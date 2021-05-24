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FIA F2 / Monaco Haberler

Lawson: ''Monako F2 galibiyetini kaybetmek zordu''

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Liam Lawson, Monako Formula 2 yarışında yanlış gaz haritalaması yapmaları nedeniyle galibiyetini kaybetti ve bu durumun ''sindirmesi zor'' olduğunu söyledi.

Lawson: ''Monako F2 galibiyetini kaybetmek zordu''

Hitech Grand Prix sürücüsü, Oscar Piastri'den liderliği aldı ve ikinci yarışı hatasız bir sürüş çıkararak kazandı.

Ancak Yeni Zelandalı sürücünün Monako'daki galibiyetinden neredeyse bir saat sonra, hatalı gaz haritalaması kullanması gerekçesiyle Ticktum'un galibiyeti elinden alındı.

Böylelikle, Lawson'un zaferi Dan Tıcktum'a verildi, Piastri ikinci sıraya yükselirken, Hitech Grand Prix'nin diğer sürücüsü Juri Vips ise üçüncülüğe yükseldi.

Lawson'un gaz haritalamasından hiç avantaj kazanmadığı ortaya çıktığı hatta bu yüzden startta Piastri'ye pozisyonunu kaybetmesine neden olduğu düşünüldüğünde, bu ceza biraz ağır göründü.''

Yarıştan hemen sonra Instagram'da paylaşım yapan Lawson, şöyle yazdı: ''Şu anda kullanabileceğim hiçbir kelime yok... Startta yanlış gaz haritalamasını seçtiğimiz için diskalifiye edildik. Monako'da yarış kazanmak yıllardır hayal ettiğim bir şeydi, bu yüzden, bu olayı sindirmek zor olacak.''

Haas Formula 1 takımı pilotu Nikita Mazepin de dahil olmak üzere bazı sürücüler, Lawson'ın bu paylaşımına cevap verdiler.

Mazepin, ''Harika bir iş çıkardın. Bu durumun seni aşağı çekmesine izin verme.'' sözlerini kullanırken, Supercars'ın usta isimlerinden David Reynolds ise ''Senin adına üzüldüm, biraz üçkağıda getirildin. Harika bir yarıştı, inanılmaz hızlıydın.'' dedi.

Dün yapılan ana yarıştan sonra diskalifiye oluşu hakkında konuşan Lawson, ''Son birkaç turum gerçekten çok iyiydi, Monako'da finiş çizgisini birinci olarak geçebilmek harika bir his.''

''Bu yüzden, gerçekten çok yazık oldu. Bu sadece siyah-beyaz bir kural.''

''Ancak kurallar böyle. Çok yazık oldu. Monako, bu durumun yaşanmasını isteyeceğim son yerdi.''

Lawson'un F2 rakiplerinden birkaç tanesi de, sürücüyü destekledi ve galibiyeti hak ettiğini söylediler.

Piastri bile, gaz haritalaması kuralının artık bu kategoride uygulanmaması gerektiğini söyledi.

Motorsport.com tarafından, Lawson'un diskalifiye olması hakkında düşünceleri sorulan Piastri şu sözleri kullandı: ''Görüldüğü üzere, Liam'ın galibiyeti bu şekilde kaybetmesi çok üzücü oldu.''

''Bence daha iyi bir gaz haritalaması, zaten ona yardımcı olamazdı.''

''Onun herhangi bir avantaj kazandığını söyleyemem ve dürüst olmak gerekirse, zorunlu gaz haritalaması kullanılması kuralının kullanılmasını anlamıyorum çünkü artık gridde aracı stop ettirmekle ilgili daha az sorun yaşıyoruz.''

''Bu sadece benim düşüncem ancak kural kuraldır ve herkes bu kurallara uymalıdır. Bu zor ancak, kurallar var. Başka türlüsü olamaz.''

Ana yarışın kazananı Theo Pourchaire ise Lawson'un galibiyeti hak ettiği düşüncesine katıldı ancak kurallara uyulması gerektiğini de tekrarladı.

Pourchaire, ''Bir kural var. Bu kurala uymalısınız ve bu herkes için aynı.''

''Sadece bir düğmeyi doğru şekilde açmalısınız. Lawson yarışı kazandı ve pistteki en hızlı isimdi. Galibiyeti hak ediyordu ancak bazı kurallar vardır ve bunlara uymalısınız.''

Lawson eğer diskalifiye edilmeseydi, Monako'dan, şampiyonada üçüncü sırada ayrılacaktı ancak şu anda şampiyona lideri Guanyu Zhou'ya 32 puan farkla beşinci sırada.

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Monako F2: Pourchaire, F2'nin en genç yarış galibi oldu

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Monako F2: Pourchaire, F2'nin en genç yarış galibi oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Monaco
Pilotlar Liam Lawson
Editör Tom Howard

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