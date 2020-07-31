Silverstone F2: Antrenmanlarda Tsunoda lider, Carlin 1-2

Bu ayın başında Red Bull Ring'de galibiyete yaklaşan ancak telsiz sorununun ardından zaferi kaçıran Tsunoda, 45 dakikalık seansta 1:40.879 yaparak zirveye oturmayı başardı.

Japon sürücü daha sonra 1:40.563 yaparak seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Tsunoda, 1:41'in altına dönebilen tek isimdi ve en yakın takipçisi Jehan Daruvala'nın 0.470 saniye önünde yer aldı. Böylelikle Carlin 1-2 oldu.

UNI-Virtuosi ikilisi Callum Ilott ve Guanyu Zhou dördüncü ile beşinci sırada yer aldı. Onları Dan Ticktum (DAMS), Louis Deletraz (Charouz) ve Nikita Mazepin (Hitech) takip etti.

Christian Lundgaard başlangıçta 1:41.512 ile zirveye çıktı ancak derecesini geliştiremeyince dokuzuncu oldu. İlk onu Marcus Armstrong tamamladı.

Mick Schumacher, Prema Racing ile 11. sırada yer aldı. Şampiyona lideri Robert Shwartzman ise ancak 14. olabildi.

HWA sürücüsü Giuliano Alesi attığı spinin ardından seansa devam edemedi.

DAMS sürücüsü Sean Gelael de Stowe'de spin attı ancak 12. oldu.

Seans sonucu