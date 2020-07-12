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FIA F2 / Spielberg II / Yarış raporu

Red Bull Ring F2: Sprint yarışını Lundgaard kazandı

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Red Bull Ring F2: Sprint yarışını Lundgaard kazandı
Ekleyen:
, Editör
12 Tem 2020 10:01

Formula 2’nin Red Bull Ring’de gerçekleştirilen sprint yarışını kazanan isim, Renault’nun genç yeteneği Christian Lundgaard oldu.

Ters gridle beraber yarışa pole pozisyonundan başlayan Dan Ticktum, startta yerini korumayı başardı.

Cumartesi günkü ana yarışın galibi ve şampiyona lideri çaylak Robert Shwartzman ilk virajda spin atarak yarışa çok erken veda etti. Üçüncü turda ise Marino Sato aracını kenara çekti ve yarış dışı kaldı.

Dördüncü turun üçüncü virajında liderlik için Ticktum’a atak yapan Christian Lundgaard, rakibini geçmeyi başardı.

Onuncu turda, dünkü yarışın ikincisi Yuki Tsunoda’nın aracından dumanlar yükseldi ve Japon sürücü de yarışı bırakmak zorunda kaldı.

On dördüncü tura girilirken, üçüncü sıradaki Mick Schumacher’in kokpitindeki yangın söndürücü, muhtemel bir motor sorunuyla kendi kendine çalışmaya başladı ve Alman sürücü yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Yarış sonuna kadar liderliğini rahat şekilde koruyan ART sürücüsü Lundgaard, çaylak sezonundaki ilk galibiyetini almayı başardı.

DAMS'ten Ticktum ikinci olurken, podyumu bir diğer ART sürücüsü Marcus Armstrong tamamladı.

UNI- Virtuosi sürücüleri Guanyu Zhou ve Callum Ilott dördüncü ve beşinci olurlarken, Jack Aitken altıncı, Sean Gelael yedinci sırada yer aldı.

Günün son puanı ise Nikita Mazepin'in oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Fark Ara
1 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 28    
2 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 28 2.000 2.000
3 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 28 10.200 8.200
4 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 28 10.900 0.700
5 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 28 11.500 0.600
6 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 28 20.400 8.900
7 Indonesia Sean Gelael France DAMS 28 22.900 2.500
8 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 28 23.600 0.700
9 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 28 24.100 0.500
10 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 28 27.700 3.600
11 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 28 28.300 0.600
12 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 28 29.200 0.900
13 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 28 32.700 3.500
14 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 28 34.100 1.400
15 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 28 41.800 7.700
16 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 28 49.200 7.400
17 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 28 50.800 1.600
18 Israel Roy Nissany Italy Trident 28 1'11.300 20.500
  Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 13    
  Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 9    
  Japan Marino Sato Italy Trident 1    
  Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 0    
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Spielberg II
Alt-etkinlik Yarış 2
Editör Cem Özel

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