Barcelona F3: Hughes, 2020'deki ilk zaferini aldı
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HWA sürücüsü Jake Hughes, Barcelona'da gerçekleştirilen Formula 3 yarışını kazanarak 2020'deki ilk zaferini elde etti.
Loran Sargeant'ın pole pozisyonundan başladığı Formula 3 yarışında, liderlik ve podyum için güzel bir savaş vardı.
Jake Hughes yarışın orta bölümünde daha iyi bir tempo yakalayarak Sargeant'ı geçmeyi başardı ve liderliğe yükseldi.
Sonrasında farkı ufak ufak açarak galibiyete uzandı. Böylelikle 2020 sezonundaki ilk zaferini elde etmiş oldu.
Sonrasında Sargeant'ı Liam Lawson da zorlamaya başladı.
Red Bull'un genç yeteneği, Sargeant'ı son bölümde yaptığı atakla geçerek ikinciliğe yükseldi ve podyuma çıktı.
Sargeant ise üçüncü olarak podyumu tamamladı.
Clement Novalak dördüncü, David Beckmann beşinci, Oscar Piastri altıncı ve Theo Pourchaire yedinci oldu.
İlk onu Alexander Peroni, Richard Verschoor ve Matteo Nannini tamamladı
Yarış sonucu
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|Editör
|Jamie Klein
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Barcelona F3: Hughes, 2020'deki ilk zaferini aldı
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