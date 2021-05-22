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FIA F2 / Monaco Haberler

Monako F2: Pourchaire, F2'nin en genç yarış galibi oldu

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Theo Pourchaire, pole pozisyonundan başladığı Monako'daki 3. Formula 2 yarışını kazanarak F2'de en genç yarış kazanan pilot olmayı başardı.

Monako F2: Pourchaire, F2'nin en genç yarış galibi oldu

17 yaşındaki ART Grand Prix pilotu, pole pozisyonundan başlayıp hatasız bir yarış çıkararak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve ilk F2 zaferini kazanmış oldu. Pourchaire böylece, en genç F2 galibi rekorunu Lando Norris'ten almış oldu.

Prema Racing'den Oscar Piastri, takım arkadaşı Robert Shartzman'ın yavaş pit stopla gerilemesinin ardından 2. olurken UNI Virtuosi'den Felipe Drugovich 3. olarak podyuma çıktı. Drugovich, yumuşak lastikle 9. sıradan başlamasına rağmen çok iyi yükselişle 3. olmayı başardı.

42 turluk yarışın büyük bölümünü ikinci sırada götüren Shwartzman, yavaş pit stopun ardından yarışı 4. sırada tamamladı.

Zorunlu pit stopuna 36. turda gelen ve bu sayede ilk sıraya yükselmeyi başaran Guanyu Zhou, pit stoptan sonra 5. sırada döndü ve o pozisyonda yarışı tamamladı.

Ralph Boschung yarışı 6. sırada tamamlarken sabahki yarışı kazanan ancak yanlış gaz haritası nedeniyle diskalifiye edilen Liam Lawson 7. oldu.

İlk 10'u tamamlayan isimler Armstron, Nissany ve Richard Verschoor oldular.

Sezonun ilk iki yarış hafta sonunun ardından Zhou, Piastri'nin 14 puan önünde şampiyonada lider durumda. Sezonun 3. yarış hafta sonu 4-6 Haziran tarihleri arasında Azerbaycan'da gerçekleşecek.

 
Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph
1 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 42        
2 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 42 2.800      
3 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 42 14.200      
4 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 42 17.900      
5 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 42 24.100      
6 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 42 30.600      
7 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 42 31.200      
8 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 42 37.000      
9 Israel Roy Nissany France DAMS 42 46.500      
10 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 42 49.500      
11 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 42 51.300      
12 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 42 52.900      
13 Germany David Beckmann Czech Republic Charouz Racing System 42 55.800      
14 Japan Marino Sato Italy Trident 42 1'11.200      
15 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 41 1 lap      
16 Brazil Gianluca Petecof Spain Campos Racing 41 1 lap      
17 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 41 1 lap      
18 United Kingdom Jack Aitken HWA Racelab 40 2 laps      
  United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 32 10 laps      
  Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 30 12 laps      
  New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 29 13 laps      
  India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 17 25 laps      
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Lawson, Monako'daki 2. yarış zaferini kaybetti, Ticktum galip ilan edildi

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Seri FIA F2
Etkinlik Monaco
Editör Tom Howard

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