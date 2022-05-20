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FIA F3 / Barselona Haberler

F3 İspanya: Stanek, Martins'in önünde pole pozisyonunda

Roman Stanek, Barselona'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi oldu.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
F3 İspanya: Stanek, Martins'in önünde pole pozisyonunda
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Barselona'da gerçekleştirilen Formula 3 sıralama turlarında keyifli bir mücadele vardı. Genç isimler, 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen seans başlar başlamaz piste çıktılar ve en hızlı turu atmaya çalıştılar.

İlk 15 dakikalık bölümün ardından seans liderliği Caio Collet'in elindeydi.  MP Motorsport sürücüsünün turu 1:34.026 olurken, bu tur uzun süre zirvede kaldı.

Daha sonra liderliği önce Alexander Smolyar, sonra da 1:33.568 yapan Victor Martins aldı.

Fakat son anlarda Roman Stanek harika bir tur çıkardı ve 1:33.516'lık turuyla Martins'i geçerek liderliğe yükseldi.

Kalan bölümde Çek sürücüyü geçebilen isim çıkmazken, pole pozisyonunun sahibi oldu.

Martins'in 0.052 saniye geride ikinci olduğu seansta Alexander Smolyar 0.097 saniye geride üçüncü ve Isack Hadjar 0.210 saniye geride dördüncü oldu.

İlk beşi Arthur Leclerc tamamlarken, takım arkadaşı Oliver Bearman kendisini 0.016 saniye geriden takip etti.

Collet, Kaylen Frederick, Jak Crawford ve Juan Manuel Correa, ilk onu tamamlayan isimler oldular.

2022 FIA F3 ispanya - sıralama turları sonuçları:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 1'33.516  
2 France Victor Martins France ART Grand Prix 1'33.568 0.052
3 Russian Federation Alexander Smolyar Netherlands MP Motorsport 1'33.613 0.097
4 Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing 1'33.726 0.210
5 Monaco Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 1'33.731 0.215
6 Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 1'33.747 0.231
7 Brazil Caio Collet Netherlands MP Motorsport 1'33.750 0.234
8 United States Kaylen Frederick United Kingdom Hitech Racing 1'33.805 0.289
9 Jak Crawford Italy Prema Powerteam 1'33.825 0.309
10 United States Juan Correa France ART Grand Prix 1'33.857 0.341
11 Spain David Vidales Spain Campos Racing 1'33.873 0.357
12 Barbados Zane Maloney Italy Trident 1'33.926 0.410
13 Argentina Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 1'33.963 0.447
14 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 1'34.040 0.524
15 Denmark Oliver Rasmussen Italy Trident 1'34.041 0.525
16 Pepe Martí Spain Campos Racing 1'34.117 0.601
17 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 1'34.180 0.664
18 Mexico Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 1'34.317 0.801
19 United Kingdom Zak O'Sullivan Carlin 1'34.320 0.804
20 Hunter Yeany Spain Campos Racing 1'34.342 0.826
21 Finland William Alatalo Switzerland Jenzer Motorsport 1'34.568 1.052
22 Germany Lirim Zendeli Czech Republic Charouz Racing System 1'34.686 1.170
23 India Kush Maini Netherlands MP Motorsport 1'34.735 1.219
24 Malaysia Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 1'34.795 1.279
25 Israel Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 1'34.866 1.350
26 Italy Enzo Trulli Carlin 1'34.973 1.457
27 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 1'35.096 1.580
28 United States Brad Benavides Carlin 1'35.337 1.821
29 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 1'35.549 2.033
30 Hungary László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 1'35.575 2.059
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