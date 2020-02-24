Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
24 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
Biletler
05 Mar
-
08 Mar
FP1:
10 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
23 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
İsveç Rallisi
12 Şub
-
16 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
16 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Phillip Island
28 Şub
-
01 Mar
SBK FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
17 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Mexico City E-prix
14 Şub
-
15 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Marakeş ePrix
27 Şub
-
29 Şub
Sıradaki Etkinlik
2 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
DTM / Son dakika

HWA: "DTM, müşteri takımları için çok pahalı"

paylaşım
yorumlar
HWA: "DTM, müşteri takımları için çok pahalı"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Rachit Thukral
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 Şub 2020 13:47

HWA patronu Ulrich Fritz, R-Motorsport'un seriye girdikten bir yıl sonra ayrılmasının ardından DTM'in müşteri takımları için çok pahalı olduğunu kabul etti.

Mercedes'in seriden ayrılmasının ardından Fritz'in şirketi HWA, R-Motorsport ile birlikte Aston Martin'den DTM için dört Vantege almış ve geçen yıl müşteri ekibi olarak seride yarışmaya başlamışlardı.

Ancak R-Motorsport’un Vantage araçları, Audi ve BMW tarafından yönetilen fabrika araçları tarafından rahatça geride bırakıldı ve yıl boyunca hiçbir yarışta ilk beşe giremediler.

Ocak ayında R-Motorsport, HWA'nın motorsuz bıraktığı bir bölünmeden aylar sonra, diğer şampiyonalara odaklanmanın DTM'den çekildiğini duyurdu.

R-Motorsport'un 2019 sezonu boyunca 20 milyon Euro harcadığına inanılıyor. Oysa Audi'nin Class One döneminin ilk yılı için harcadığı para 80 Milyon Euro. Bu da Audi'nin dört kat daha fazla para harcadığı anlamına geliyor.

Daha önce Mercedes'in DTM programına başkanlık eden Fritz, Motorsport.com'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Fabrikanız desteğiniz yoksa, DTM'nin özel bir girişim özel bir girişim ve bir müşteri takımı için çok pahalı olduğunu söyleyebilirim."

“Şunu söylemeliyim ki DTM, eğer fabrika desteğiniz yoksa, özel bir takım kurmak için çok zor bir seri. Ancak eninde sonunda ya üretici için çok pahalı oluyor ya da tam seviyesinde oluyor, tamamen üreticiye bağlı bir durum.”

“Asıl soru şu: Pahalı nedir? DTM en üst seviyede olan bir motor sporları serisi ve Almanya’nın en önemli, birbiri ile büyük bir rekabet içerisinde olan, 2 üreticisi ile yarışıyorsunuz. Bu tamamen orantısal bir durum.”

R-Motorsport’un DTM projesi tek bir sezondan sonra sona ermesine rağmen, diğer özel ekip WRT, 2020 yılında iki Audi RS5 müşteri aracıyla seride kalacağını doğruladı.

Ayrıca eski Formula 1 pilotu Robert Kubica da ART tarafından yönetilen bir BMW M4 DTM ile seriye adım atacak.

Ayrıca Japon üreticilerin SUPER GT araçlarıyla DTM'e katılmasını sağlamak için ciddi bir çaba var, ancak iki seri arasındaki teknik düzenlemeler yakınlaştırılmasına rağmen bu konuda çok az ilerleme kaydedildi.

2020 DTM sezonu 25-26 Nisan'da Zolder'da başlayacak ve gridde 15 araç yer alması beklenmiyor.

Sonraki haber
Audi, DTM'den çekiliyor mu?

Önceki haber

Audi, DTM'den çekiliyor mu?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Takımlar HWA AG
Editör Sven Haidinger

DTM Sıradaki seans

Zolder

Zolder

24 Nis - 26 Nis

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari SF1000, uzun sürüşlerde Red Bull'u geçmiş

2
Formula 1

DAS'ın gelişi Mercedes'in rakiplerini şaşırttı

3
Formula 1

Elektrifikasyon, Honda'nın Red Bull'la olan kontrat görüşmelerini karmaşıklaştırıyor

1s
4
Formula 1

Mercedes, W11'de başka agresif çözümler olduğunu açığa çıkardı

5
Formula 1

Bottas'a göre bu seneki araçları inanılmaz

Son Videolar

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor 02:37
DTM

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor

DTM'in elektrikli geleceği 01:47
DTM

DTM'in elektrikli geleceği

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti 02:35
DTM

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti 03:34
DTM

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti 03:46
DTM

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti

Son Haberler

HWA: "DTM, müşteri takımları için çok pahalı"
DTM

HWA: "DTM, müşteri takımları için çok pahalı"

Audi, DTM'den çekiliyor mu?
DTM

Audi, DTM'den çekiliyor mu?

Kubica, ART BMW ile DTM'de yarışacak!
DTM

Kubica, ART BMW ile DTM'de yarışacak!

Kubica'nın DTM anlaşması perşembe günü açıklanacak
DTM

Kubica'nın DTM anlaşması perşembe günü açıklanacak

Audi, 2020 DTM kadrosunu açıkladı
DTM

Audi, 2020 DTM kadrosunu açıkladı

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.