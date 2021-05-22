Monako F2: Pourchaire, F2'nin en genç yarış galibi oldu

17 yaşındaki ART Grand Prix pilotu, pole pozisyonundan başlayıp hatasız bir yarış çıkararak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve ilk F2 zaferini kazanmış oldu. Pourchaire böylece, en genç F2 galibi rekorunu Lando Norris'ten almış oldu.

Prema Racing'den Oscar Piastri, takım arkadaşı Robert Shartzman'ın yavaş pit stopla gerilemesinin ardından 2. olurken UNI Virtuosi'den Felipe Drugovich 3. olarak podyuma çıktı. Drugovich, yumuşak lastikle 9. sıradan başlamasına rağmen çok iyi yükselişle 3. olmayı başardı.

42 turluk yarışın büyük bölümünü ikinci sırada götüren Shwartzman, yavaş pit stopun ardından yarışı 4. sırada tamamladı.

Zorunlu pit stopuna 36. turda gelen ve bu sayede ilk sıraya yükselmeyi başaran Guanyu Zhou, pit stoptan sonra 5. sırada döndü ve o pozisyonda yarışı tamamladı.

Ralph Boschung yarışı 6. sırada tamamlarken sabahki yarışı kazanan ancak yanlış gaz haritası nedeniyle diskalifiye edilen Liam Lawson 7. oldu.

İlk 10'u tamamlayan isimler Armstron, Nissany ve Richard Verschoor oldular.

Sezonun ilk iki yarış hafta sonunun ardından Zhou, Piastri'nin 14 puan önünde şampiyonada lider durumda. Sezonun 3. yarış hafta sonu 4-6 Haziran tarihleri arasında Azerbaycan'da gerçekleşecek.