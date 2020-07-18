Hungaroring F2: Shwartzman 11. sıradan başlayarak kazandı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Callum Ilott iyi bir startla yerini korumayı başardı. 11. sıradan start alan Shwartzman ise daha sert hamurda olmasına rağmen harika bir kalkışla 6. sıraya kadar yükseldi.

İlk turlarda Roy Nissany, Marino Sato, Artem Markelov, Marcus Armstrong ve Christian Lundgaard yarış dışı kaldı ve güvenlik aracı piste girdi.

Bu periyotta ikinci sıradaki Dan Ticktum erken pite geldi ve sonraki turlarda da diğer sürücülerin pite gelmesini tetikledi.

Pitlerden sonra, yarışa sert hamurla başlayan Shwartzman liderliğe yükseldi ve son 10 tura girilirken pite geldi ve 4. sıraya geriledi.

Ancak yeni ve yumuşak hamura sahip olmanın avantajıyla beraber çok hızlı şekilde yükselen Rus sürücü kısa süre içerisinde Luca Ghiotto, Ilott ve Mick Schumacher’i geçerek liderliğe yükseldi.

Son turlarda farkı iyice açan Shwartzman 15.5 saniye farkla yarışı kazanmayı başardı.

Yarışa 16. sıradan ve ters lastikle başlayan bir diğer Rus sürücü Nikita Mazepin de son turlarda çok iyi bir yükseliş gerçekleştirerek ikinci olmayı başardı.

Podyumu tamamlayan isim ise Schumacher oldu.

Ghiotto’nun dördüncü olduğu yarışta Felipe Drugovich beşinci, Jehan Daruvala altıncı, Louis Deletraz yedinci sırada yer aldı.

Son turlarda çok gerileyen UNI-Virtuosi sürücüleri Ilott ve Guanyu Zhou 8. ve 10. olurlarken, bu ikilinin arasında Ticktum yer aldı.

Yarış sonucu: