"De Vries'in sürüş tarzı Rosberg'e benziyor"

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Formula E şampiyonu Nyck de Vries, geçen yılki Monza yarışında apandisit ameliyatı olan Alex Albon yerine piste çıkmış ve Williams'la dokuzuncu olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Birkaç takım tarafından değerlendirilen De Vries, sonunda tercihini AlphaTauri'den yana kullandı ve bu sezon Yuki Tsunoda'nın takım arkadaşı olacak.

Bu altın fırsatı 28 yaşındaki yakalayan De Vries ile ilgili pek çok bilinmeyen var. Ancak Kartingdeki eski mentoru Dino Chiesa, Hollandalı pilottan övgüyle bahsediyor.

Formule1.nl'ye konuşan Chiesa, "Nyck'in sürüş tarzı Nico Rosberg'e çok benziyor."

"Her ikisi de araçtaki fırsatlarını hesaplama ve değerlendirme konusunda iyiler."

"Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in her ikisi de etkileyici özelliklere sahipler ve fırsat çıktığında her zaman orada olmayı başarıyorlar."

"Nyck'te bu özellik daha az var ama yine de kartingdeki ilk sezonunda, ikinci yılını geçiren Gasly'den daha fazla puan topladı. Çok etkileyici!" dedi.

De Vries'ı öne çıkaran özelliklerinden birisi de düzenli ve titiz olmaz.

"O zamanlar karting tulumları pistteki toz ve kumdan kirlenirdi. Fakat Nyck, yarışlardan sonra toplanmadan önce her zaman her şeyi temizler ve giydiği kıyafetleri renge göre ayırırdı."

“Yeni kıyafetler aldığınızı ve düzgünce katlandığını hayal edin! De Vries'in çantasının içindekiler bir haftalık yarıştan sonra böyle görünürdü."

"Eminim AlphaTauri misafirhanesinin onun tarafı gelecek sezon pırıl pırıl görünecek! (gülüyor)"