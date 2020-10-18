Carlin: "Tsunoda, Schumacher'den daha hızlı"

An itibariyle F2 sürücüler şampiyonasında lider Mick Schumacher'in 44 puan ardında bulunan Tsunoda, çaylak sezonunda etkileyici bir performans ortaya koydu ve şampiyonada ilk dört içerisinde yer aldığı takdirde süperlisans almaya hak kazanacak.

Reuters haber ajansına konuşan Carlin takım patronu Trevor Carlin, hem Tsunoda'nın hem de Schumacher'in gelecek sene Formula 1'de olacağına inandığını söyledi.

Carlin açıklamalarında şunları söyledi: "Şurası kesin ki Mick, Alfa'ya geçiş yapmak üzere. Ben Yuki'nin de seneye AlphaTauri'de yarışacağına inanıyorum."

"Bence Yuki oradaki en hızlı sürücü, sadece pek çok kez yarış dışı kaldığı için ve birkaç olaya karıştığı için şampiyonluk şansı azaldı."

Tsunoda'nın, çaylak sezonunda F2 şampiyonluğunda yüksek bir konumda olmasının önemini anlatan Carlin, Tsunoda'nın "işinin erbabı" olduğunu söyledi.

"O, işinin erbabı. Çok hızlı bir şekilde öğreniyor. Bunu ortaya koyan ilk sürücü olabilir."

"O, şampiyona için mücadele eden bir çaylak ve bir Japon sürücü bunu çok ama çok uzun zamandır yapmamıştı."

Tsunoda'nın, Daniil Kvyat'ın yerine AlphaTauri'ye geçiş yapma ihtimali çok uzun zamandır konuşuluyordu. Honda'nın Formula 1'den çekilmesi sonrasında bu kararın, Honda tarafından desteklenen Japon pilotun geleceğini etkileyeceği düşünülüyordu.

Ancak AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Tsunoda'nın geleceğinin bu karardan etkilenmeyeceğini dile getirdi.

Yuki Tsunoda, Carlin Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Carlin and Mick Schumacher, Prema Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Gelecek ay Tsunoda, Imola'da 2018 sezonunda kullanılan Toro Rosso aracı ile piste çıkacak ve en az 300 kilometre kat edecek. Böylece Japon pilotun, sezonun ilerleyen bölümünde antrenman seansına çıkmasına izin verilebilecek.

AlphaTauri ile yaptığı koltuk ayarından sonra konuşan Tsunoda şunları söyledi: "Ana hedefim, bu 300 kilometreyi tamamlamak olacak."

"Kaza yapmak veya pist dışına çıkmak istemiyorum çünkü ne kadar yol kat edersem, aracı o kadar iyi anlayabilirim, bu yüzden ağır ağır ilerleyeceğim."