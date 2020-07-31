Öne çıkan etkinlikler
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund V: Suzuka
18 Tem
-
18 Tem
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VI: Le Mans
08 Ağu
-
08 Ağu
Yarış:
1 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP2 devam ediyor . . .
Canlı takip et
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
-
26 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Çek GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Postponed
R
World Superbike
Jerez
31 Tem
-
02 Ağu
SSP FP2 devam ediyor . . .
Formula E
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Berlin ePrix I
05 Ağu
-
05 Ağu
Sıradaki Etkinlik
4 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F2 / Silverstone / Antrenman raporu

Silverstone F2: Antrenmanlarda Tsunoda lider, Carlin 1-2

paylaşım
yorumlar
Silverstone F2: Antrenmanlarda Tsunoda lider, Carlin 1-2
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
31 Tem 2020 13:23

Honda'nın genç sürücüsü Yuki Tsunoda, Silverstone'daki Formula 2 antrenman turlarında en hızlı isim olmayı başardı.

Bu ayın başında Red Bull Ring'de galibiyete yaklaşan ancak telsiz sorununun ardından zaferi kaçıran Tsunoda, 45 dakikalık seansta 1:40.879 yaparak zirveye oturmayı başardı.

Japon sürücü daha sonra 1:40.563 yaparak seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Tsunoda, 1:41'in altına dönebilen tek isimdi ve  en yakın takipçisi Jehan Daruvala'nın 0.470 saniye önünde yer aldı. Böylelikle Carlin 1-2 oldu.

UNI-Virtuosi ikilisi Callum Ilott ve Guanyu Zhou dördüncü ile beşinci sırada yer aldı. Onları Dan Ticktum (DAMS), Louis Deletraz (Charouz) ve Nikita Mazepin (Hitech) takip etti.

Christian Lundgaard başlangıçta 1:41.512 ile zirveye çıktı ancak derecesini geliştiremeyince dokuzuncu oldu. İlk onu Marcus Armstrong tamamladı.

Mick Schumacher, Prema Racing ile 11. sırada yer aldı. Şampiyona lideri Robert Shwartzman ise ancak 14. olabildi.

HWA sürücüsü Giuliano Alesi attığı spinin ardından seansa devam edemedi.

DAMS sürücüsü Sean Gelael de Stowe'de spin attı ancak 12. oldu.

Seans sonucu

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 7 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 1'40.563  
2 8 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 1'41.033 0.470
3 15 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 1'41.063 0.500
4 4 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 1'41.182 0.619
5 3 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 1'41.348 0.785
6 2 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 1'41.357 0.794
7 11 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 1'41.428 0.865
8 24 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 1'41.496 0.933
9 6 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 1'41.512 0.949
10 5 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 1'41.557 0.994
11 20 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 1'41.671 1.108
12 1 Indonesia Sean Gelael France DAMS 1'41.718 1.155
13 25 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 1'41.767 1.204
14 21 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 1'41.778 1.215
15 12 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 1'41.972 1.409
16 14 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 1'41.994 1.431
17 22 Israel Roy Nissany Italy Trident 1'42.221 1.658
18 16 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 1'42.408 1.845
19 9 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 1'42.687 2.124
20 23 Japan Marino Sato Italy Trident 1'43.326 2.763
21 10 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 1'44.556 3.993
22 17 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 1'59.029 18.466
Tüm sonuçları görüntüle
Formula 2, 2020 takvimine Rusya ayağını da ekledi

Önceki haber

Formula 2, 2020 takvimine Rusya ayağını da ekledi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Silverstone
Pilotlar Yuki Tsunoda
Takımlar Carlin
Editör Jamie Klein

Çok Okunanlar Bugün

Canlı Anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1 / Canlı anlatım
33dk

Canlı Anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu
2s

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"

Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"

31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı

Giovinazzi, antrenman turlarındaki olayından ötürü uyarı aldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
34dk

Giovinazzi, antrenman turlarındaki olayından ötürü uyarı aldı

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

Son Haberler

Silverstone F2: Antrenmanlarda Tsunoda lider, Carlin 1-2
F2 FIA F2 / Antrenman raporu
57dk

Silverstone F2: Antrenmanlarda Tsunoda lider, Carlin 1-2

Formula 2, 2020 takvimine Rusya ayağını da ekledi
F2 FIA F2 / Son dakika

Formula 2, 2020 takvimine Rusya ayağını da ekledi

Hungaroring F2: Ghiotto, Ilott'u strateji ile mağlup etti!
F2 FIA F2 / Yarış raporu

Hungaroring F2: Ghiotto, Ilott'u strateji ile mağlup etti!

Hungaroring F2: Shwartzman 11. sıradan başlayarak kazandı!
F2 FIA F2 / Yarış raporu

Hungaroring F2: Shwartzman 11. sıradan başlayarak kazandı!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Canlı Anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı

33dk
2
Formula 1

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!

2s
3
Formula 1

Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"

1s
4
Formula 1

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"

1s
5
Formula 1

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı

3s

Son Haberler

Silverstone F2: Antrenmanlarda Tsunoda lider, Carlin 1-2
F2

Silverstone F2: Antrenmanlarda Tsunoda lider, Carlin 1-2

Formula 2, 2020 takvimine Rusya ayağını da ekledi
F2

Formula 2, 2020 takvimine Rusya ayağını da ekledi

Hungaroring F2: Ghiotto, Ilott'u strateji ile mağlup etti!
F2

Hungaroring F2: Ghiotto, Ilott'u strateji ile mağlup etti!

Hungaroring F2: Shwartzman 11. sıradan başlayarak kazandı!
F2

Hungaroring F2: Shwartzman 11. sıradan başlayarak kazandı!

Hungaroring F2: Yağmurun etkilediği sıralama turlarında pole Ilott'un!
F2

Hungaroring F2: Yağmurun etkilediği sıralama turlarında pole Ilott'un!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.