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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Hemen kazanmamız zor ancak hedefimiz bu"

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, Editör

Aston Martin Formula 1 pilotu Sebastian Vettel, bu yıl için kazanmalarının zor olduğunu kabul etmesine rağmen nihai hedeflerinin bu olduğunu dile getirdi.

Vettel: "Hemen kazanmamız zor ancak hedefimiz bu"

Sebastian Vettel; BMW, Toro Rosso, Red Bull ve Ferrari'de geçirdiği yılların ardından artık Aston Martin adına yarışacak.

Takım, Racing Point adı altında geçen yılı dördüncü bitirdi ve bu yıl da temelde aynı araçlar kullanılacağı için güçlü olmaları bekleniyor.

Dünkü takım lansmanında konuşan Vettel, "Takım geçen yılı dördüncü bitirdi ve belki de üçüncü olmalıydı. Bu yüzden bariz hedefimiz bu olacak. Ancak ben yeniyim, takımı ve aracı bilmiyorum. Yani bir şey söylemek zor."

"Genelde nerede olduğunuzu birkaç yarışın ardından biliyorsunuz. Bu yüzden sabırlı olmalıyız. Kendimize odaklanmalı ve kontrolümüz dışında olan şeyler hakkında endişelenmemeliyiz. Açıkçası favori Mercedes ve muhtemelen bir numaralı rakip Red Bull olacak." dedi.

Vettel, Ferrari'nin önünde olması halinde ne kadar iyi hissedeceği sorusuna, "Hedefim bu değil. İyi bir iş yaparsak iyi hissedeceğiz. Önde bitirmek istiyoruz, ancak herkesin önünde bitirmek istiyoruz. Yani ardımızda hangi renk araç olduğu önemli değil, önümüzde kimlerin olduğu önemli. Ben buna bir tür intikam olarak bakmıyorum. Bu beni motive etmiyor." yanıtını verdi.

Vettel, kazanmanın mümkün olup olmadığı sorusuna, "Dürüst bir cevap verirsem, bilmiyorum. Nerede olduğumuza ve başlangıçtan itibaren ne kadar rekabetçi olduğumuza bağlı. Açıkçası günümüzde Formula 1'deki her takımın seviyesi çok yüksek. Dolayısıyla hata pek mümkün değil. Bu yüzden podyumun ilk iki ya da üç basamağını ele geçirmek çok zor. Yine de yapmaya çalıştığımız şey bu." dedi.

Vettel, başarıya hâlâ çok aç olduğunun altını çiziyor.

Başardığı onca şeyden sonra hâlâ başarıya aç olup olmadığı sorusuna Vettel, "Evet, aksi takdirde burada olmazdım! Pek çok yarışa çıktım, ama her seferinde kazanma arzusuyla gride geliyorum."

"Yeni bir proje hakkında çok hevesliydim, çünkü bu takım için yeni bir başlangıç olacak ​​ve kariyerim için yeni bir sayfa açılacak. Başlangıçta galibiyet almayı düşünmek çok hırslı olabilir, ama hepimizin çabaladığı şey bu."

"Takıma yardımcı olacak büyük bir deneyimim var. Aracı sürüyoruz ve takıma aracın davranışı hakkında geri bildirimler veriyoruz, onu nasıl daha hızlı hale getirebileceğimize dair düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Bu sayede ekip ne yapacağı konusunda bilgilenmiş oluyor. Bu bizim görevimiz. Tıpkı aracı olabildiğince hızlı kullanmamız ve maksimum sonuçlar elde etmemiz gibi."

"Şahsen, yeni bir ekibin parçası olduğum için mutluyum. Herkesi iyi şekilde tanımam zaman alacak. Ancak umarım adaptasyon süreci olabildiğince hızlı ve sorunsuz ilerler." yanıtını verdi.

Vettel, takımla anlaşmasına sebep olan şey sorulduğunda ise, "Potansiyeli. Takım, geçmişte elindeki sınırlı kaynağa rağmen güçlü sonuçlar elde etti. Bu yıl teknik düzenlemeler biraz değişti, ben de dahil olmak üzere ekibe yeni insanlar katıldı. Umarım ben de katkıda bulunabilirim. İşimizi mutluluk ve tutku ile sürdürürsek pek çok şey başarırız."

"Elbette daha şimdiden belirli sözler vermek zor, ancak Formula 1'i ve önümüze çıkan zorlukları seviyoruz. Formula 1'e dönen eşsiz bir markanın parçası olmaktan çok memnunum ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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