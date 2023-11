Lawson: "Red Bull benden 'her an piste çıkmaya hazır olmamı' istiyor"

Geçen haftaki Suzuka finalinde Ritomo Miyata'ya karşı şampiyonluğu kıl payı farkla kaçırmasının ardından Super Formula'dan ayrılan Lawson, bu yıl Daniel Ricciardo'nun yerine bir dizi F1 yarışına çıkmıştı.

Ricciardo'nun yerini aldığı süre zarfında F1 padoğunda büyük bir izlenim bırakan Yeni Zelandalı pilot, tüm değerlendirmelere rağmen 2024 koltuğunu alamadı.

Bunun yerine Lawson, Red Bull'un her iki F1 takımında da tam zamanlı yedek pilot olarak görev yapacak ve gelecek yıl Super Formula'ya dönmeyecek.

Bir sonraki yarışının ne zaman olacağını bilmemesine rağmen 21 yaşındaki pilot, Red Bull'un herhangi bir sakatlık ya da sürücü değişikliği durumunda kendisini hazır bulundurmak istemesinin olumlu yanlarını görmeye çalışıyor.

Lawson, "Elbette yarışmak istiyorum ama hedefim F1'de olmak."

"Sadece seyretmek hiç hoş değil ama şimdiye kadar yaptığım gibi oraya hazırlanmak adına bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım."

"Her ne kadar bir araç içinde yarışmak istesem de, Red Bull şu anda benim için en iyisinin bu olduğuna karar verdi. Her an hazır olmamı, %100 odaklanmamı istiyorlar." dedi.

Lawson'ın Team Mugen'deki koltuğu, 2024 yılı için mevcut F2 pilotu Ayumu Iwasa'ya gidecek gibi görünüyor.

Lawson, "Super Formula'da yarışmayı kesinlikle özleyeceğim. Burada şampiyonluk kazanmak istiyordum ama durum bu." dedi.

Photo by: Red Bull Content Pool Liam Lawson, AlphaTauri AT04

Lawson, Super Formula deneyiminin F1'e hazırlık sürecinde kendisine yardım ettiğini söylüyor.

Lawson, "Tam olarak Red Bull'un bana söylediği gibi oldu. Aracın daha hızlı ve F1'e bir adım daha yakın olduğunu biliyordum ama aynı zamanda takımın büyüklüğü, Honda gibi bir üreticiyle çalışmak ve yarışın rekabetçiliği gibi şeyler de vardı."

"F1'de simülatörde gördüğümüz şeyle, bu araçla yaptıklarımız arasında pek çok benzerlik var. Bu beni F1'e hazırlık sürecimin büyük bir parçası oldu."

"Super Formula sezonunun ilk bölümünü tamamlamamış olsaydım ve F2'den doğrudan F1'e geçiş yapıyor olsaydım kesinlikle F1 için bu kadar hazır olamazdım."

"Bu adımı atanlara bakarsanız, bunun büyük bir zorluk olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu şampiyona aradaki farkı kapattı." dedi.