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FIA F2 / Hungaroring / Yarış raporu

Hungaroring F2: Shwartzman 11. sıradan başlayarak kazandı!

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Hungaroring F2: Shwartzman 11. sıradan başlayarak kazandı!
Çeviren: Cem Özel, Editör
18 Tem 2020 16:38

Yarışa ters lastik stratejisiyle 11. sıradan başlayan Prema sürücüsü Robert Shwartzman, yarışı 15 saniye farkla kazanmayı başardı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Callum Ilott iyi bir startla yerini korumayı başardı. 11. sıradan start alan Shwartzman ise daha sert hamurda olmasına rağmen harika bir kalkışla 6. sıraya kadar yükseldi.

İlk turlarda Roy Nissany, Marino Sato, Artem Markelov, Marcus Armstrong ve Christian Lundgaard yarış dışı kaldı ve güvenlik aracı piste girdi.

Bu periyotta ikinci sıradaki Dan Ticktum erken pite geldi ve sonraki turlarda da diğer sürücülerin pite gelmesini tetikledi.

Pitlerden sonra, yarışa sert hamurla başlayan Shwartzman liderliğe yükseldi ve son 10 tura girilirken pite geldi ve 4. sıraya geriledi.

 

Ancak yeni ve yumuşak hamura sahip olmanın avantajıyla beraber çok hızlı şekilde yükselen Rus sürücü kısa süre içerisinde Luca Ghiotto, Ilott ve Mick Schumacher’i geçerek liderliğe yükseldi.

Son turlarda farkı iyice açan Shwartzman 15.5 saniye farkla yarışı kazanmayı başardı.

Yarışa 16. sıradan ve ters lastikle başlayan bir diğer Rus sürücü Nikita Mazepin de son turlarda çok iyi bir yükseliş gerçekleştirerek ikinci olmayı başardı.

Podyumu tamamlayan isim ise Schumacher oldu.

Ghiotto’nun dördüncü olduğu yarışta Felipe Drugovich beşinci, Jehan Daruvala altıncı, Louis Deletraz yedinci sırada yer aldı.

Son turlarda çok gerileyen UNI-Virtuosi sürücüleri Ilott ve Guanyu Zhou 8. ve 10. olurlarken, bu ikilinin arasında Ticktum yer aldı.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark Ara Puan
1 21 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 1:01'36.211     25
2 24 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 1:01'51.810 15.599 15.599 18
3 20 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 1:01'59.262 23.051 7.452 15
4 25 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 1:02'08.986 32.775 9.724 12
5 15 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 1:02'12.452 36.241 3.466 10
6 8 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 1:02'16.315 40.104 3.863 8
7 11 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 1:02'22.402 46.191 6.087 6
8 4 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 1:02'24.991 48.780 2.589 4
9 2 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 1:02'25.863 49.652 0.872 2
10 3 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 1:02'28.387 52.176 2.524 1
11 17 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 1:02'38.000 1'01.789 9.613  
12 14 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 1:02'57.528 1'21.317 19.528  
13 9 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 1:03'07.955 1'31.744 10.427  
14 12 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 1:03'21.997 1'45.786 14.042  
15 10 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 1:01'39.068 1 Lap 1 Lap  
16 7 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 1:01'45.614 1 Lap 6.546  
17 1 Indonesia Sean Gelael France DAMS 1:03'03.637 1 Lap 1'18.023  
  6 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 27 laps      
  5 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 32 laps      
  16 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 34 laps      
  23 Japan Marino Sato Italy Trident 36 laps      
  22 Israel Roy Nissany Italy Trident 36 laps      
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Hungaroring
Pilotlar Mick Schumacher
Takımlar Prema Powerteam

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