford'ın baskısına rağmen yerini koruyan Martins, ikinci sırada finiş gördü ve podyuma çıktı. Podyumu tamamlayan isim Crawford oldu.

Roman Stanek'in dördüncü olduğu yarışta Hadjar beşinci, Zane Maloney altıncı olurken, Oliver Rasmussen yedinci ve Kaylen Frederick sekizinci oldu.

İlk onu Alexander Smolyar ve Rafael Villagomez tamamladı.

FIA F3 Imola 1. yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Argentina Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 20      
2 France Victor Martins France ART Grand Prix 20 2.600    
3 Jak Crawford Italy Prema Powerteam 20 2.700    
4 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 20 3.600    
5 Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing 20 4.000    
6 Barbados Zane Maloney Italy Trident 20 4.600    
7 Denmark Oliver Rasmussen Italy Trident 20 5.100    
8 United States Kaylen Frederick United Kingdom Hitech Racing 20 5.500    
9 Russian Federation Alexander Smolyar Netherlands MP Motorsport 20 5.800    
10 Mexico Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 20 6.400    
11 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 20 6.600    
12 Spain David Vidales Spain Campos Racing 20 6.900    
13 Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 20 7.100    
14 Monaco Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 20 7.600    
15 United States Brad Benavides Carlin 20 9.300    
16 Finland William Alatalo Switzerland Jenzer Motorsport 20 10.200    
17 Hunter Yeany Spain Campos Racing 20 10.900    
18 Germany David Schumacher Czech Republic Charouz Racing System 20 11.300    
19 Hungary László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 20 13.900    
20 India Kush Maini Netherlands MP Motorsport 20 15.000    
21 Italy Enzo Trulli Carlin 20 15.900    
22 Malaysia Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 20 16.200    
23 Israel Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 20 21.100    
  Brazil Caio Collet Netherlands MP Motorsport 19 1 lap    
  Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 17 3 laps    
  Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 12 8 laps    
  Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 12 8 laps    
  United Kingdom Zak O'Sullivan Carlin 7 13 laps    
  Pepe Martí Spain Campos Racing 7 13 laps    
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