HWA: "DTM, müşteri takımları için çok pahalı"

Mercedes'in seriden ayrılmasının ardından Fritz'in şirketi HWA, R-Motorsport ile birlikte Aston Martin'den DTM için dört Vantege almış ve geçen yıl müşteri ekibi olarak seride yarışmaya başlamışlardı.

Ancak R-Motorsport’un Vantage araçları, Audi ve BMW tarafından yönetilen fabrika araçları tarafından rahatça geride bırakıldı ve yıl boyunca hiçbir yarışta ilk beşe giremediler.

Ocak ayında R-Motorsport, HWA'nın motorsuz bıraktığı bir bölünmeden aylar sonra, diğer şampiyonalara odaklanmanın DTM'den çekildiğini duyurdu.

R-Motorsport'un 2019 sezonu boyunca 20 milyon Euro harcadığına inanılıyor. Oysa Audi'nin Class One döneminin ilk yılı için harcadığı para 80 Milyon Euro. Bu da Audi'nin dört kat daha fazla para harcadığı anlamına geliyor.

Daha önce Mercedes'in DTM programına başkanlık eden Fritz, Motorsport.com'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Fabrikanız desteğiniz yoksa, DTM'nin özel bir girişim özel bir girişim ve bir müşteri takımı için çok pahalı olduğunu söyleyebilirim."

“Şunu söylemeliyim ki DTM, eğer fabrika desteğiniz yoksa, özel bir takım kurmak için çok zor bir seri. Ancak eninde sonunda ya üretici için çok pahalı oluyor ya da tam seviyesinde oluyor, tamamen üreticiye bağlı bir durum.”

“Asıl soru şu: Pahalı nedir? DTM en üst seviyede olan bir motor sporları serisi ve Almanya’nın en önemli, birbiri ile büyük bir rekabet içerisinde olan, 2 üreticisi ile yarışıyorsunuz. Bu tamamen orantısal bir durum.”

R-Motorsport’un DTM projesi tek bir sezondan sonra sona ermesine rağmen, diğer özel ekip WRT, 2020 yılında iki Audi RS5 müşteri aracıyla seride kalacağını doğruladı.

Ayrıca eski Formula 1 pilotu Robert Kubica da ART tarafından yönetilen bir BMW M4 DTM ile seriye adım atacak.

Ayrıca Japon üreticilerin SUPER GT araçlarıyla DTM'e katılmasını sağlamak için ciddi bir çaba var, ancak iki seri arasındaki teknik düzenlemeler yakınlaştırılmasına rağmen bu konuda çok az ilerleme kaydedildi.

2020 DTM sezonu 25-26 Nisan'da Zolder'da başlayacak ve gridde 15 araç yer alması beklenmiyor.