F3 Imola: Sprint yarışını Colapinto kazandı, Collet ve Hadjar son turda çarpıştı

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Formula 3'te, bugün sabah gerçekleştirilen sprint yarışı kuru zeminde geçti ve Colapinto güçlü bir startla ilk sıradaki yerini korudu.

Kush Maini de iyi bir start aldı fakat ilk virajda Caio Collet kendisini geride bıraktı ve ikinciliği aldı. Böylelikle sıralama Franco Colapinto, Collet, Maini ve Victor Martins şeklinde oldu.

İlk birkaç turun ardından Collet, Colapinto üzerindeki baskısını artırdı ve rakibini geçerek liderliği aldı. Kısa bir süre sonra Isack Hadjar da dördüncülük için Martins'i geride bıraktı.

Hadjar, tempo olarak Maini'den daha iyiydi ve rakibiyle arayı kapatıp, üçüncülük için MP Motorsport sürücüsünü sıkıştırmaya başladı. Maini yerini korumaya çalışsa da, Hadjar'ın üçüncülüğü alması pek uzun sürmedi. Böylelikle yeni sıralama Collet, Colapinto, Hadjar, Maini ve Martins şeklinde oldu.

Yarışın sekizinci turunda önce Zak O'Sullivan, sonra da Josep Maria Marti aynı noktada kaza yaptılar. Bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi. Yarış, 12. tur itibariyle tekrar başladı Fakat bu kez de Reece Usjihijma ile Federico Malvestiti çarpıştı.

Bu da bir başka güvenlik aracı daha anlamına geliyordu.

Yarış güvenlik aracının çıkmasıyla 17. turda tekrar başladı ve Hadjar ikincilik için Colapinto'yu sıkıştırdı. Ancak rakibi yerini korumayı sürdürdü. Arka tarafta Arthur Leclerc'in bir tabelaya çarpmasının ardından piste saçılan parçalar nedeniyle sanal güvenlik aracı devreye girdi.

Yarış, pistin temizlenmesiyle 18. turda tekrar başladı ve ön tarafta galibiyet için keyifli bir mücadele vardı.

Son turun ilk virajında ise büyük bir drama yaşandı. Colapinto, Collet'i geçerek liderliği aldı. Hadjar bundan faydalanıp rakibini geçmeye çalışsa da, ikili arasında temas yaşandı. Collet spin atıp yarış dışı kalırken, Hadjar da önemli saniyeler kaybetti.

Colapinto böylelikle damalı bayrağı ilk sırada gördü ve galibiyete ulaşan isim oldu.

Son tur Collet ve Hadjar'ın geriye düşmesiyle ikinciliğe Martins yükseldi. Jak Crawford'ın baskısına rağmen yerini koruyan Martins, ikinci sırada finiş gördü ve podyuma çıktı. Podyumu tamamlayan isim Crawford oldu.

Roman Stanek'in dördüncü olduğu yarışta Hadjar beşinci, Zane Maloney altıncı olurken, Oliver Rasmussen yedinci ve Kaylen Frederick sekizinci oldu.

İlk onu Alexander Smolyar ve Rafael Villagomez tamamladı.

FIA F3 Imola 1. yarış sonucu: