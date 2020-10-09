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Formula 1 / Son dakika

Tost: "Honda'nın F1 kararı, Tsunoda'nın geleceğini etkilemeyecek"

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Tost: "Honda'nın F1 kararı, Tsunoda'nın geleceğini etkilemeyecek"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Luke Smith, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

AlphaTauri patronu Franz Tost, Honda'nın Formula 1'den ayrılma kararının, genç yetenek Yuki Tsunoda'nın geleceğini etkilemeyeceğini ve Japon pilotun 2021 koltuğu için adaylardan biri olduğunu söyledi.

Bu ayın başında Honda, gelecek sezonun sonunda F1'den ayrılacağını açıkladı. Böylece Red Bull'un sahibi olduğu iki takım birden, sporun yeni çağı olacak olan 2022 için motor üreticisine sahip olmadığı bir durumda kaldı. 

Japon üreticinin bu kararı, Red Bull ile ortaklaşa ilerlettiği ve seneler içerisinde Tsunoda, Nobuharu Matsushita ve Tadasuke Makino gibi sürücüleri içinde barındırdığı genç sürücü programının geleceği hakkında pek çok soru işareti oluşmasına neden oldu. 

Ayrılışından önce Honda, F1'de bir Japon sürücü olması konusunda çok hevesliydi - bu isim Kamui Kobayashi'den beri bir ilk olacaktı - ve Tsunoda, Formula 2'de geçirdiği güçlü çaylak sezonunun ardından en güvenli seçenek olarak Honda'nın karşısına çıktı.

Yuki Tsunoda, Carlin

Yuki Tsunoda, Carlin

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, Carlin

Yuki Tsunoda, Carlin

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Güçlü olmayan Jenzer takımı ile katıldığı FIA Formula 3 serisini bir galibiyet alarak, sürücüler şampiyonasını dokuzuncu olarak tamamlayan Tsunoda, F2'deki ilk sezonunda beklentileri aştı ve şampiyonanın ilk 10 yarışında iki galibiyetin yanında, üç de podyum sonucu aldı. 

Bu sonuçlarla beraber, Bahreyn'de yapılacak son iki ayak öncesinde Tsunoda, lider Mick Schumacher'in ve ikinci sıradaki Callum Ilott'un hemen arkasında üçüncü sırada şampiyonada ilerliyor. Tsunoda'nın 2021'de F1'de yarışması gereken süperlisans puanını toplaması için ise şampiyonada ilk dörtte yer alması gerekiyor.

Honda'nın beklenmedik ayrılığı ise Tsunoda'yı F1'e geçememe şansıyla karşı karşıya bırakabilirdi ancak Tost, Red Bull'un Japon sürücüyü değerlendirmeye devam edeceğini ve AlphaTauri'nin 2021 sürücü kadrosunun tamamıyla sonuçlar üzerine belirleneceğini söyledi. 

Tost konu hakkında şu yorumlarda bulundu: "Scuderia AlphaTauri, Pierre Gasly ve Daniil Kvyat olmak üzere iki çok hızlı sürücüye sahip. Genç sürücü testine Yuki Tsunoda ile katılacağız. Ve bu kararın, Honda'nın 2021'in sonunda ayrılmasıyla hiçbir alakası yok."

"Red Bull'daki felsefe her zaman performans üzerinedir. Ve eğer iyi bir perfomans gösterirse, ki zaten Formula 2'de gayet iyi bir iş yapıyor, bu sene eğer doğru hatırlıyorsam Spa ve Silverstone'da iki yarış kazanmayı başarmıştı."

"Avusturya'da ise ıslak zeminde yarışı lider götürüyordu, ancak takım telsizinde yaşadığı sorunlar nedeniyle yarışı kazanamadı. O, gerçekten çok iyi bir iş yapıyor ve sürücünün performansı da net bir şeydir."

"Ve felsefemiz de her zaman bu şekildeydi, böyle olmaya da devam edecek. Ve daha sonrasında ise Red Bull'un 2021'deki sürücüleri için yapacağı seçimi göreceğiz."

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Honda F1 patronu Masashi Yamamoto da Tsunoda'nın geleceğinin, markanın spordan ayrılışından etkilenmeyeceğine inanıyor.

Yamamoto şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse Honda'nın F1'den ayrılmasının bu konuda hiçbir etkisi yok. Red Bull kimsenin kendi araçlarını kullanmasına izin vermez."

"Onlar Tsunoda'yı, kendi genç sürücüleri olarak sert bir şekilde değerlendirecekler. Ve aynı zamanda bu, Tsunoda'nın F2 sonuçlarına da bağlı. Tsunoda'yı, desteklememiz gereken yerlerde destekleriz."

Japon pilot Tsunoda, Aralık ayında Abu Dhabi'de yapılacak olan sezon sonrası genç sürücü testinde AlphaTauri aracıyla piste çıkacak.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , FIA F2
Pilotlar Yuki Tsunoda
Editör Rachit Thukral

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