Ticktum: ''Avrupa'da daha fazla yarış yapmak, sıkıcı takvim aralarını çözebilir''

Şampiyonanın organizatörleri, tasarruf edebilmek için bu yılki Formula 2 ve Formula 3 formatlarının takvimlerini yine aynı yarış sayısında ayarladı fakat normalde 12 hafta sonu yerine sadece 8 hafta sonunda serilerin etkinlikleri gerçekleşiyor.

Bu da, iki şampiyonanın da etkinlikleri arasında uzun aralar açılmasına neden oldu.

F2 sürücüleri, Bahreyn'deki sezon açılış yarışıyla, geçen hafta sonu Monako'daki ikinci yarış arasında tam sekiz haftalık bir araya sahip oldular. Ancak bu araların en büyüğü, 24-26 Eylül'deki Sochi hafta sonuyla, 3-5 tarihlerindeki Suudi Arabistan hafta sonu arasındaki 10 haftalık ara olacak.

Ticktum, Bahreyn ve Monako'nun arasındaki boş haftaları ''çok sıkıcı'' olarak değerlendirdi ve kendisini ''bir yarışçıdan çok bir yayıncı olarak'' hissettiğini ekledi.

Williams Formula 1 gelişim sürücüsü, daha az uzak mesafeli etkinliğin olmasının, gelecekte takvimdeki akışı daha iyi belirlemek için uygun olacağını ve takımlara para tasarruf ettireceğini düşündüğünü söyledi.

Ticktum, şu ifadeleri kullandı: ''Bu gerçekten sıkıcıydı. Aralar fazla uzun. Hafta sonu boyunca daha fazla yarış olması harika ancak bence bu daha çok tasarruf etmekle ilgili.''

''Bana göre, biz Abu Dabi'ye, Cidde'ye ve Bahreyn'e gitmemeliyiz, belki de Avrupa'da kalıp, daha fazla yarış hafta sonuna katılmalıyız ve böylece, uzak mesafe yapmak için bu kadar çok para harcamamıza gerek kalmaz.''

''Sekiz haftalık ara bir sürücü için çok kötü. Dürüst olmak gerekirse şu anda tam zamanlı bir yayıncı ve yarı zamanlı bir yarış sürücüsü gibi hissediyorum.''

''Durum şu anda böyle ve bize hazırlanacak zaman bırakmıyor ancak yarış kötü geçse bile, yarıştan sonra fabrikada sadece birkaç güne ihtiyacımız oluyor. Dürüst olmak gerekirse daha fazla sürüş yapmak istiyorum.''

Oscar Piastri, Prema Racing, leads Dan Ticktum, Carlin Photo by: James Gasperotti / Motorsport Images

Birkaç F2 sürücüsü daha, yarışlar arasındaki ara hakkında yorumlarını dile getirdi ve bunlardan bir tanesi de, geçtiğimiz yılın takvimini tercih edeceğini söyleyen çaylak Oscar Piastri'ydi.

Şu anda şampiyonayı 2. sırada götüren Piastri, ''Bence iki formatın ve takvimin de, hem olumlu hem de olumsuz yönleri var. İki yarış hafta sonu arasında sekiz hafta ara verdiğimiz için, geçtiğimiz yılın takvimini tercih edebilirim.''

''Geçtiğimiz yıl arka arkaya yarışlardan gerçekten keyif aldım. Ne yazık ki, [sekiz haftalık ara] takvimdeki en uzun aramız da değil. Bu yüzden takvimdeki boşluklarda işler biraz sıkıcılaşabiliyor ancak çaylak olduğum için, bu durum sayesinde derin analizler yapabiliyorum. Aynı zamanda yarışlar arasında kendimi geliştirmek için yeterli zamanım var.''

Takvim bu sezon COVID'den kaynaklı bir durum olmadıkça değişmeyecek gibi görünse de, bazı sürücüler de iki yarış arasında önemli şekilde büyük bir ara vermenin olumlu yanları olduğunu düşünüyor.

Prema Racing'den Robert Shwartzman şunları söyledi: ''Dürüst olmak gerekirse bu biraz zor çünkü takvim belli olduğu için çok fazla yorum yapamam.''

''Aralar çok uzun olsa da, bunlara alışmak zorundayız çünkü olan oldu. Bence bu uzun araları yaşıyoruz çünkü 12 yarış hafta sonuyken, 8'e düştü ve dört yarış hafta sonu takvimden çıkarıldı.''

''Bazı boşluklarımız olacak ve belki de bazen bu boş zamanlar bize yardımcı olacak. Bazı durumlarda uzun araların, beni daha çok antrenman yapmaya, kendimi hazırlamaya, kötü düşüncelerden uzaklaşmaya ve kendimi yeniden ayarlamaya teşvik ettiği durumlar da oldu.''

Bu görüşü, şu ana kadarki en genç F2 sürücüsü Theo Pourchaire de paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: ''Takvim, takvimdir diye düşünüyorum. Tabii ki evdeydim ve biraz uzun zaman oldu ancak bunu sevdim.''

''Yılın sonuna doğru Sochi ve Cidde arasında daha uzun bir boşluk olan 2,5 ayımız olacak. Ancak işin bir kısmı da, kendinizi adapte edip, nasıl sürüş yapacağınızı unutmamak.''

Şampiyona gelecek hafta sonu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün caddelerine yapacağı ziyaretle devam edecek.