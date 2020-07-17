Hungaroring F2: Yağmurun etkilediği sıralama turlarında pole Ilott'un!

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen sezonun açılış yarışını kazanan Ilott, seansta ikinci kez kırmzı bayrak çıktığı zaman listenin tepesindeydi. Kırmızı bayrak çıktığında seansın bitimine dört dakika civarı bir süre vardı. FIA da ıslak zemindeki seansı tekrar başlatmadı.

Başlangıçta pole pozisyonu Hitech Racing sürücüsü Luca Ghiotto'ya gidecekti ancak UNI-Virtuosi sürücüleri doğru bir strateji izlediler ve Ilott, iyi bir turu bir araya getirerek pole pozisyonunu kazandı.

Ilott'un en yakın takipçisi 0.3 saniye arkasındaki Ghiotto oldu. İlk üçü Guan Yu Zhou tamamladı.

Dan Ticktum, bir ara liderliğe çıkan Mick Schumacher'in 0.2 saniye önünde dördüncü olurken, Christian Lundgaard altıncı ve Marcus Armstorng yedinci oldu.

Jack Aitken, Sean Gelael ve Giuliano Alesi ilk onu tamamladı.

Robert Shwartzman ise seansı 11. sırada noktalayabildi.

İlk kırmızı bayrağa sebep olan Guilherme Samaia zaman turu kaydedemedi.

Seans sonucu: