F3 İspanya: Stanek, Martins'in önünde pole pozisyonunda

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Barselona'da gerçekleştirilen Formula 3 sıralama turlarında keyifli bir mücadele vardı. Genç isimler, 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen seans başlar başlamaz piste çıktılar ve en hızlı turu atmaya çalıştılar.

İlk 15 dakikalık bölümün ardından seans liderliği Caio Collet'in elindeydi. MP Motorsport sürücüsünün turu 1:34.026 olurken, bu tur uzun süre zirvede kaldı.

Daha sonra liderliği önce Alexander Smolyar, sonra da 1:33.568 yapan Victor Martins aldı.

Fakat son anlarda Roman Stanek harika bir tur çıkardı ve 1:33.516'lık turuyla Martins'i geçerek liderliğe yükseldi.

Kalan bölümde Çek sürücüyü geçebilen isim çıkmazken, pole pozisyonunun sahibi oldu.

Martins'in 0.052 saniye geride ikinci olduğu seansta Alexander Smolyar 0.097 saniye geride üçüncü ve Isack Hadjar 0.210 saniye geride dördüncü oldu.

İlk beşi Arthur Leclerc tamamlarken, takım arkadaşı Oliver Bearman kendisini 0.016 saniye geriden takip etti.

Collet, Kaylen Frederick, Jak Crawford ve Juan Manuel Correa, ilk onu tamamlayan isimler oldular.

2022 FIA F3 ispanya - sıralama turları sonuçları: