Bahreyn F2 testi 2. gün: Öğleden sonra seansının en hızlısı Ticktum

Britanyalı genç yetenek, 1:42.185'lik zaman turuyla birlikte öğleden sonra seansının en hızlı ismi olmayı başarırken, Carlin'den takım arkadaşı ve Red Bull'un genç sürücüsü Jehan Daruvala 0.434 saniye geride ikinci oldu. Böylelikle Carlin seansı 1-2 kapatmış oldu.

Dünkü ilk seansta yine zirvede yer alan Ticktum, üç saatlik seansın büyük bir kısmını lider götüren isimdi ve derecelerini geliştirdi.

Öğleden sonra, pilotların çoğu yarış simülasyonu yaptığı için tur zamanları sabaha kıyasla gözle görülür şekilde daha yavaştı.

Sonuç olarak Christian Lundgaard'ın sabah seansındaki 1:41.697'lik zaman turu, günün en hızlısı oldu.

Ticktum’un öğleden sonraki en iyi zamanı, Lundgaard, Bent Viscaal (Trident) ve Marcus Armstrong'un (DAMS) ardından onu günün en iyi dördüncü derecesine taşıdı.

UNI Virtuosi pilotu Guanyu Zhou, öğleden sonra en hızlı üçüncü zamanı yaparken, Ticktum'dan 0.929 saniye yavaş kaldı. Charouz Racing'den Guilherme Samaia dördüncü en hızlı zamanı yapıp kendisine ilk beşte yer buldu.

Felipe Drugovich'in 1:43.194'lük turuyla beraber UNI Virtuosi sürücülerinin her ikisi de ilk beşte yer almış oldu. Campos Racing’den Ralph Boschung ise altıncı oldu.

Teste geç katılan Richard Verschoor, MP Motorsport ile birlikte kısa bir süreliğine ön bölümde yer alsa da seansı yedinci sırada bitirdi.

Gianluca Petecof, kısa süreli bir kırmızı bayrağa sebep olmasının ardından piste tekrar çıktı ve sekizinci oldu.

Pazartesi gününün en hızlısı David Beckmann (Charouz Racing) ve Viscaal ilk 10'u tamamladılar.

Sabah bölümünü lider tamamlamasının ardından Lundgaard 12. sırada yer alırken, Prema sürücüsü Robert Shwartzman ve FIA Formula 3 şampiyonu takım arkadaşı Oscar Piastri, sırasıyla 15. ve 21. sıralarda yer aldılar.

Test, Liam Lawson ve Zhou'nun pist üstünde kalmalarından ötürü sallanan kırmızı bayraklarla noktalandı.

F2 testi yarın devam edecek.

2. gün öğleden sonra sonuçları:

Poz. Sürücü Takım Zaman Tur 1 Dan Ticktum Carlin 1:42.185 36 2 Jehan Daruvala Carlin 1:42.619 36 3 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:43.114 30 4 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:43.129 40 5 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:43.194 34 6 Ralph Boschung Campos Racing 1:44.320 25 7 Richard Verschoor MP Motorsport 1:44.335 20 8 Gianluca Petecof Campos Racing 1:44.569 10 9 David Beckmann Charouz Racing System 1:44.640 19 10 Bent Viscaal Trident 1:44.879 42 11 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:45.052 21 12 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:46.913 45 13 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:47.429 47 14 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:47.497 47 15 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:47.614 33 16 Marcus Armstrong DAMS 1:47.900 44 17 Alessio Deledda HWA RACELAB 1:47.904 30 18 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:48.814 39 19 Roy Nissany DAMS 1:48.974 42 20 Marino Sato Trident 1:49.501 30 21 Oscar Piastri PREMA Racing 1:49.824 32 22 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:50.445 18