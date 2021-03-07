Wolff: "Her sezon bizim için yeni bir meydan okuma"

Salı günü yapılan Mercedes W12 aracının tanıtımında konuşan Avusturyalı takım patronu, yeni sezon hakkında bir takım açıklamalarda bulundu.

Wolff, sezon öncesinde takımın içerisinde bulunduğu atmosfer ve yeni sezon hakkındaki beklentileri konusunda şunları söyledi: "Bu seneki kış arası oldukça sert ve ilginç ilerledi."

"Geçtiğimiz sezonu Aralık ayında tamamladık ve şu anda yeni şampiyonanın başlangıcı üzerinde çalışıyoruz - bir tatil için çok fazla vaktimiz yoktu. COVID-19 nedeniyle getirilen güvenlik protokolleri nedeniyle bir şeylere uyum göstermemiz gerekiyordu, ancak yeterli kurallar içerisinde nasıl çalışabileceğimizi öğrendik."

"Bu durum kolay değildi, ancak çalışanlarımızın yaptığı işten memnunum. Şu anda tüm takım gelecek sezona odaklanmış durumda. Biz de yapmayı en çok sevdiğimiz işi yeniden yapmaya başlamak istiyoruz - yarışmak."

"Sezon için ise hedef olarak bir şey belirlemek çok riskli. Araçlarımız sezonun son yarışında finiş çizgisini geçtiği anda ben, anında bir sonraki sezonu düşünmeye başlarım. Bu senenin kuralları değişti, değişiklikler önemsiz gibi duruyor olabilir, ancak değişikliklerin makinede bıraktığı etkideki yeterlilik oldukça önemli."

"Her kış arasında başkasının size göre daha iyi bir iş yaptığını düşünüyorsunuz, bu yüzden biz de en iyisini ortaya koyduk, elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bu kuşkuculuk sizin beklentilerinizi besliyor, çünkü yapılması gereken daha çok şey var. Bu da gayet iyi."

"Hiç kimsenin, önünüzde ne olduğunu bilmediği, yılın bu zamanını her zaman çok sevdim."

Geçtiğimiz sene üst üste yedinci kez Markalar Şampiyonu olarak tarih yazan Mercedes, 2021'e de favori olarak giriyor.

2020 sezonunu değerlendiren ve bu seneki hedefleri hakkında konuşan Wolff, "Geçtiğimiz sezon çok garipti, bunun gibi bir şey daha önce olmamıştı. Benim de adapte olmam ve elimdekinin çoğunluğunu almam gerekiyordu. Durumu yönlendirmek çok zordu, bu yüzden yaptıklarımızla gurur duyuyorum."

"Sadece - içerisinde DAS'ın da yer aldığı - birkaç yaratıcı çözüm ile oldukça rekabetçi bir makine yaratmadık, aynı zamanda sezon boyunca oldukça yüksek bir seviyede çalıştık."

"Buna ek olarak organizasyonumuzu geliştirme ve birleştirme amacıyla bir takım önemli adımlar attık ve daha sürdürülebilir olduk - artık her iki takım merkezimiz birden sıfır karbon ayak izi üretiyor."

"Sporumuz içerisinde çeşitliliği büyütmek amacıyla kendimiz için hırslı hedefler belirledik ve atmamız gereken ilk adımları attık. İçten içe yedinci şampiyonluğu düşünüyoruz - bu çok güzel, ama eğer sizin dikkatinizi dağıtırsa sizi daha zayıflatır."

"Bu seneki hedefimiz hakkında konuşmak gerekirse, her sene yenilenmeye gideriz ve sıradaki hedefi tanımlarız. Bunun kolay olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu oldukça zordur - ki üst üste yedi şampiyonluğu olan başka bir spor takımının olmamasının en büyük nedeni de bu olabilir."

"Başarıya alışmak çok doğal, ancak bu alışkanlığın sonucu da üzerinizdeki baskının kalkıyor olması. Ancak bizim takımımızda böyle bir şey olmaz. Şu anda ben, 2013'te takıma katıldığımda gördüğüm ateşi, aynı tutkuyu hâlâ takımda görüyorum."

"Her sezon bizim için yeni bir meydan okuma, yeni bir hedef. 2021 sezonu için yapılan kural değişiklikleri bizim rekabetçiliğimizi engelleyebilir, belki bütçe kısıtlamaları ve 2022 aracı üzerinde çalışmak da buna neden olabilir. Ancak tüm bu zorluklar bizi sadece yükseltiyor."