"De Vries'in sürüş tarzı Rosberg'e benziyor"
Nyck de Vries, AlphaTauri ile Formula 1'deki ilk tam zamanlı sezonuna hazırlanıyor ve eski mentoruna göre, sürüş tarzıyla daha çok Nico Rosberg'i andırıyor.
Formula E şampiyonu Nyck de Vries, geçen yılki Monza yarışında apandisit ameliyatı olan Alex Albon yerine piste çıkmış ve Williams'la dokuzuncu olarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Birkaç takım tarafından değerlendirilen De Vries, sonunda tercihini AlphaTauri'den yana kullandı ve bu sezon Yuki Tsunoda'nın takım arkadaşı olacak.
Bu altın fırsatı 28 yaşındaki yakalayan De Vries ile ilgili pek çok bilinmeyen var. Ancak Kartingdeki eski mentoru Dino Chiesa, Hollandalı pilottan övgüyle bahsediyor.
Formule1.nl'ye konuşan Chiesa, "Nyck'in sürüş tarzı Nico Rosberg'e çok benziyor."
"Her ikisi de araçtaki fırsatlarını hesaplama ve değerlendirme konusunda iyiler."
"Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in her ikisi de etkileyici özelliklere sahipler ve fırsat çıktığında her zaman orada olmayı başarıyorlar."
"Nyck'te bu özellik daha az var ama yine de kartingdeki ilk sezonunda, ikinci yılını geçiren Gasly'den daha fazla puan topladı. Çok etkileyici!" dedi.
De Vries'ı öne çıkaran özelliklerinden birisi de düzenli ve titiz olmaz.
"O zamanlar karting tulumları pistteki toz ve kumdan kirlenirdi. Fakat Nyck, yarışlardan sonra toplanmadan önce her zaman her şeyi temizler ve giydiği kıyafetleri renge göre ayırırdı."
“Yeni kıyafetler aldığınızı ve düzgünce katlandığını hayal edin! De Vries'in çantasının içindekiler bir haftalık yarıştan sonra böyle görünürdü."
"Eminim AlphaTauri misafirhanesinin onun tarafı gelecek sezon pırıl pırıl görünecek! (gülüyor)"
Pirro: "Vasseur'ün Ferrari'de devrimsel şeyler denemesi iyi olmaz"
Wolff: "Gerekirse başkalarının çözümlerini kopyalayacağız"
Son Haberler
Özel: Kask kamerası, F1'e nasıl bir etkide bulundu?
Özel: Kask kamerası, F1'e nasıl bir etkide bulundu? Özel: Kask kamerası, F1'e nasıl bir etkide bulundu?
Takımlar ve FIA henüz 2026 kurallarında anlaşamadı
Takımlar ve FIA henüz 2026 kurallarında anlaşamadı Takımlar ve FIA henüz 2026 kurallarında anlaşamadı
WSBK Portimao testi 2. gün: Bautista kaza yapmasına rağmen 0.009 saniye farkla lider, Toprak dördüncü
WSBK Portimao testi 2. gün: Bautista kaza yapmasına rağmen 0.009 saniye farkla lider, Toprak dördüncü WSBK Portimao testi 2. gün: Bautista kaza yapmasına rağmen 0.009 saniye farkla lider, Toprak dördüncü
Brown, Norris ve Alonso'nun yetenek açısından 'eş olduğuna' inanıyor
Brown, Norris ve Alonso'nun yetenek açısından 'eş olduğuna' inanıyor Brown, Norris ve Alonso'nun yetenek açısından 'eş olduğuna' inanıyor
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.