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FIA F3 / Barcelona / Yarış raporu

Barcelona F3: Hughes, 2020'deki ilk zaferini aldı

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Barcelona F3: Hughes, 2020'deki ilk zaferini aldı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Ağu 2020 10:20

HWA sürücüsü Jake Hughes, Barcelona'da gerçekleştirilen Formula 3 yarışını kazanarak 2020'deki ilk zaferini elde etti.

Loran Sargeant'ın pole pozisyonundan başladığı Formula 3 yarışında, liderlik ve podyum için güzel bir savaş vardı.

Jake Hughes yarışın orta bölümünde daha iyi bir tempo yakalayarak Sargeant'ı geçmeyi başardı ve liderliğe yükseldi.

Sonrasında farkı ufak ufak açarak galibiyete uzandı. Böylelikle 2020 sezonundaki ilk zaferini elde etmiş oldu.

Sonrasında Sargeant'ı Liam Lawson da zorlamaya başladı.

Red Bull'un genç yeteneği, Sargeant'ı son bölümde yaptığı atakla geçerek ikinciliğe yükseldi ve podyuma çıktı.

Sargeant ise üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Clement Novalak dördüncü, David Beckmann beşinci, Oscar Piastri altıncı ve Theo Pourchaire yedinci oldu.

İlk onu Alexander Peroni, Richard Verschoor ve Matteo Nannini tamamladı

Yarış sonucu

Sıra # Sürücü Takım Tur Fark
1 15 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 22  
2 5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 22 2.388
3 3 United States Logan Sargeant Italy Prema Powerteam 22 3.948
4 26 United Kingdom Clement Novalak United Kingdom Carlin 22 8.953
5 11 Germany David Beckmann Italy Trident 22 9.826
6 1 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 22 10.222
7 7 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 22 10.751
8 29 Australia Alex Peroni Spain Campos Racing 22 12.172
9 17 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 22 12.351
10 22 Italy Matteo Nannini Switzerland Jenzer Motorsport 22 12.573
11 8 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 22 14.832
12 10 Germany Lirim Zendeli Italy Trident 22 15.266
13 14 Brazil Enzo Fittipaldi Germany HWA AG 22 15.665
14 16 Australia Jack Doohan Germany HWA AG 22 16.445
15 9 Venezuela Sebastian Wahbeh France ART Grand Prix 22 17.282
16 27 Italy Leonardo Pulcini United Kingdom Carlin 22 17.892
17 4 United Kingdom Max Fewtrell United Kingdom Hitech Racing 22 18.925
18 6 Norway Dennis Hauger United Kingdom Hitech Racing 22 20.166
19 28 United States Cameron Das United Kingdom Carlin 22 21.563
20 12 United Kingdom Olli Caldwell Italy Trident 22 22.489
21 19 Austria Lukas Dunner Netherlands MP Motorsport 22 23.105
22 23 Czech Republic Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 22 24.159
23 25 Germany David Schumacher Czech Republic Charouz Racing System 22 24.496
24 24 Brazil Igor Fraga Czech Republic Charouz Racing System 22 25.776
25 20 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 22 26.262
26 21 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 22 32.203
27 31 Germany Sophia Floersch Spain Campos Racing 22 33.174
28 30 Italy Alessio Deledda Spain Campos Racing 22 33.711
  2 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 8  
  18 Netherlands Bent Viscaal Netherlands MP Motorsport 0  
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Barcelona F3: Sargeant üçüncü pole pozisyonunu kazandı

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Etkinlik Barcelona
Pilotlar Jake Hughes
Takımlar HWA AG
Editör Jamie Klein

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