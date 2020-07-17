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FIA F2 / Hungaroring / Sıralama turları raporu

Hungaroring F2: Yağmurun etkilediği sıralama turlarında pole Ilott'un!

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Hungaroring F2: Yağmurun etkilediği sıralama turlarında pole Ilott'un!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Tem 2020 16:23

Ferrari'nin genç sürücüsü Callum Ilott, Hungaroring'de iki kez kırmızı bayrakla durdurulan Formula 2 sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı.

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen sezonun açılış yarışını kazanan Ilott, seansta ikinci kez kırmzı bayrak çıktığı zaman listenin tepesindeydi. Kırmızı bayrak çıktığında seansın bitimine dört dakika civarı bir süre vardı. FIA da ıslak zemindeki seansı tekrar başlatmadı.

Başlangıçta pole pozisyonu Hitech Racing sürücüsü Luca Ghiotto'ya gidecekti ancak UNI-Virtuosi sürücüleri doğru bir strateji izlediler ve Ilott, iyi bir turu bir araya getirerek pole pozisyonunu kazandı.

Ilott'un en yakın takipçisi 0.3 saniye arkasındaki Ghiotto oldu. İlk üçü Guan Yu Zhou tamamladı.

Dan Ticktum, bir ara liderliğe çıkan Mick Schumacher'in 0.2 saniye önünde dördüncü olurken, Christian Lundgaard altıncı ve Marcus Armstorng yedinci oldu.

Jack Aitken, Sean Gelael ve Giuliano Alesi ilk onu tamamladı.

Robert Shwartzman ise seansı 11. sırada noktalayabildi.

İlk kırmızı bayrağa sebep olan Guilherme Samaia zaman turu kaydedemedi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 11 1'50.767  
2 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 10 1'51.075 0.308
3 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 10 1'51.290 0.523
4 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 10 1'51.379 0.612
5 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 9 1'51.584 0.817
6 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 10 1'51.729 0.962
7 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 10 1'51.962 1.195
8 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 10 1'52.496 1.729
9 Indonesia Sean Gelael France DAMS 10 1'52.500 1.733
10 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 9 1'52.567 1.800
11 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 9 1'52.715 1.948
12 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 10 1'52.729 1.962
13 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 9 1'52.870 2.103
14 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 9 1'53.215 2.448
15 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 10 1'53.288 2.521
16 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 9 1'53.462 2.695
17 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 9 1'53.569 2.802
18 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 10 1'53.583 2.816
19 Japan Marino Sato Italy Trident 11 1'53.658 2.891
20 Israel Roy Nissany Italy Trident 10 1'54.736 3.969
21 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 9 1'55.869 5.102
22 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 1    
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Seri FIA F2
Etkinlik Hungaroring
Editör Marcus Simmons

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