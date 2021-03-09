Bahreyn F2 testi 2. gün: Öğleden sonra seansının en hızlısı Ticktum

Dan Ticktum, Bahreyn'deki FIA Formula 2 sezon öncesi testinin ikinci gününde, öğleden sonra seansının en hızlı zamanına imza attı.
Britanyalı genç yetenek, 1:42.185'lik zaman turuyla birlikte öğleden sonra seansının en hızlı ismi olmayı başarırken, Carlin'den takım arkadaşı ve Red Bull'un genç sürücüsü Jehan Daruvala 0.434 saniye geride ikinci oldu. Böylelikle Carlin seansı 1-2 kapatmış oldu.
Dünkü ilk seansta yine zirvede yer alan Ticktum, üç saatlik seansın büyük bir kısmını lider götüren isimdi ve derecelerini geliştirdi.
Öğleden sonra, pilotların çoğu yarış simülasyonu yaptığı için tur zamanları sabaha kıyasla gözle görülür şekilde daha yavaştı.
Sonuç olarak Christian Lundgaard'ın sabah seansındaki 1:41.697'lik zaman turu, günün en hızlısı oldu.
Ticktum’un öğleden sonraki en iyi zamanı, Lundgaard, Bent Viscaal (Trident) ve Marcus Armstrong'un (DAMS) ardından onu günün en iyi dördüncü derecesine taşıdı.
UNI Virtuosi pilotu Guanyu Zhou, öğleden sonra en hızlı üçüncü zamanı yaparken, Ticktum'dan 0.929 saniye yavaş kaldı. Charouz Racing'den Guilherme Samaia dördüncü en hızlı zamanı yapıp kendisine ilk beşte yer buldu.
Felipe Drugovich'in 1:43.194'lük turuyla beraber UNI Virtuosi sürücülerinin her ikisi de ilk beşte yer almış oldu. Campos Racing’den Ralph Boschung ise altıncı oldu.
Teste geç katılan Richard Verschoor, MP Motorsport ile birlikte kısa bir süreliğine ön bölümde yer alsa da seansı yedinci sırada bitirdi.
Gianluca Petecof, kısa süreli bir kırmızı bayrağa sebep olmasının ardından piste tekrar çıktı ve sekizinci oldu.
Pazartesi gününün en hızlısı David Beckmann (Charouz Racing) ve Viscaal ilk 10'u tamamladılar.
Sabah bölümünü lider tamamlamasının ardından Lundgaard 12. sırada yer alırken, Prema sürücüsü Robert Shwartzman ve FIA Formula 3 şampiyonu takım arkadaşı Oscar Piastri, sırasıyla 15. ve 21. sıralarda yer aldılar.
Test, Liam Lawson ve Zhou'nun pist üstünde kalmalarından ötürü sallanan kırmızı bayraklarla noktalandı.