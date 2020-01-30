Aston Martin, HWA'nın Vantage’lar ile DTM'de yarışacağını reddetti

Aston, ortak ekip R-Motorsport ile beraber Vantage model aracı ile 2019’da DTM’e katılmıştı.

R-Motorsport bu amaçla HWA ile bağlantı kurmuş, ancak bu ikili sene sonunda yollarını ayırmıştı. Ve R-Motorsport, 2020 DTM sezonunda mücadele etmeyeceğini açıklamıştı.

HWA ve R-Motorsport, ilk başta araçlarını Hong Kong’daki bir alıcıya satmayı kabul ettiler, ancak bu anlaşma bölgedeki toplumsal huzursuzluk nedeniyle gerçekleşmedi.

O zamandan beri araçlar, HWA’nın elinde yer alıyor ve önceden Mercedes’le çalışan takımın, bu araçları bağımsız olarak seride yarıştırma ihtimali ortaya çıktı.

ITR başkanı Gerhard Berger, Aston’un seride bir şekilde devam ettiğini görmek istiyor ve HWA’nın Aston’un DTM’deki operasyonel çalışmalarını devralma konusunda Berger'le görüşmeler yaptığı anlaşılıyor.

HWA ile Berger’in arasındaki görüşmeler, HWA’nın takım şefi Ulrich Fritz tarafından doğrulandı. Motorsport.com’a konuşan Fritz, “Elbette, Bay Berger ve ITR ile beraber bu önemli Alman motor sporları platformu için işlerin nasıl devam edebileceğini de düşünüyoruz.” dedi.

Ancak muhtemel bir Vantage DTM programının yeniden oluşturulması, yeni hiper araç sınıfıyla beraber FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası programını daha da genişletecek olan Aston Martin’den destek görmedi.

Vantage’ın 2020’de seride yarışma ihtimali sorulduğunda bir Aston sözcüsü, “Aston Martin’in DTM’de tedarikçi olma planları bulunmuyor.” dedi.

R-Motorsport’un Vantage DTM araçlarını yarıştırmak için üç sene daha lisansının olması, durumu karmaşıklaştırıyor. Bundan dolayı HWA, planlarına devam etmek hem R-Motorsport’un hem de Aston Martin’in onayına ihtiyaç duyuyor.

Motorsport.com’a konuşan R-Motorsport takım patronu Florian Kamelger, “Eğer Aston Martin bu lisansı başkasına vermek için bizimle konuşmak istiyorsa, bizimle kesinlikle temasa geçecekler.”

“Her gün temas halindeyiz. Geçtiğimiz haftalardaki etkinlikler nedeniyle birçok tartışma gerçekleşti, ancak lisans hakkında herhangi bir şey tartışılmadı.” ifadelerini kullandı.

HWA, R-Motorsport ile birlikte oluşturduğu Vantage’lara sahip olsa da araçlar artık yarışmaya hazır durumda değil.

Motorun, geçen sezonun sonundan beri geliştirilmemesinin yanında araçlar bir sezonluk ömürlerini de tamamladılar.

Ayrıca HWA, R-Motorsport ile ayrıldıktan sonra birkaç çalışanı işten çıkardıktan sonra takımı yönetecek operasyonel güçten de yoksun durumda.

Fritz, “Kalan motor ömrü, kurallara uygun olarak tam bir DTM sezonunu tamamlamak için yeterli değil. Bundan dolayı bu araçlar, koleksiyoncular için kesinlikle harika. Ancak bu halleriyle yarışlar için artık uygun değiller. Projenin durdurulması göz önüne alındığında, herhangi bir motor parçası tedarik etmedik.”

“Elbette yıl sonunda bazı kişileri takımdan gönderdik, çünkü proje artık mevcut değil.” şeklinde konuştu.

Beş Vantage DTM aracı, yeni bir alıcı bulunana veya R-Motorsport ve Aston Martin ile bir anlaşma yapılıncaya kadar HWA’da kalacak.