F2 Macaristan: Islak zemindeki antrenman turlarında Alesi lider

Macaristan'da beklenen yağmur antrenman turlarının hemen başında geldi.

Sürücüler 45 dakikalık antrenman seansında, ilk başta kuru zemin lastikleriyle sürüş yapmaya çalıştılar.

Ancak pist ıslak olduğu için yağmur lastiklerine geçmek zorunda kaldılar ve ilk 25 dakikada hiçbir sürücü zaman turu kaydetmedi.

Daha sonra HWA sürücüleri Giuliano Alesi ve Artem Markelov zaman turu kaydetti.

Seans boyunca sadece sekiz sürücü zaman turu kaydederken, Alesi 1:45.926'lık derecesiyle seansı zirvede tamamladı.

Campos'tan Jack Aitken 1.174 saniye geride ikinci ve Trident'ten Marino Sato 1.738 saniye geride üçüncü oldu.

Markelov, Louis Deletraz, Guilherme Samaia, Roy Nissany, Feipe Drugovich ve Nobuharu Matsushita kaydettikleri zaman turlarıyla ilk dokuz sırada yer aldılar.

Diğer sürücüler en az bir tur atmalarına rağmen zaman turu kaydetmediler.

Antrenman sonucu: