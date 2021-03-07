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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Hamilton bu yıl sekizinci şampiyonluğunu alacak"

Ekleyen:
, Editör

Williams F1 pilotu George Russell, Mercedes pilotu Lewis Hamilton yeni sezonda arka arkaya beşinci ve kariyerinin sekizinci şampiyonluğunu kazanacağından emin.

Russell: "Hamilton bu yıl sekizinci şampiyonluğunu alacak"

Lewis Hamilton, 2014 yılından bu yana çıktığı yedi sezonda altı şampiyonluk aldı ve 2017'den bu yana arka arkaya dört şampiyonluk elde etti.

Hamilton geçen yılki takvimde 17 yarış olmasına ve bir yarışı kaçırmasına rağmen, 11 galibiyet almayı başardı, ki bu bir sezonda en çok kazandığı yarış sayısıydı.

Hamilton, 2014, 2018 ve 2019 yıllarında da 11 galibiyet almıştı.

Hamilton'ın Mercedes istatistikleri:

Yıl Galibiyet Pole Podyum Puan
2020 11 10 14 347 (1.)
2019 11 5 17 413 (1.)
2018 11 11 17 308 (1.)
2017 9 11 13 363 (1.)
2016 10 12 17 380 (2.)
2015 10 11 17 381 (1.)
2014 11 7 16 384 (1.)
Toplam: 74 72 116 2.865

Kariyerinin en formda sezonlarından birisini geçiren Hamilton, bu yıl da şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyor.

Williams'tan George Russell'a göre İngiliz pilot bu yıl sekizinci şampiyonluğunu kazanacak.

Russell, "Dürüst olmak gerekirse Lewis'in bu yıl şampiyon olacağına eminim."

"Bu yıl kariyerinin sekizinci şampiyonluğunu kazanacağından hiçbir şüphem yok. Lewis, son yıllarda gerçekten harika bir iş çıkardı."

"Şimdi kuralların pek fazla değişmediğini düşünürsek, kazanma şansının çok yüksek olduğuna inanıyorum." dedi.

Mercedes'in genç pilotun adı, 2022 için Hamilton ve Valtteri Bottas'ın koltuğu için anılıyor.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Fotoğraf: Daimler AG

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Editör Kemal Şengül

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