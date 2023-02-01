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Wolff: "Gerekirse başkalarının çözümlerini kopyalayacağız"

Mercedes takım patronuna göre, eğer diğer takımlarda iyi bir şey varsa, bunu kopyalamakta utanılacak hiçbir şey yok.

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Çeviren:
Ezel Tan
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Wolff: "Gerekirse başkalarının çözümlerini kopyalayacağız"
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Mercedes, Red Bull'un iki klasmanda birden şampiyon olan zorlu yılın ardından, yeniden zirveye dönme hedefinde.

Gümüş Oklar teknik kural değişikliklerinden çok etkilendi ve dalgalanma sorununa hemen çözüm üretemedi.

Takım patronu Toto Wolff daha önce 2023 aracının W13'ten farklı olabileceğini ima etmişti fakat bir devrime ihtiyaç duymadıklarını yineliyor.

Auto Motor und Sport'a konuşan Wolff, "Gelişim çalışmalarına nereden başlayacağınızı biliyorsanız devrime gerek yok."

"Genel olarak Formula 1'de istikrar ve güven ortamı çok önemlidir. Bizim tam olarak güçlü olduğumuz ve 2022'de bir şeyleri daha hızlı öğrenmemizi sağlayan şey de bu."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"İşe yaramadığını tespit ettiğimiz bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Başka bir araçtan işe yarayan bir şeyi kopyalamamız gerekseydi, şüphesiz bunu yapardık."

"Şu anda dış aksamın altındaki şeyleri geliştirmeye odaklanıyoruz. Umarım bu, performansımızı geliştirmemize yardımcı olur." dedi.

Wolff ayrıca George Russell'ın Brezilya'daki zaferinin gelişim anlamında doğru yolda olduklarının önemli bir işareti olduğunu ekledi.

"Yaz aylarından önce konseptin neresinde hata yaptığımızı anlamıştık ama bu, bir gecede değiştirilebilecek bir şey değildi."

"Birkaç aylık bir süreye ihtiyaç vardı. Özellikle aracımızın tasarımına ve aerodinamisini uyan pistlerde kesinlikle ilerleme gördük."

"Austin ve Meksika'da, özellikle de Brezilya'da durum böyleydi. Daha az hata yapsaydık ve biraz daha iyi performans gösterseydik, muhtemelen birkaç yarış daha kazanabilirdik"

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