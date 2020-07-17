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FIA F2 / Hungaroring / Antrenman raporu

F2 Macaristan: Islak zemindeki antrenman turlarında Alesi lider

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F2 Macaristan: Islak zemindeki antrenman turlarında Alesi lider
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Tem 2020 12:01

Hafif yağmur nedeniyle ıslanan pistte gerçekleştirilen antrenman turlarını Giuliano Alesi ilk sırada tamamladı.

Macaristan'da beklenen yağmur antrenman turlarının hemen başında geldi.

Sürücüler 45 dakikalık antrenman seansında, ilk başta kuru zemin lastikleriyle sürüş yapmaya çalıştılar.

Ancak pist ıslak olduğu için yağmur lastiklerine geçmek zorunda kaldılar ve ilk 25 dakikada hiçbir sürücü zaman turu kaydetmedi.

Daha sonra HWA sürücüleri Giuliano Alesi ve Artem Markelov zaman turu kaydetti.

Seans boyunca sadece sekiz sürücü zaman turu kaydederken, Alesi 1:45.926'lık derecesiyle seansı zirvede tamamladı.

Campos'tan Jack Aitken 1.174 saniye geride ikinci ve Trident'ten Marino Sato 1.738 saniye geride üçüncü oldu.

Markelov, Louis Deletraz, Guilherme Samaia, Roy Nissany, Feipe Drugovich ve Nobuharu Matsushita kaydettikleri zaman turlarıyla ilk dokuz sırada yer aldılar.

Diğer sürücüler en az bir tur atmalarına rağmen zaman turu kaydetmediler.

Antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph
1 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 8 1'45.926     148.892
2 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 6 1'47.100 1.174 1.174 147.260
3 Japan Marino Sato Italy Trident 13 1'47.664 1.738 0.564 146.489
4 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 12 1'47.726 1.800 0.062 146.404
5 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 8 1'47.786 1.860 0.060 146.323
6 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 8 1'49.129 3.203 1.343 144.522
7 Israel Roy Nissany Italy Trident 12 1'49.397 3.471 0.268 144.168
8 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 7 1'50.413 4.487 1.016 142.841
9 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 8 2'01.312 15.386 10.899 130.008
10 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 6        
11 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 6        
12 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 5        
13 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 2        
14 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 2        
15 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 1        
16 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 5        
17 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 5        
18 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 7        
19 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 3        
20 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 2        
21 Indonesia Sean Gelael France DAMS 4        
22 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 4        
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Hungaroring
Pilotlar Giuliano Alesi
Takımlar HWA AG
Editör Marco Di Marco

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