Schumacher: "Seans, iptal olmasına rağmen oldukça değerliydi"

Schumacher'in, Nürbürgring'de yapılacak olan Eifel Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında Alfa Romeo ile piste çıkması planlanıyordu.

Ancak yedi kez dünya şampiyonu pilot Michael Schumacher'in oğlu pilot, ilk antrenman seansını etkisi altına alan yağmur ve sis sebebiyle piste çıkamadı.

Schumacher açıklamalarında şunları söyledi: "Piste çıkamamak oldukça üzücü oldu." "Hava koşullarının çok iyi olmadığını biliyorduk. Yılın bu zamanlarında Eifel'in ıslak olmayacağından en emin olduğunuz yer değildir, bu yüzden ıslak olmasını zaten bekliyorduk ve öyleydi de." "Günün sonunda, yaptığımız hazırlıklar gayet iyiydi, pek çok görüşmede bulunduk ve oldukça fazla bilgi aldım. Bana çok yardımcı oldu." Eifel GP'si hafta sonunda F2 yarışları olmayacak olsa da Schumacher, takımla beraber olmak için hafta sonunun kalanını Alfa Romeo garajında geçirecek. Schumacher "Burada takımla birlikte kalacağım ve toplantılara katılacağım, aynı zamanda gerçek F1 sürücülerinin an itibariyle uyguladığı prosedürleri, sadece işlerin nasıl ilerlediğini görmek için izleyeceğim." "Tabii ki de bu, benim için oldukça değerli olacak ve bunu heyecanla bekliyorum." dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo and Mick Schumacher, Alfa Romeo Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari SF71H Fotoğraf: Ferrari

An itibariyle Schumacher, F2 sezonunun bitimine iki yarış kala sürücüler şampiyonasını lider götürüyor ve gelecek sene Alfa Romeo ile F1'e geçiş yapma ihtimali bulunmakta.

Ferrari Sürücü Akademisi üyesi olan Schumacher, 2021 için F1'e yapacağı geçiş hakkında pek çok dedikodu bulunsa da, şu anki konsantrasyonunun F2 üzerinde olduğunu söyledi.

Konu hakkında konuşan Schumacher "Benim için önemli olan F2 sezonunu en iyi şekilde tamamlamak."

"Şu anda çok güçlü bir durumdayız, ana odak noktam da bu. Kalanı için ise size şu anda daha fazla bir şey söyleyemem."

Ferrari an itibariyle hem Schumacher'in, hem de Haas ile Nürburgring'de ilk antrenman seansına katılması planlanmış olan Ferrari Sürücü Akademisi pilotu Callum Ilott'un geleceği için herhangi bir alternatif antrenman seansı fırsatı açıklamadı.

Schumacher, an itibariyle özel test için daha çok plan yapılmadığını, ancak daha çok F1 aracı sürmek için her fırsatı değerlendirebileceğini söyledi.

Alman pilot "Araca binmek konusunda her türlü fırsat benim için çok önemli."

"F1 benim hedefim, F1 benim hayalim. Bu yüzden ne kadar çok içerisinde bulunursam, bu kategoride kendimi göstermem için o kadar fazla fırsat açığa çıkar."

"Benim odağım şu anda F2 üzerinde, amacım şampiyonayı oldukça iyi bir şekilde tamamlamak." açıklamalarında bulundu.