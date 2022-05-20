F3 İspanya: Stanek, Martins'in önünde pole pozisyonunda
Roman Stanek, Barselona'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi oldu.
Barselona'da gerçekleştirilen Formula 3 sıralama turlarında keyifli bir mücadele vardı. Genç isimler, 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen seans başlar başlamaz piste çıktılar ve en hızlı turu atmaya çalıştılar.
İlk 15 dakikalık bölümün ardından seans liderliği Caio Collet'in elindeydi. MP Motorsport sürücüsünün turu 1:34.026 olurken, bu tur uzun süre zirvede kaldı.
Daha sonra liderliği önce Alexander Smolyar, sonra da 1:33.568 yapan Victor Martins aldı.
Fakat son anlarda Roman Stanek harika bir tur çıkardı ve 1:33.516'lık turuyla Martins'i geçerek liderliğe yükseldi.
Kalan bölümde Çek sürücüyü geçebilen isim çıkmazken, pole pozisyonunun sahibi oldu.
Martins'in 0.052 saniye geride ikinci olduğu seansta Alexander Smolyar 0.097 saniye geride üçüncü ve Isack Hadjar 0.210 saniye geride dördüncü oldu.
İlk beşi Arthur Leclerc tamamlarken, takım arkadaşı Oliver Bearman kendisini 0.016 saniye geriden takip etti.
Collet, Kaylen Frederick, Jak Crawford ve Juan Manuel Correa, ilk onu tamamlayan isimler oldular.
2022 FIA F3 ispanya - sıralama turları sonuçları:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Zaman
|Fark
|1
|Roman Staněk
|Trident
|1'33.516
|2
|Victor Martins
|ART Grand Prix
|1'33.568
|0.052
|3
|Alexander Smolyar
|MP Motorsport
|1'33.613
|0.097
|4
|Isack Hadjar
|Hitech Racing
|1'33.726
|0.210
|5
|Arthur Leclerc
|Prema Powerteam
|1'33.731
|0.215
|6
|Oliver Bearman
|Prema Powerteam
|1'33.747
|0.231
|7
|Caio Collet
|MP Motorsport
|1'33.750
|0.234
|8
|Kaylen Frederick
|Hitech Racing
|1'33.805
|0.289
|9
|Jak Crawford
|Prema Powerteam
|1'33.825
|0.309
|10
|Juan Correa
|ART Grand Prix
|1'33.857
|0.341
|11
|David Vidales
|Campos Racing
|1'33.873
|0.357
|12
|Zane Maloney
|Trident
|1'33.926
|0.410
|13
|Franco Colapinto
|Van Amersfoort Racing
|1'33.963
|0.447
|14
|Gregoire Saucy
|ART Grand Prix
|1'34.040
|0.524
|15
|Oliver Rasmussen
|Trident
|1'34.041
|0.525
|16
|Pepe Martí
|Campos Racing
|1'34.117
|0.601
|17
|Reece Ushijima
|Van Amersfoort Racing
|1'34.180
|0.664
|18
|Rafael Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|1'34.317
|0.801
|19
|Zak O'Sullivan
|Carlin
|1'34.320
|0.804
|20
|Hunter Yeany
|Campos Racing
|1'34.342
|0.826
|21
|William Alatalo
|Jenzer Motorsport
|1'34.568
|1.052
|22
|Lirim Zendeli
|Charouz Racing System
|1'34.686
|1.170
|23
|Kush Maini
|MP Motorsport
|1'34.735
|1.219
|24
|Nazim Azman
|Hitech Racing
|1'34.795
|1.279
|25
|Ido Cohen
|Jenzer Motorsport
|1'34.866
|1.350
|26
|Enzo Trulli
|Carlin
|1'34.973
|1.457
|27
|Federico Malvestiti
|Jenzer Motorsport
|1'35.096
|1.580
|28
|Brad Benavides
|Carlin
|1'35.337
|1.821
|29
|Francesco Pizzi
|Charouz Racing System
|1'35.549
|2.033
|30
|László Tóth
|Charouz Racing System
|1'35.575
|2.059
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