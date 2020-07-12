Red Bull Ring F2: Sprint yarışını Lundgaard kazandı

Ters gridle beraber yarışa pole pozisyonundan başlayan Dan Ticktum, startta yerini korumayı başardı.

Cumartesi günkü ana yarışın galibi ve şampiyona lideri çaylak Robert Shwartzman ilk virajda spin atarak yarışa çok erken veda etti. Üçüncü turda ise Marino Sato aracını kenara çekti ve yarış dışı kaldı.

Dördüncü turun üçüncü virajında liderlik için Ticktum’a atak yapan Christian Lundgaard, rakibini geçmeyi başardı.

Onuncu turda, dünkü yarışın ikincisi Yuki Tsunoda’nın aracından dumanlar yükseldi ve Japon sürücü de yarışı bırakmak zorunda kaldı.

On dördüncü tura girilirken, üçüncü sıradaki Mick Schumacher’in kokpitindeki yangın söndürücü, muhtemel bir motor sorunuyla kendi kendine çalışmaya başladı ve Alman sürücü yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Yarış sonuna kadar liderliğini rahat şekilde koruyan ART sürücüsü Lundgaard, çaylak sezonundaki ilk galibiyetini almayı başardı.

DAMS'ten Ticktum ikinci olurken, podyumu bir diğer ART sürücüsü Marcus Armstrong tamamladı.

UNI- Virtuosi sürücüleri Guanyu Zhou ve Callum Ilott dördüncü ve beşinci olurlarken, Jack Aitken altıncı, Sean Gelael yedinci sırada yer aldı.

Günün son puanı ise Nikita Mazepin'in oldu.

Yarış sonucu: